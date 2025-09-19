पढ़ी-लिखी महिलाओं का संघर्ष जारी, समानता और कम वेतन के लिए आज भी कर रही हैं संघर्ष

हैरानी तो इस बात की है कि विकसित देशों में भी स्त्री समानता के लिए संघर्ष कर रही है। स्त्री अधिकारों की सत्यता और मिथक को जानने के लिए विकसित से लेकर विकासशील देशों में महिलाओं की स्थितियों को जानना होगा।

आधुनिक संसार में महिलाओं ने तरक्की का एक लंबा सफर तय किया है। अमेरिकी, यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई, इन मुख्य चार समाजों में महिलाओं की स्थिति सुधरी है। आज से पचास साल पहले 57 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं, आज 84 प्रतिशत से ज्यादा साक्षर हैं। संसार में 25 प्रतिशत से कुछ ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो गई हैं। अब उन्हें अपने संघर्ष को तेज करने का नया संकल्प लेना चाहिए।

यह अकाट्य सत्य है कि स्त्री के बिना संसार का अस्तित्व नहीं है, परंतु इस वास्तविकता के बावजूद उन्हें सदियों से अपने वजूद को सिद्ध करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, जहां स्त्री को स्वत: ही पुरुष के समकक्ष स्थान दे दिया गया हो। हैरानी तो इस बात की है कि विकसित देशों में भी स्त्री समानता के लिए संघर्ष कर रही है। स्त्री अधिकारों की सत्यता और मिथक को जानने के लिए विकसित से लेकर विकासशील देशों में महिलाओं की स्थितियों को जानना होगा:

अमेरिका: भरोसे की तलाश दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में मातृ शक्ति को नेतृत्व सौंपने में अब तक हिचक बनी हुई है। अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। अमेरिकी घरेलू और विदेश नीति में एक गहरे वैचारिक परिवर्तन का भविष्य में क्या परिणाम होगा, यह कहना तो संभव नहीं है, परंतु पिछले दशकों में अमेरिकन महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक नई रिपोर्ट ‘व्हाट्स द पावर ऑफ अ वुमेन्स वॉलेट’ के अनुसार, अमेरिकी महिलाएं वहां की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखने में अहम भूमका निभा रही हैं, लेकिन अभी भी उनकी पूरी क्षमता निखर कर सामने नहीं आई है। अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में उनकी वार्षिक आय में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महिला स्नातकों की तेजी से बढ़ रही संख्या के कारण आने वाले समय में अमेरिकी श्रम बल में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। वहीं अमेरिका के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (बीएलएस) द्वारा मार्च 2025 में जारी रिपाेर्ट के मुताबिक महिलाएं अब अमेरिका की कामकाजी जनसंख्या का 57.5 प्रतिशत हिस्सा हैं।

यूरोप: समानता की ओर यूरोप के कई देशों में मातृ शक्ति को नेतृत्व हासिल हुआ है। यूरोपीय समाज लैंगिक समानता के लिए हर स्तर पर प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के मामले में महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं ने चिकित्सा, कानून, व्यवसाय और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय गति से पुरुषों की बराबरी कर ली है। लेकिन श्रम बाजार में उन्हें अभी भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कम वेतन वाली सेवाओं और देखभाल वाले क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है। वहीं, इंजीनियरिंग में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। महिलाओं को अपनी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं और पारिवारिक जीवन के बीच सामंजस्य बिठाने में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए यूरोपीय संघ ने अपने कानून में बदलाव किया है। यूरोपीय संघ द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यूरोप के विभिन्न देशों में ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी मदद से वहां के समाज में लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसका लाभ यह हुआ है कि यूरोपियन समाज में घर और बच्चों की जिम्मेदारियां महज महिलाओं पर सीमित नहीं है। साथ ही इस वजह से वहां के समाज में महिलाओं को घर तक सीमित रखने जैसी कोई सोच ही नहीं है।

