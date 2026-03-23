प्यार में टूटा है दिल? स्टेटस पर लगाने के लिए देखें इंतजार और उम्मीद वाली शायरियां

Mar 23, 2026 09:47 pm IST

प्यार में दिल टूटने के बाद व्यक्ति का दर्द अक्सर शेर-ओ-शायरी के जरिए निकलता है। अगर आप अपने स्टेटस पर इंतजार और उम्मीद वाली शायरियों को लगाना चाहते हैं, तो यहां देखिए कुछ बेहतरीन शायरियां।

प्यार में दिल टूटने के बाद अक्सर लोगों के मन में एक गहरा सन्नाटा रह जाता है जो इंसान को अंदर से खामोश कर देता है। जब उम्मीदें बिखरती हैं तो लोग शब्दों का ही सहारा लेते हैं। प्यार में दिल टूटने के बाद अक्सर लोगों को उम्मीद और इंतजार का एहसास रहता है। ऐसे में यहां इंतजार और उम्मीद वाली शायरियां हैं, जिन्हें आप स्टेटस पर लगा सकते हैं। देखिए-

1) कितनी लम्बी होती है ये इंतजार की रातें,

कटती ही नहीं बिना तुम्हारे ये तन्हा रातें।

2)जिंदगी कट रही है सिसकियों के दरमियान,

अब तो आ जाओ कि खत्म हो ये इम्तिहान।

3)रास्ता देखते-देखते पथरा गई हैं आंखें,

अब तो यादों से निकलकर हकीकत में आओ।

4)हमें आदत नहीं हर किसी पर मर मिटने की,

तुझमें कुछ बात थी वरना हम यूं इंतजार न करते।

5) दरवाजा खुला रखा है बस इसी ख्याल से,

कि लौट आओगे तुम शायद किसी भी सवाल से।

6) तेरा इंतजार करते-करते ये शाम भी ढल जाएगी,

फिर एक नई सुबह तेरी उम्मीद लेकर आएगी।

7) वो न आएगा हमें मालूम है इस शाम भी,

मगर ये दिल है कि उसकी राह तकना छोड़ता ही नहीं।

8)उम्र गुजर रही है बस इसी एक आस में,

कि कभी तो मिलोगे तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर।

9) आंखों की दहलीज पर आकर रुक गए हैं आंसू,

शायद इन्हें भी तेरे आने का इंतजार है।

10) पलकों पर रुका है समंदर यादों का,

बरसों से है बस एक शख्स का इंतजार।

11) वक्त थमता नहीं किसी के रुक जाने से,

पर मेरा वक्त ठहर गया है तेरे चले जाने से।

12) लोग कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है,

काश! वो जान पाते कि ये कितना जहरीला होता है।

13) इंतजार भी वही कर सकता है,

जिसकी मुहब्बत सच्ची और गहरी हो।

14) तुम आओ या न आओ ये मर्जी है तुम्हारी,

मगर मेरा ये इंतज़ार आखिरी सांस तक रहेगा।

15) हर आहट पर लगता है कि तुम आ गए,

मगर ये कमबख्त हवाएँ बस मज़ाक कर जाती हैं।

16) इंतजार करना सबसे कठिन काम है,

क्योंकि इसमें उम्मीद जिंदा रहती है और