रिश्ता चलाना है तो ये 5 रूल गांठ बांध लें, पार्टनर से फिर कभी नहीं होगी लड़ाई!

रिश्ता चलाना है तो ये 5 रूल गांठ बांध लें, पार्टनर से फिर कभी नहीं होगी लड़ाई!

संक्षेप: रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि दोनों पार्टनर एक-दूसरे को समझें, खुलकर बात करें और एक-दूसरे के भावनाओं की इज्जत करें। अगर आप कुछ छोटी लेकिन अहम बातों को समझ लेंगे, तो ना सिर्फ झगड़े कम होंगे बल्कि रिश्ता और भी गहरा और प्यारा बनेगा।

Fri, 31 Oct 2025 03:57 PM
पति-पत्नी का रिश्ता हो या गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड का, इस रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती ही रहती है। कभी किसी बात पर नाराजगी, तो कभी किसी छोटी सी गलती पर झगड़ा, ये सब इस खूबसूरत रिश्ते का हिस्सा हैं। लेकिन जब ये झगड़े बार-बार और बिना वजह होने लगते हैं, तब रिश्ता भारी लगने लगता है। असल में, इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि दोनों पार्टनर एक-दूसरे को समझें, खुलकर बात करें और एक-दूसरे के भावनाओं की इज्जत करें। अगर आप कुछ छोटी लेकिन अहम बातों को समझ लेंगे, तो ना सिर्फ झगड़े कम होंगे बल्कि रिश्ता और भी गहरा और प्यारा बनेगा। चलिए जानते हैं ये बातें कौन सी हैं।

बातों को मन में दबाना छोड़ें

पति-पत्नी या लव कपल के रिश्ते में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग अपनी बात मन में ही दबाकर रखते हैं। शुरू में तो लगता है कि बात छोटी है, लेकिन जब यही बातें दिल में जमा होती जाती हैं, तो एक दिन फटकर बड़ा झगड़ा बन जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप रोज अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। दिन के अंत में उनसे पूछें कि क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी? या क्या हम अपने रिश्ते में कुछ बेहतर कर सकते हैं? इस तरह की बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी और दिल हल्का रहेगा। इससे रिश्ते की बॉन्डिंग और मजबूत होगी।

आरोप लगाने के बजाय समझदारी से बात करें

रिश्ते में एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने से बात बिगड़ती है। आपको अपने पार्टनर को 'तुम हमेशा ऐसा करते हो' जैसे वाक्यों से नहीं, बल्कि अपनी ऑब्जर्वेशन और फीलिंग से बात करनी चाहिए। जैसे आप अपनी बात को कुछ इस तरह से रख सकती हैं कि- 'जब मैं अपनी बात शेयर कर रही थी और आपने दूसरी तरफ देखा, तो मुझे लगा कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं।' इससे आप अपने पार्टनर पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे और अपनी फीलिंग को भी शेयर कर पाएंगे।

लड़ाई की असली वजह को पहचानें

अक्सर कपल्स जिस बात पर लड़ते हैं, वो असली वजह नहीं होती बल्कि इसके पीछे की फीलिंग अलग होती है। जैसे—अगर गर्लफ्रेंड नाराज है कि बॉयफ्रेंड लेट रिप्लाई करता है, तो असल परेशानी रिप्लाई नहीं, बल्कि उस पीछे छिपा डर या अधूरी उम्मीद हो सकती है। हो सकता है उसे यह डर हो कि उसकी अहमियत कम हो रही है या उसे भावनात्मक रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है। जब आप इस असली कारण को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपके बीच का झगड़ा सच में खत्म होगा।

पार्टनर की बात को वैलिडेट करें

लड़ाई के बीच में भी अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी है। जब वह कुछ कहें, तो बस यह कह दें— 'मैं समझ सकता/सकती हूं कि तुम्हारे नजरिए से ये बात सही लगती है।' इस तरह से पार्टनर को महसूस होगा कि आप उन्हें सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनकी डिफेंसिव फीलिंग खत्म होगी और बातचीत हल्की हो जाएगी।

झगड़े के बाद 'रिपेयर रिचुअल' अपनाएं

हर लड़ाई के बाद उसे बस वहीं खत्म मत कर दें। उसे किसी प्यारे से इशारे के साथ खत्म करें। जैसे—एक हल्का सा हग, हाथ पकड़ लेना या एक छोटा सा वाक्य बोलना जैसे 'वी आर ए टीम।' इससे आपके बीच की दूरी तुरंत कम हो जाएगी और रिश्ते में दोबारा नयापन आ जाएगा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा।

