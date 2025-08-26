Happy Ganesh Chaturthi 2025: टॉप 15+ मैसेज, शायरी और स्टेटस, अपनों को भेजें शुभकामनाएं! Top 15 plus Happy Ganesh Chaturthi 2025 wishes in Hindi Message status sms quotes shayari to shared with loved ones, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपTop 15 plus Happy Ganesh Chaturthi 2025 wishes in Hindi Message status sms quotes shayari to shared with loved ones

Happy Ganesh Chaturthi 2025: टॉप 15+ मैसेज, शायरी और स्टेटस, अपनों को भेजें शुभकामनाएं!

Ganesh Chaturthi 2025 wishes in Hindi: गणपति बप्पा आपके जीवन को सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी से भर दें, इसी की मंगलकामना के साथ भरे हुए ये बधाई संदेश, जिन्हें आप अपनों को भेज सकते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 02:39 PM
Happy Ganesh Chaturthi 2025: टॉप 15+ मैसेज, शायरी और स्टेटस, अपनों को भेजें शुभकामनाएं!

हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस साल 27 अगस्त को देशभर में धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। यह पर्व पूरे 10 दिन चलता है और गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ समाप्त होता है। पर्व की शुरुआत होती है एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजने के साथ। गणपति बप्पा आपके जीवन को सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी से भर दें, इसी की मंगलकामना के साथ भरे हुए ये बधाई संदेश, जिन्हें आप अपनों को भेज सकते हैं।

1) दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा,

ये गणेश जी का दरबार है,

देवों के देव वक्रतुंडा महाकाया को

अपने हर भक्त से प्यार है।

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

2) पार्वती के लाडले, शिव के प्यारे,

लडुअन खा के जो मूषक सवारे,

वो हैं जय गणेश देवा हमारे।

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

3) लेकर बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए,

खुशियां बांट के हर जगह,

आज का दिन बप्पा के नाम हो जाए।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

4) ओम गं गणपतये नमो नम

श्री सिद्धी विनायक नमो नम

अष्टविनायक नमो नम

गणपति बप्पा मौर्या!

5) लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी,

सुखकर्ता दुखहर्ता जग पालन हारी।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

6) रूप बड़ा निराला है,

गणपति मेरा प्यारा है।

जब भी कोई मुसीबत आई,

मेरे बप्पा ने हल कर डाला है।

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

7) पूजन में जिनको प्राप्त है प्रथम स्थान,

जो करते हैं लोगों का शुभ कल्याण।

गणपति बप्पा जी आप पर कृपा बरसाएं।

आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

8) वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ:

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा”

विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपको सुख, समृद्धि व सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ!

9) मीठे जितने गणपति जी के मोदक हैं,

बप्पा करे आपके जीवन में भी उतनी ही मिठास छा जाए।

हैप्पी गणेश चतुर्थी !

10) गणपति जी का सर पर हाथ हो

हमेशा उनका साथ हो

खुशियों का हो बसेरा

करे शुरुआत बप्पा के गुणगान से

मंगल फिर हर काम हो

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

11) लड्डू मोदक की खुशबू आई,

गणपति जी की पूजा है भाई

हैप्पी गणेश चतुर्थी!

12) श्री सिद्धिविनायक का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे, गणेश जी सदैव आपका मार्गदर्शन करें। हैप्पी गणेश चतुर्थी!

13) गणपति जी का सर पर हाथ हो

हमेशा उनका साथ हो

खुशियों का हो बसेरा

करे शुरुआत बप्पा के गुणगान से

मंगल फिर हर काम हो

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

14) जहां बप्पा का वास है,

वहीं खुशियों का एहसास है.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

15) विघ्नहर्ता गणेश सब संकट है हरते,

भक्तों के मन में प्रेम है भरते.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

16) रिद्धि-सिद्धि के तुम हो दाता,

दीन दुखियों के भाग्य विधाता,

तुझमें ज्ञान-सागर अपार,

प्रभु कर दो मेरी नैया पार.

गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं!

(Image Credit- Pinterest)

