Teddy Day Wishes 2024: टेडी बियर की क्यूटनेस हो जाएगी दोगुनी, जब साथ में लिखेंगे ये विशेज

वैलंटाइन्स डे से पहले हफ्तेभर प्रेमी-प्रेमिकाओं के बीच तोहफों का आदान-प्रदान चलता है। 10 फरवरी को टेडी डे है। अगर आप भी अपने पार्टनर के होंठों पर स्माइल और आंखों में प्यार देखना चाहते हैं तो प्यारा सा टेडी गिफ्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई गिफ्ट की बात। इसके साथ कार्ड देना भी बनता है। इसमें अगर मौके से मैच करता हुआ प्यारा सा कोट, मैसेज या शायरी लिखेंगे तो आपके गिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी।

आजकल हम हर एक टेडी को देखकर मुस्कुराते हैं

कैसे बताएं उन्हें कि हर टेडी में हमें वो ही नजर आते हैं

तेरी-मेरी दोस्ती का अफसाना भी है

इसमें प्यार का खजाना भी है

चाहती हूं तुमसे डेटी बियर मांगना

आज तो मांगने का बहाना भी है

Happy Teddy Bear Day 2024

भेज रहा हूं टेडी बियर तुम्हें प्यार से

रखना तुम इसको हमेशा संभाल के

मोहब्बत अगर है तो तुम भी भेज दो

मुझे भी एक क्यूट टेडी बियर प्यार से

Happy Teddy Day

आज टेडी डे का मौका है

आपने खुद को फिर क्यों रोका है

जाओ और ले आओ अपने प्यार के लिए टेडी

इस दिन का अंदाज ही अनोखा है

This Teddy Day, I wish to gift you this teddy and say that, 'I’m ready to make you mine, and fill my life with sunshine.

Hey, now you don't have to miss me anymore in our long-distance relationship. I just sent you a nice teddy, that will always remind you of me.

Every day is a teddy day, when I am with you, but yet it's worthy to celebrate, and the reason is you. Happy Teddy Day

Sending a sweet teddy bear, to my sweet mate just to say, Happy Teddy Day! I wish to have you here, next to me In every phase of my life and you would always put me to sleep kissing my forehead and hugging me like a teddy bear.

Teddies remind me of you, your warm hugs, softness, and of course your beautiful smile that is making me fall in love every time I see you!!