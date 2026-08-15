अड़ियल बहू से निपटने के लिए सास के काम आएंगी ये तरकीबें, शांत रहेगा घर का माहौल

अड़ियल रवैया वाली बहू से निपटने के लिए सास के काम आने वाली कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर का माहौल शांत रहे तो आप यहां बताई टिप्स को अपनाएं।

ससूराल में जब भी बात लड़ाई-झगड़े की होती है तो आरोप सास पर लगाया जाता है। आज भी सास को इस नजरिए से देखा जाता है कि वह बहू पर ताने कसती है, खूब काम करवाती है वगैराह। ज्यादातर समय सासू मां को ही बिगड़ते रिश्तों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन क्या वाकई हमेशा गलती सास की होती है? जब कोई लड़कीकिसी के घर की बहू बनती है तो उसको लाइफस्टाइल के मुताबिक थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अगर आप हाल ही में सास बनी हैं और आपकी बहू अड़ियल है तो घर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए यहां सीखिए अड़ियल बहू से निपटने की टिप्स।

1) झगड़ों के दौरान शांत रहें अगर किसी बात को लेकर बहस हो रही है तो बहस करने की बजाय अपनी भावनाओं पर काबू रखें ताकि बहस घर में बड़े झगड़े या दरार का रूप न ले। अपनी फीलिंग को दबाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपनी बात कहने के लिए एक सही समय का चुनना बहुत जरूरी है।

2) किसी बात को पर्सनली ना लें जरूरी नहीं है कि आपकी बहू कोई बात कह रही है तो वह सीधा आपके लिए हो। किसी भी बात की तुरंत प्रतिक्रिया देना या जिद्दी व्यवहार आमतौर पर उसके अपने अंदर के तनाव, असुरक्षा की भावना या बाहरी दबावों का नतीजा हो सकता है।

3) सही व्यवहार चुनें कई बार जब किसी बात पर बहस हो रही होती है तो सही व्यवहार को चुनना बहुत जरूरी होता है। इस समय पर बिना डांटे या लेक्चर दिए बिना हल्के-फुल्के अंदाज में सही व्यवहार को चुनें और अगर कोई बात गलत हो जाए को तुरंत बात बदल दें। बाद में जब दोनों का मूड सही हो तब अपनी बात को आराम से कह दें।

4) अपने बेटे बीच में न लें सास को कभी भी अपने बेटे को किसी एक का पक्ष लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इससे शादीशुदा जिंदगी में बेवजह तनाव पैदा होता है और अक्सर कड़वाहट और बढ़ जाती है। आप अपनी और बहू के बीच कि बात को आपस में ही सुलझाएं।