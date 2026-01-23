रिश्तों में बढ़ रही है कड़वाहट? रात 9 बजे के बाद अपनाएं ‘नो गैजेट रूल’

संक्षेप: अगर रिश्तों में बातचीत कम हो रही है और चुप्पी बढ़ रही है, तो वजह मोबाइल हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रात 9 बजे के बाद ‘नो गैजेट रूल’ अपनाने से रिश्तों में फिर से गर्माहट लौट सकती है।

आज के डिजिटल दौर में रिश्तों में दूरी की सबसे बड़ी वजह मोबाइल और स्क्रीन बनते जा रहे हैं। दिनभर काम, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन में उलझे रहने के बाद जब रात को भी फोन हाथ में रहता है तो पार्टनर के लिए समय और भावनात्मक जुड़ाव अपने आप कम होने लगता है। यही वजह है कि आज कई रिश्तों में बिना किसी बड़े झगड़े के ही कड़वाहट बढ़ती जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रात का समय रिश्तों के लिए सबसे अहम होता है। यह वह समय है जब दिनभर की थकान के बाद दो लोग एक-दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान दोनों अपने-अपने फोन में व्यस्त रहें, तो बातचीत धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। इसी समस्या का एक आसान समाधान है- रात 9 बजे के बाद ‘No Gadget Rule’ अपनाना। इस नियम के तहत सोने से पहले कम से कम एक से डेढ़ घंटे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से दूरी बनाई जाती है।

यह रूल कैसे करता है मदद? जब स्क्रीन दूर होती है, तो ध्यान अपने आप सामने बैठे इंसान पर जाता है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बात करने से गलतफहमियां कम होती हैं और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। कई कपल्स ने बताया है कि इस आदत से उनके रिश्ते में दोबारा गर्माहट आई है।

रात 9 बजे के बाद क्या करें? इस समय का इस्तेमाल हल्की बातचीत, दिनभर की बातें शेयर करने, साथ में चाय पीने या बस चुपचाप साथ बैठने में किया जा सकता है। कुछ कपल्स इस दौरान अगला दिन प्लान करते हैं तो कुछ अपनी फीलिंग्स खुलकर रखते हैं।

नींद और मानसिक सेहत पर भी असर: स्क्रीन से दूरी रखने से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। अच्छी नींद का सीधा असर मूड और व्यवहार पर पड़ता है जिससे रिश्तों में चिड़चिड़ापन कम होता है।