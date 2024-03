Women's Day Wishes: जीवन में खास जगह रखने वाली महिलाओं को भेजें ये बेस्ट शुभकामनाएं

ऐप पर पढ़ें

हर किसी के जीवन में एक खास महिला जरूर होती है। वह मां, बहन, पत्नी, दोस्त, बेटी, बहू या किसी भी रिश्ते में हो सकती है। महिला दिवस मौका है अपने जीवन की इन महिलाओं को स्पेशल फील करवाने का। इस मौके पर आप उन्हें शायरी, कविताएं या मैसेज के रूप में कुछ लाइन्स भेज सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेस्ट मैसेज चुनने में दिक्कत हो रही है तो यहां से मदद ले सकते हैं।

मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर,

रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी,

हर पग को रोशन करने वाली,

वो शक्ति है एक नारी।

महिला दिवस की शुभकामनाएं

इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है

सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है

फूल के आगे वही असहाय हो जाता

शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता

विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से

जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से

महिला दिवस की शुभकामनाएं 2024

मां, बहन, पत्नी और बेटी हैं

हमारे जीवन का आधार

और ईश्वरीय उपहार

नारी तुम प्रेम हो,आस्था हो विश्वास हो,

टूटी हुई उम्मीदों की एक मात्र आस हो

हर जान का तुम ही तो आधार हो

नफरत की दुनिया में तुम ही प्यार हो

उठो अपने अस्तित्व को संभालो

केवल एक दिन ही नहीं

हर दिन के लिए तुम खास हो।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

नारी सरस्वती का रूप हो तुम

नारी लक्ष्मी का स्वरुप हो तुम

बढ़ जाये जब अत्याचारी

नारी दुर्गा-काली का रूप हो तुम।

महिला दिवस की शुभकामनाएं

इंग्लिश में विशेज

Here’s to the women who refuse to bow down. The women who fight a silent battle every day. Who find deep reserves of resilience in tough times. Who lead with courage and kindness. Here’s to the women who inspire me…

You are my strength, my support system. Without you, I would not be half the person I am today. Happy Women’s Day to the strongest woman in my life.

To all the remarkable women out there: May you always know your worth, stand tall in your power, and never settle for anything less than you deserve. Happy International Women's Day!