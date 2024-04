रोज सुबह बीवी को 'KISS' करके ऑफिस जाने से बढ़ सकती है आपकी उम्र और सैलरी, ये है खास वजह

ऐप पर पढ़ें

Reasons why kissing wife can increase salary and age: इजहार ए मोहब्बत के कई तरीकों में चुंबन भी अपनी खास जगह रखता है। जब दो लोग अपने दिल का हाल बयां करने से लिए अच्छे शब्द नहीं ढूंढ पाते तो वो किस का सहारा लेते हैं। दो लोगों के बीच दिया जाने वाला किस ना सिर्फ उनके प्यार भरे रिश्ते की डोर को मजबूत बनाए रखता है बल्कि एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में भी मदद करता है। हाल ही में हुई एक स्टडी आपको अपनी वाइफ को किस करने की एक और खास मजेदार वजह देने वाली है। जी हां, स्टडी की मानें तो जो लोग रोजाना अपनी बीवी को किस करके ऑफिस के लिए निकलते हैं उनकी सैलरी ही नहीं बल्कि 5 साल उम्र भी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये मजेदार स्टडी और इसके खुलासे।

जर्मनी में साल 1980 में लोगों की साइकॉलजी पर एक स्टडी की गई। दो साल तक की गई इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने शादीशुदा लोगों की लव लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किए। इस स्टडी में बताया गया कि जो लोग सुबह काम पर निकलने से पहले अपनी बीवी को किस करते हैं उनकी सैलरी ही नहीं बल्कि 5 साल उम्र भी बाकी मर्दों की तुलना में बढ़ जाती है, जो अपनी बीवी को सुबह किस नहीं करते हैं।

सैलरी में भी होती है बढ़ोतरी-

इसी स्टडी में शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि पत्नी को रोज किस करने के बाद ऑफिस जाने वाले पति ऑफिस में उन पुरुषों के मुकाबले करीब 20 से 35 प्रतिशत ज्यादा कमाते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करते हैं। बता दें, इस स्टडी के नतीजे इस शोध में हिस्सा लेने वाले करीब 110 टॉप मैनेजर लेवल के लोगों से किए गए सवालों के जवाब के आधार पर तय किए गए। जिसके अनुसार बीवी को रोज गुडबाय किस करके ऑफिस जाने वाले पतियों में करीब 87 प्रतिशत लोगों ने सैलरी में बढ़ोतरी के साथ ही ऑफिस में बेहतर पद भी हासिल किया।

किस का सैलरी से क्या है कनेक्शन?

इस स्टडी के रिजल्ट्स को जर्मनी की मैगजीन 'Selecta' में पब्लिश किया गया था। बता दें, यह स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कील में साइकॉलजी के प्रफेसर डॉक्टर आर्थर स्जाबो ने की थी। डॉक्टर आर्थर ने स्टडी में आए नतीजों पर बात करते हुए लोगों को इसके पीछे की वजह भी बताई। डॉक्टर आर्थर की मानें तो 'ऐसे पति जो अपनी पत्नी को रोज किस करने के बाद ऑफिस नहीं जाते हैं, वो मुमकिन है ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि उनका अपने साथी के साथ झगड़ा हुआ होता है या फिर दोनों के बीच दूरी आ चुकी होती है। हालांकि, इन दोनों ही स्थितियों में, पति अपने दिन की शुरुआत एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ करता है। वह मूडी और निराश महसूस करता है। जिसकी वजह से उसका मन भी ऑफिस के काम में नहीं लगता है।

वहीं रिसर्च में यह बात भी साबित हुई कि ऐसे पुरुष जो रोजाना अपनी पत्नी को किस करने के बाद ऑफिस जाते हैं, वे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने ऑफिस में काम की शुरुआत करते हैं। उनके मन की ये शांति और सकारात्मक ऊर्जा उनके काम पर पॉजिटिव असर डालकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। तो आपको भी अगर लंबी उम्र और सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए तो सुबह घर से निकलने से पहले बीवी को किस करना मत भूलिए।