Valentine's Day Wishes Shayari: वैलंटाइन्स डे पर इन शायरियों, मैसेज से करें प्यार का इजहार

Happy Valentine's Day 2024: वैलंटाइन्स डे प्यार के इजहार का दिन है। प्यार में यह बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है कि आप जिसे दिलो-जान से चाहते हैं, उसे स्पेशल फील कराना चाहते हैं। इसलिए वैलंटाइंन्स डे को कपल्स स्पेशल बनाने के लिए खास तैयारी करते हैं। लवर्स अपने पार्टनर को फूल, गिफ्ट और रोमांटिक मैसेजेज भेजकर अपनी भावनाएं जताते हैं।

वैसे तो प्यार तो एक एहसास का नाम है। किसी शायर ने क्या खूब कहा भी है इस पर- जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर, तेरे एहसासों में जो सुकून है वो नींद में कहाँ। लेकिन, ये भी इतना ही सच है कि अक्सर इस एहसास को जताने के लिए सही वक्त और सही शब्दों की जरूरत पड़ती है। इस मौके पर अगर आप भी किसी स्पेशल शख्स के लिए खास मैसेज खोज रहे हैं, यहां हिंदी और इंग्लिश में कई सारे ऑप्शंस हैं, जिनसे आपको मदद मिल सकती है।



देखो एक बार फिर से प्‍यार का मौसम आया

साथ में लाया ढेर सारे तोहफे और प्यार भरा मंजर

अब छोड़ भी दो बस अपने सारे काम

देखो प्यार भरा संदेश है आया।

Happy Valentines Day!



मुझे अब सुबह-शाम रहता है आपका ही खयाल

दुआओं की तरह मिला है आपका साथ मुझे

अब न कोई शिकवा और ना ही कोई शिकायत है खुदा से

आपको पाकर खुशियों से भर गया है मेरा दामन।

Happy Valentines Day!

करनी है खुदा से एक गुज़ारिश

तेरे प्यार के सिवा कोई बंदगी ना मिले

हर जनम में साथी हो तुम जैसा

या फिर कभी ज़िन्दगी ही ना मिले

Happy Valentines Day!

लोग कहते फिरते हैं जिसे हम प्यार करते हैं

वो एक चांद का टुकड़ा है

पर उन्हें क्या पता जिसे मैं प्यार करता हूं

चांद उसका एक टुकड़ा है

Happy Valentines Day!

अच्छा लगता है तेरा नाम

मेरे नाम के साथ जैसे

कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो

किसी हसीन शाम के साथ

Happy Valentines Day!

तुम्हारे साथ रहते-रहते

तुम्हारी चाहत सी हो गई है

तुमसे बात करते-करते

तुम्हारी आदत सी हो गई है

एक पल ना मिले तो बेचैनी सी लगती है

दोस्ती निभाते-निभाते

तुमसे मोहब्बत सी हो गई।

Happy Valentines Day!

बहुत छोटी-सी लिस्ट है मेरी

ख्वाहिशों की

पहली ख्वाहिश भी तुम

और आखिरी भी तुम!

Happy Valentines Day!

बयां करने में एक उम्र लग सकती है

मैंने इस कदर मुहब्बत की है तुमसे!

Happy Valentines Day!

अरमान कितने भी हो, आरजू तुम ही हो,

गुस्सा कितना भी हो, प्यार तुम ही हो,

ख्वाब कोई भी हो, उसमें तुम ही हो!

Happy Valentine Day Love!

अच्छा लगता हैं तेरा नाम मेरे नाम के साथ,

जैसे कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ!

Happy Valentine's Day!

कितना प्यार है इस दिल में तेरे लिए,

अगर बयां कर दिया तो तू नहीं,

ये दुनिया मेरी दिवानी हो जायेगी!

Love You My Dear Valentine!

यूँ तो शिकायतें तुझ से सैंकड़ों हैं मगर

तेरी एक मुस्कान ही काफी है सुलह के लिए।

Happy Valentines Day!

आप जिसे चाहते हैं या चाहती हैं, वो बहुत ही संजीदा इंसान हैं और नामचीन शायरों की शायरियों के तलबगार हैं, तो उनके लिए चुनिंदा शायरियां लाए हैं।

अच्छा खासा बैठे-बैठे गुम हो जाता हूँ

अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ

अनवर शऊर

तिरे इश्क की इंतिहा चाहता हूँ

मिरी सादगी देख क्या चाहता हूँ

अल्लामा इकबाल

तुम को आता है प्यार पर गुस्सा

मुझ को गुस्से पे प्यार आता है

अमीर मीनाई

कौन सी बात है तुम में ऐसी

इतने अच्छे क्यूँ लगते हो

मोहसिन नकवी

अब के मिलने की शर्त ये होगी

दोनों घड़ियाँ उतार फेंकेंगे

नासिर अमरोहवी

पता था मुझ को मुलाक़ात गैर-मुमकिन है

सो तेरा ध्यान किया और गुलाब चूम लिया

शारिक कैफी



Valentines's Day Quotes and Messages

I met you. I liked you. I love you. And I am keeping you. My love, my forever, Happy Valentine's Day.

-My heart is found wherever you are.

-Roses are red, violets are blue, there is no better person than you.

-Happy Valentine's Day to the father of my children, the love of my life, the shining beacon of hope and joy in our lives, and the man of my dreams.