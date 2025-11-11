Hindustan Hindi News
गलत रिलेशनशिप में तो नहीं हैं आप? थेरेपिस्ट ने बताए 9 साइन, जो बॉडी पहले ही दे देती है!

संक्षेप: Relationship Tips: आपका शरीर भी आपको कुछ साइन देता है, जब आप एक गलत रिश्ते में होते हैं। लाइफ कोच और थेरेपिस्ट डॉ पूनम त्यागी ने ऐसे ही कुछ साइन के बारे में बताया है, जो आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए।

Tue, 11 Nov 2025 01:26 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
क्या आपने कभी किसी रिश्ते में उलझन महसूस की है? वो उलझन जब समझ ही नहीं आता कि हम सही रिश्ते में हैं या गलत रिश्ते में। हमारा दिल कुछ कह रहा होता है और दिमाग कुछ और। आमतौर पर कपल्स के बीच ऐसा अक्सर होता है, जब वो समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला उनके लिए सही है भी या नहीं। दिल और दिमाग की इस कश्मकश के बीच आपकी बॉडी भी आपसे कुछ कह रही होती है। जी हां, आपका शरीर भी आपको कुछ साइन देता है, जब आप एक गलत रिश्ते में होते हैं। लाइफ कोच और थेरेपिस्ट डॉ पूनम त्यागी ने ऐसे ही कुछ साइन के बारे में बताया है, जो आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए।

गलत रिलेशनशिप में बॉडी देती है ये साइन

डॉ पूनम कहती हैं कि आपका माइंड भले ही वो बात अभी एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो, लेकिन आपका शरीर ये समझ जाता है कि आप एक गलत रिश्ते में हैं। हममें से ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक्सपर्ट कुछ कॉमन साइन बताती हैं, जो एक गलत रिलेशनशिप में होने पर आपकी बॉडी में दिखाई पड़ते हैं।

1) अपने पार्टनर से मिलने के बाद आप अजीब सी थकान और बेचैनी महसूस करने लगते हैं।

2) उनका मैसेज आने पर या फिर ना आने पर, दोनों ही सूरतों में आपकी एंग्जाइटी काफी बढ़ जाती है।

3) उनके सामने तुम पूरी तरह खुद को रिलेक्स नहीं कर पाते हो।

4) तुम हर बात पर खुद को ले कर शक करने लगते हो।

5) झगड़ा अवॉइड करने के लिए आप अपनी जरूरतों को दबाना शुरू कर देते हो।

6) उनके साथ रहकर भी तुम्हें एक अकेलापन सा महसूस होता है।

7) बिना वजह सिरदर्द, जी मिचलाना या तनाव बना रहता है।

8) तुम हर बार उनकी 'गुड साइड' को दोबारा देखने का इंतजार करते रहते हो।

9) तुम्हारी स्माइल धीरे धीरे होने लगती है और साथ ही तुम खुद भी।

ये ओवर रिएक्शन नहीं, बॉडी का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है

लाइफ कोच कहती हैं कि अगर कोई भी इंसान बचपन से ऐसे माहौल में जीता है, जहां उसे इमोशनली नेगलेक्ट किया गया हो या फिर निश्चित प्यार ना मिला हो, तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा हाई अलर्ट पर रहना सीख जाता है। यही वजह है कि बड़े हो कर भी वो इंसान अपनी रिलेशनशिप में सेम पैटर्न दोहराने लगता है, जहां डर, असुरक्षा और बेचैनी हमेशा बनी रहती है।

अच्छी खबर है कि इसे बदला जा सकता है

डॉ पूनम कहती हैं कि थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस और नर्वस सिस्टम को शांत रखने वाली प्रैक्टिस जैसे डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग के जरिए इंसान दोबारा खुद को सेफ और लव्ड महसूस करा सकता है। धीरे-धीरे जब आप अपने शरीर और खुद की सुनना शुरू कर देते हैं, तब आप ऐसे रिश्ते चुनना सीख जाते हैं जहां प्यार हो, ना की सर्वाइवल।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Relationship Tips

