न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने के लिए नहीं बल्कि उन पर टिके रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Tips To Keep New Year's Resolution: नए साल पर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्यादातर लोग उत्साह और खुशी के साथ कुछ सकंल्प लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही न्यू ईयर रेज्यूलेशन का ये जोश ठंडा पड़ने लगता है और खुद से किए वादे व्यक्ति के टूटने लगते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? अगर जवाब हां, में है तो घबराइए नहीं आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, जो ऐसा करते हैं। स्क्रैंटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 23 प्रतिशत लोग नए साल के दो सप्ताह बाद ही अपने संकल्प पर काम करना छोड़ देते हैं। जबकि मात्र 19 प्रतिशत लोग लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। ऐसे में क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर इन दो व्यक्तियों में, जो अपना लक्ष्य बीच में छोड़ देते हैं और जो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, उनमें फर्क क्या होता है? आइए जानते हैं।

न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर टिके रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स

मुश्किल गोल सेट ना करें-

ज्यादातर लोग नए साल के पहले दिन अपने लिए जोश में कुछ ऐसे गोल सेट करने लगते हैं, जिनका पूरा होने की संभावना ना के बराबार होती है या फिर वो जरूरत से ज्यादा मुश्किल होते हैं। ऐसे गोल को पूरा करते समय ना सिर्फ एनर्जी और समय ज्यादा लगता है बल्कि लोग जल्दी बोर होकर ऊबने भी लगते हैं। ऐसे में शुरुआत में अपने लिए हमेशा छोटे-छोटे गोल सेट करें। जिनके पूरा होने पर आपका उत्साह बढ़ेगा और आप आसानी से बड़े गोल भी पूरे कर पाएंगे।

अपने काम की समीक्षा ना करने पर-

अपने किए काम की सप्ताह में एक बार समीक्षा करना, आपको प्रगति पर ले जाने के साथ बहानों को अवसरों में बदलने के मौके भी देता है। ऐसा करके आप अपनी गलतियों को एक अच्छे ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से सुधार सकते हैं। ज्यादातर मुश्किलें खुद की बनाई धारणाओं,अनुमानों,निर्णयों,अत्यधिक सोचने की वजह से ही पैदा होती हैं। अपनी उपलब्धियों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने से आपके रेज्यूलेशन को स्थिरता मिलती है, जिसे वो आसानी से पूरा हो जाते हैं।

खुद पर संदेह करना-

अपनी पिछली असफलताओं को देखते हुए अपना भविष्य निर्धारित ना करें। ऐसा करने पर आपका न्यू ईयर रेज्यूलेशन कभी पूरा नहीं होगा। ध्यान रखें, अपनी असफलताओं से मिले अनुभवों का लाभ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें।

प्लानिंग की कमी-

ज्यादातर लोगों के लक्ष्य सिर्फ इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास उन्हें पूरा करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग नहीं होती है। किसी काम को पूरा करने के लिए हमेशा बेहतरीन योजना की आवश्यकता होती है। अपने गोल को पूरा करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग करें, हर काम को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर तय समय सीमा में पूरा करने की कोशिश करें।

मौजूदा रूटीन में बदलाव ना करना-

अपने न्यू ईयर रेज्यूलेशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने की कोशिश करें। ऐसा ना करने वाले अपने गोल को पाने के लिए सिर्फ संघर्ष ही करते रह जाते हैं। उदाहरण के लिए,अगर आपने मैराथन दौड़ने का संकल्प लिया है, तो सप्ताह में दो या तीन बार जॉगिंग करके शुरुआत करें। धीरे-धीरे,लंबी दौड़ तक काम करें और प्रति सप्ताह अधिक दिन व्यायाम करें।