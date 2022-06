Green Dating Concept: क्या होती है 'ग्रीन डेटिंग'? कपल्स के बीच तेजी से बढ़ रहा इसका प्रचलन

Green Dating Concept: हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन आम जनता से लेकर सिलेब्रिटीज तक, सभी पर्यावरण को बचाने या उसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। इस साल कपल्स के बीच भी पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने का जज्बा देखने को मिला। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, अपने रिश्ते को मजबूत करने के साथ-साथ कपल्स पर्यावरण को लेकर भी सतर्कता बढ़ा रहे हैं जो वाकई काबिले तारीफ है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो बता दें, इन दिनों कपल्स के बीच ग्रीन डेटिंग का प्रचलन काफी बढ़ गया है और यह ट्रेंड भारत में भी लोग फॉलो कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं ग्रीन डेटिंग के बारे में...

क्या होती है ग्रीन डेटिंग ?

कपल्स के बीच डेट पर जाना, एक दूसरे को गिफ्ट्स देना और कैजुअल आउटिंग पर जाना आम बात है। अब ये ग्रीन डेटिंग के रूप में कैसे बदल रही है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल, इस तरह की डेटिंग में कपल्स अपने रिश्ते को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण बचाने की कोशिशें भी करने लगे हैं। अगर आप भी अपने रिलेशनशिप में कुछ नयापन लाने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप भी इको-फ्रेंडली डेटिंग करते हुए अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवा सकते हैं।

अपना सकते हैं ये Unique आइडियाज (Go Green with your Loved Ones)

- रिलेशनशिप में एक दूसरे को गिफ्ट्स या सर्प्राइज देना आम बात होती है। आप इको-फ्रेंडली डेटिंग करना चाहते हैं तो ऐसे में आप उन्हें ऐसे गिफ्ट्स दे सकते हैं जो पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छे हों। जैसे - रियूजेबल कॉफी मग, सस्टेनेबल बैग्स या इनडोर प्लांट्स जैसी चीजें उपहार में दे सकते हैं। इनके साथ प्यारा सा मैसेज भी लिखकर दे सकते हैं जिससे आपके पार्टनर को और भी ज्यादा अच्छा लगेगा।

- कभी-कभी रेस्टोरेंट या कैफे में समय बिताने के बजाय आप छोटा सा पिकनिक भी प्लान कर सकते हैं। ऐसे में आप आसपास किसी भी पार्क में जा सकते हैं। चादर बिछाकर बैठें, स्वादिष्ट खाना खाएं और सुकून भरे पल एक साथ बिताएं। इस दौरान आप पिकनिक पर बायो-डिग्रेडेबल कप्स और प्लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- बाइक या कार में लॉन्ग ड्राइव पर तो लोग अक्सर जाते ही हैं, ऐसे में आप सुबह या शाम के समय साइकिलिंग पर भी जा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, सेहत को भी फायदा मिलेगा और आप पर्यावरण के लिए छोटा सा प्रयास करने में भी कामयाब हो पाएंगे।

इनके अलावा भी आप अपने अनुसार और भी तरीके अपना सकते हैं जिनसे आपका रिश्ता मजबूत हो, पार्टनर स्पेशल भी फील करे और साथ ही पर्यावरण को बचाए रखने के प्रयास में भी सफल हो जाएं।

