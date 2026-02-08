Hindustan Hindi News
Happy Propose Day: दिल की बात को जुबां पर लाने में ना करें देर, प्रपोज डे पर भेजें ये शायरी

Happy Propose Day: दिल की बात को जुबां पर लाने में ना करें देर, प्रपोज डे पर भेजें ये शायरी

संक्षेप:

Happy Propose Day: वैलेंटाइन वीक के दूसरे दिन यानी 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है। इस दिन प्यार करने वाले एक दूसरे से अपने इश्क का इजहार करते हैं। तो अगर आपको भी किसी से इश्क है तो अपने हाल-ए-दिल को बयां करने का ये मौका ना गंवाएं। इन रोमांटिक शायरी से कर लें प्रपोज।

Feb 08, 2026 12:10 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
हाल-ए-दिल को बयां करने का इससे अच्छा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मोहब्बत के इस हफ्ते में अपनी प्रियतम या प्रियतमा को अपने दिल की गहराईयों में छिपे इश्क का इजहार जरूर कर दें। इन रोमांटिक शायरी का सहारा लेकर प्रपोज डे पर कर दें। देर ना करें टॉप 10 रोमांटिक लाइनों में से चुनें कोई एक।

Propose Day Shayari Messages

1) तेरी आंखों में छुपी मेरी कहानी है,

तू मेरी ज़िन्दगी की मीठी निशानी है।

आज प्रपोज डे के इस मौके पर,

मैं कहता हूँ तुझसे, तू मेरी जान है।

Happy Propose Day

2) तेरे साथ चलने की इज़ाज़त मांगता हूँ,

दिल में बसने की राहत मांगता हूँ।

आज तेरे सामने हूं इस प्रपोज डे पर,

कहता हूँ दिल से, तू मेरी जिंदगी का खज़ाना है।

Happy Propose Day

3) तेरी हंसी में छुपा है मेरा प्यार,

तेरे साथ बिताना चाहता हूँ हर पल यार।

इस प्रपोज डे पर मैं कहता हूँ दिल से,

तू मेरे लिए कुछ ख़ास है यार।

Happy Propose Day

4) तेरी आंखों का जादू मुझे खिंच लेता है,

तेरी हर मुस्कान मुझे बेहका देती है।

आज प्रपोज डे के मौके पर,

मैं कहता हूँ तुझसे, तू मेरी ज़िन्दगी का सवाल है।

Happy Propose Day

5) तेरी बाहों में हूं मैं खो जाता,

तेरी ख़ुशबू में हूँ मैं खो जाता।

इस प्रपोज डे पर मेरी ये दुआ है,

तू मेरी जिंदगी की दुल्हन बन जाता।

Happy Propose Day

6) तेरे इश्क़ में हमने ज़िन्दगी को पाया,

तेरे साथ हर खुशी को हमने जगाया।

आज प्रपोज डे के इस मौके पर,

मैं कहता हूँ दिल से, तू मेरी दुनिया है।

Happy Propose Day

7) तेरी बातों में बसा है मेरा दिल,

तेरी यादों में खो जाता है मेरा ख़्वाबिदा।

इस प्रपोज डे पर मैं कहता हूं तुझसे,

तू मेरी जिंदगी की हर ख़ुशी है।

Happy Propose Day

8) तेरी आंखों में बसा है मेरा राज़,

तेरे प्यार में हूँ मैं मजबूर यार।

आज प्रपोज डे के इस ख़ास मौके पर,

मैं कहता हूँ दिल से, तू मेरी ज़िन्दगी की सच्चाई है।

Happy Propose Day

9) तेरी मोहब्बत में हूं मैं फिदा,

तेरे साथ बिताना चाहता हूँ हर सीदा।

इस प्रपोज डे पर मैं कहता हूं दिल से,

तू मेरी जिंदगी की राह है।

Happy Propose Day

10) तेरे बिना ज़िन्दगी अधूरी है,

तेरे साथ हर सपना पूरा है।

आज प्रपोज डे के मौके पर,

मैं कहता हूं तुझसे, तू मेरी ज़िन्दगी की सबसे ख़ास बात है।

Happy Propose Day

