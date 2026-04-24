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Shayari in Hindi: प्यारभरी सुबह होगी शुरू जब गर्लफ्रेंड को भेजेंगे ये गुड मॉर्निंग मैसेज

Apr 24, 2026 05:43 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Good Morning Shayari: हर रोज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराना है तो ये गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दें। जिसे पढ़ने के बाद पूरे दिन उसे बस आपकी ही याद सताएगी। यहां से चुनें बेस्ट टॉप 15 गुड मॉर्निंग शायरी वाले मैसेज।

Shayari in Hindi: प्यारभरी सुबह होगी शुरू जब गर्लफ्रेंड को भेजेंगे ये गुड मॉर्निंग मैसेज

दिन की शुरुआत प्यार और प्यार के एहसास के साथ हो सकती है। बस जरूरत होती है दो मीठे लफ्जों की। अपनी गर्लफ्रेंड को हर सुबह इंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये गुड मॉर्निंग मैसेज काफी हैं। जो आपके दूर होने पर भी उसके पास होंगे और आपकी याद दिला देंगे। देर ना करें नोट करके रख लें ये बेस्ट शायरी और गर्लफ्रेंड को हर सुबह बोलों 'गुड मॉर्निंग'

1- तेरे प्यार की खुशबू से ही मेरी हर सुबह महकती है,

तू साथ हो तो ये दुनिया कितनी हसीन लगती है।

2- सूरज की पहली किरण बस तुझे ही सलाम करती है,

क्योंकि मेरी रानी की मुस्कान दुनिया से भी ज्यादा प्यारी है।

3- सुबह उठते ही सबसे पहले तेरा ख़याल आता है,

लगता है जैसे मेरी हर खुशी का दरवाज़ा तुझसे ही खुल जाता है।

4- काफ़ी नहीं चाय भी, जब तक तू गुड मॉर्निंग न कहे,

तेरी आवाज ही मेरे दिन की सबसे मीठी शुरुआत है।

5- हर सुबह तेरी एक झलक दिल को सुकून दे जाती है,

तू पास हो या दूर

मेरी रूह तुझमें ही खो जाती है।

6- तेरी मुस्कान मेरी सुबह की पहली रोशनी है,

तेरे बिना दिन शुरू हो ही नहीं सकता जान।

7- दिखती तो नहीं हो तुम मुझे दिन भर,

जब भी दिखती हो सवेरा हो जाता है

8- हुई है सुबह हुआ सवेरा

चिड़ियों ने अपना घरौंदा है छोड़ा

तुम भी झटपट अब उठ जाओ

गुड मॉर्निंग डियर

9-तेरे साथ बसाऊंगा अपना बसेरा

तेरे साथ देखूंगा हर दिन सवेरा

10- जन्म जन्म जो साथ निभाए, तुम ऐसा बंधन बंध जाओ

मैं बन जाउं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ

11- र सुबह आपको जगाना अच्छा लगता है,

नींद से आपको उठाना अच्छा लगता है,

सोचता हूँ हर पल आपके बारे में,

आपको ये बताना अच्छा लगता है,

इस प्यारी सी सुबह की, प्यारी गुड मॉर्निंग

12- तेरी हंसी से दिन की शुरुआत हो,

तेरी आंखों से मेरे ख्वाबों की बात हो,

तुम्हें सुबह-सुबह दिल से प्यारी सी गुड मॉर्निंग,

तुम्हारे बिना मेरे दिन की शुरुआत ना हो

13- तुम्हारी जिद बेमानी है,

दिल ने हार कब मानी है

कर ही लेगा वश में तुम्हें आदत इसकी पुरानी है

14- शबनम की बूंदे फूलों को भीगा रही है

ठंडी लहरे एक ताजगी जगा रही है

हो जाएँ आप भी इनमें शामिल

एक प्यारी सी सुबह आपको बुला रही है

15- हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए

कि गम की हर बात पुरानी हो जाए

खिले मुस्कान आपकी ऐसे कि

ख़ुशी भी आपकी दीवानी हो जाए

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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