वहां का राजनीतिक नेतृत्व महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। दुनिया भर में हो रहे शोध इस बात को लगातार सिद्ध करते आए हैं कि जहां भी महिलाएं सत्ता का हिस्सा बनती हैं और निर्णय लेने का अधिकार उन्हें मिलता है, वह समाज और देश तेजी से प्रगति की राह पर बढ़ता है। बावजूद इसके विश्व के कुछ चुनिंदा देश ही ऐसे हैं, जो महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहे हैं। निरंतर प्रगति के बावजूद, यूरोपीय संघ में राजनीतिक निर्णय लेने के सभी स्तरों पर, साथ ही राजनीतिक दलों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम ही है। यूरोपीय संघ में क्षेत्रीय और स्थानीय राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के मामले में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संसद के लिए 2024 के चुनाव संसद के प्रत्यक्ष चुनावों के इतिहास में पहले ऐसे चुनाव थे, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई। ऐसा तब हुआ, जब दो देशों के प्रतिनिधिमंडलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक थी।

अफ्रीका: आगे आती महिलाएं अफ्रीका के अनेक देशों में मातृ शक्ति पर लोगों का भरोसा पिछले सालों में बढ़ा है। महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अवश्य है, परंतु सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर इस ओर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अफ्रीका जेंडर इंडेक्स, 2023 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि अफ्रीका में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्रों में समानता का 50.3 प्रतिशत स्कोर प्राप्त हुआ है, जो 2019 के 48 प्रतिशत से थोड़ा बेहतर है। अफ्रीका में महिलाएं सामाजिक क्षेत्रों में समानता के अधिक निकट हैं, जहां उनका स्कोर 98.3 प्रतिशत है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच शामिल है, जहां प्राथमिक, निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर स्नातकों में लड़कियों की संख्या अब लड़कों से अधिक है। रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले सर्वे की तुलना में राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। हालांकि, संसद, मंत्री और निजी नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अफ्रीका में अभी भी कम है। महिलाओं की आर्थिक आजादी लैंगिक समानता की अनिवार्य शर्त है, परंतु इस दृष्टिकोण से अफ्रीका की स्थिति बेहतर नहीं कहीं जा सकती।

एशिया: शक्ति से शोषण तक एशिया के अनेक देशों में मातृ शक्ति सर्वोच्च पद पर रही है। एशिया में हम जैसे-जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, स्त्रियों की शक्ति घटती जाती है। एशिया में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक विविधतापूर्ण है। शिक्षा और रोजगार जैसे कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी कानूनी असमानताएं, लिंग आधारित हिंसा और कई देशों में नेतृत्व की भूमिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियां लगातार बरकरार हैं। हालांकि एशियाई देशों में विकास और बदलते सामाजिक मानदंड महिलाओं के जीवन में सुधार ला रहे हैं, पर गहराई से जड़ें जमाए बैठी सांस्कृतिक परंपराएं और बाल विवाह जैसी भेद-भावपूर्ण प्रथाएं विभिन्न एशियाई देशों में पूर्ण लैंगिक समानता पाने के लक्ष्य में बाधा बन रही हैं।

स्त्रियों का संसार 74 देशों की महिलाओं पर लिंक्डइन द्वारा की गई ताजा रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व के केवल 30.6 प्रतिशत पदों पर ही महिलाएं पहुंच पाई हैं। 2015 और 2022 के बीच नेतृत्व के पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। यह हिस्सेदारी लगभग 0.4 प्रतिशत अंकों की वार्षिक दर से लगातार बढ़ी है। बढ़ते प्रमाण दर्शाते हैं कि लैंगिक बाधाओं को दूर करने से आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है, गरीबी कम होती है, सामाजिक समरसता गहरी होती है और वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए कल्याण एवं समृद्धि बढ़ती है। महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करता है, लचीलापन बढ़ाता है और अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। जब महिलाएं फलती-फूलती हैं, तो देश और समुदाय फलते-फूलते हैं। यदि महिलाओं को पुरुषों के समान दर पर रोजगार मिले, तो दीर्घकालिक प्रति व्यक्ति आय में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। दुनिया भर में हर तीन में से एक महिला ने अपने अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा या गैर-साथी द्वारा यौन हिंसा का सामना कर चुकी हैं। लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों, उनके परिवारों, समुदायों और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है। महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार पूरे समाज के विकास को गति दे सकता है। यदि रोजगार के मामले में लैंगिक अंतर को कम कर दिया जाए, तो विभिन्न देशों में दीर्घकालिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से बढ़ोतरी होगी। महिला नेतृत्व दीर्घकालिक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को बढ़ाता है और संस्थानों को मजबूत बनाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पूरे समाज के लिए फायदेमंद होती है। दुनिया भर की महिलाएं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी इच्छाशक्ति के बल पर अपने सारे सपने पूरी कर रही हैं।