डिलीवरी से भी ज्यादा दर्दनाक होता है महिलाओं के लिए ये पेन, डॉक्टर बोलीं अकेले में बताती हैं माएं!

डिलीवरी का दर्द बहुत कठिन होता है, लेकिन एक और दर्द है जो उससे भी ज्यादा गहरा और लंबा चलता है। यह चुपचाप औरत को भीतर से तोड़ देता है और उसकी मुस्कान छीन लेता है। डॉक्टर सुनीता ने इसी बारे में खुलकर बात की है।

एक महिला की जिंदगी कई जिम्मेदारियों और रिश्तों से भरी होती है। मां, बेटी, पत्नी या बहन, हर रिश्ते और रिश्ते से जुड़ी जिम्मेदारी को वो दिल से निभाती है। अक्सर लोग मानते हैं कि औरत के लिए सबसे बड़ा दर्द बच्चे को जन्म देने का होता है। सच तो यही है कि डिलीवरी का दर्द बहुत कठिन होता है, लेकिन एक और दर्द है जो उससे भी ज्यादा गहरा और लंबा चलता है। यह दर्द है रिश्तों में अकेलेपन और भावनात्मक उपेक्षा का। यह चुपचाप औरत को भीतर से तोड़ देता है और उसकी मुस्कान छीन लेता है। डॉक्टर सुनीता लड्डा ने इसी बारे में खुलकर बात की है। आइए जानते हैं।

सिर्फ मेडिकल केयर ही काफी नहीं अक्सर लोग मानते हैं कि औरत को सिर्फ शारीरिक या मेडिकल देखभाल की जरूरत है, लेकिन असलियत ये है कि उसकी भावनात्मक देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। डॉ सुनीता के मुताबिक जब रिश्तों में प्यार और अपनापन ना मिले, तो महिला का मन धीरे-धीरे सूखने लगता है। यह दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से उसे खोखला कर देता है।

रिश्तों की खामोश पीड़ा डॉक्टर कहती हैं कि कई बार पढ़ी-लिखी, स्मार्ट और सफल महिलाएं भी अपने रिश्तों में अकेलापन महसूस करती हैं। बाहर से भले ही उनका जीवन परफेक्ट दिखता है, लेकिन भीतर वे उपेक्षा और तन्हाई झेल रही होती हैं। यह दर्द तब और बढ़ जाता है जब उनकी बातें, उनकी भावनाएं और उनकी मौजूदगी को कोई अहमियत नहीं देता। यह खामोश पीड़ा अक्सर उन्हें निराशा और डिप्रेशन की ओर धकेल देती है।

इमोशनल सपोर्ट क्यों जरूरी है? औरत को सिर्फ आर्थिक सुरक्षा या मेडिकल केयर ही नहीं चाहिए, उसे प्यार और सम्मान भी चाहिए। साथ ही ये एहसास भी चाहिए कि उसकी भी घर में कद्र है। जब उसे ये इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो उसका आत्मविश्वास और जीने की चाह और भी मजबूत होती है। लेकिन जब यह सहारा नहीं मिलता, तो यही दर्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है।