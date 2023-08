शादी के बाद भी नहीं भूला पाएं हैं अपने एक्स को तो अपनाएं ये टिप्स, पार्टनर से होने लगेगा प्यार

ऐप पर पढ़ें

Know What To Do When You Miss Your Ex After Marriage: कई बार रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि व्यक्ति अपना पास्ट भूलकर दिल में नए रिश्तों को जगह नहीं दे पाता है। ऐसा व्यक्ति सालों तक अपने एक्स के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद भी उसके साथ बिताए हर पल को याद करके उदास होता रहता है। अगर आप भी शादी के बाद अपने दिल में एक्स की यादों को सजाए बैठे हैं और चाहकर भी पति के साथ अपने रिश्ते को ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहे हैं तो ये टिप्स आपको आपके एक्स की यादों से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।

पति के साथ बिताएं वक्त-

अगर आप अपने एक्स की यादों को भुलाना चाहती हैं तो सबसे पहले पति के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अपने पार्टनर के लिए दिल में जगह बनाने के लिए आपको एक दूसरे को जानना चाहिए। जब तक आप एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताएंगे , बातें करना शुरू नहीं करेंगे आप एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। इतना ही नहीं आपके लिए भी अपने पुराने प्यार को भुलाना आसान नहीं होगा।

शादी को स्वीकार करें -

जो आपकी लाइफ में नहीं है उसके बारे में सोचकर अपना समय और मूड दोनों खराब न करें। बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर और उसके परिवार को अपना समझकर सच्चे मन से प्यार और इज्जत देते हुए अपनाने की कोशिश करें।

एक्स के साथ डेटिंग पर जाने वाली जगह पर जाने से बचे-

एक्स को दिल से भुला देने का सबसे पहला मंत्र यह है कि उन जगहों पर जाने से बचें, जहां आप डेटिंग के दौरान अपने एक्स के साथ जाया करती थीं। अपने पति के साथ नई जगह एक्सप्लोर करते हुए अपनी नई यादें बनाएं।

एक्स का नंबर करें डिलीट-

शादी के बाद एक्स को भुलाने के लिए उसका नबंर अपने फोन से डिलीट कर दें। इसके अलावा खुद को हर उस जगह या सोशल साइट से हटा दें, जहां आपको लगता है आपकी उससे बात हो सकती है। ऐसा करने से आपको अपनी नई लाइफ की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी।