जरूरी लगने वाली ये 5 चीजें असल में पार्टनर से नहीं चाहते आप

Things You Actually Don't Need from A Partner: रिश्तों में बढ़ता तनाव और उम्मीदें, आजकल कमजोर रिलेशनशिप का कारण बन रही हैं। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उसमें दो लोगों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना भी बेहद जरूरी होता है। व्यक्ति को अपने पार्टनर से उतनी ही अपेक्षाएं रखनी चाहिए जितनी सही हों और वो पूरी कर पाए। कई बार पार्टनर से ज्यादा और गलत उम्मीदें लगाने से भी व्यक्ति दुखी होता है और दूसरे को भी निराश करता है। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजें जो लगती तो हैं बेहद जरूरी लेकिन अच्छी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होती हैं।

हर पल का हो साथ-

अच्छे रिलेशनशिप के लिए यह शर्त बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका साथी हर समय आपके साथ बैठा रहें। कई बार एक दूसरे के करीब आने के लिए आपको एक दूसरे से थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है। एक दूसरे से दूरी का अहसास आपके प्यार की डोर को और कसकर बांधने का काम करता है। एक दूसरे को समय दें और अपने प्यार को खूबसूरत अहसास बना रहने दें ना कि कोई बंधन।

प्यार जताने की जरूरत-

पार्टनर के दिल में अपने लिए प्यार बनाए रखने के लिए आपको हर समय उसे स्पेशल फील करवाने की जरूरत नहीं होती है। यहां बात प्यार की कमी के बारे में नहीं, बल्कि प्यार की मौजूदगी पर भरोसा करने के बारे में की जानी चाहिए।

एक जैसा हो फीलिंग्स शेयर करने का तरीका-

जब व्यक्ति दो हैं तो भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का तरीका एक जैसा कैसे हो सकता है। एक अच्छा रिलेशनशिप इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दोनों पार्टनर एक ही तरह से अपने भावनात्मक अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करें। हर किसी का अपनी फीलिंग्स शेयर करने का अलग तरीका हो सकता है। ऐसे में इस अंतर का सम्मान करते हुए एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाएं।

100 प्रतिशत प्यार है जरूरी-

किसी रिश्ते में सुरक्षित महसूस करने के लिए आपको 100 प्रतिशत प्यार की आवश्यकता नहीं होती है। पार्टनर के साथ सुरक्षित महसूस करने के लिए प्यार में संतुष्टि महसूस करना बेहद जरूरी है। जिसकी कमी होने पर रिलेशनशिप में दरार पड़ने लगती है।

पार्टनर आपका अभिभावक नहीं-

कई बार लोग अपने पार्टनर के जरिए माता-पिता से जुड़ी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपके पार्टनर और पेरेंट्स के बीच फर्क होता है। आपका साथी हमेशा माता-पिता की तरह आपके भावनात्मक सत्यापन को करने के लिए उपलब्ध नहीं रह सकता है। जबकि वास्तव में आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है।