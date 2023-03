International Day of Happiness: अपनों को खुश करने के लिए अपनाएं ये तरीके, चेहरे पर आएगी मुस्कान

ऐप पर पढ़ें

कहा जाता है कि हंसते हुए चेहरे सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। हालांकि, आधुनिकता के इस दौर में हम सभी अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपनों कि खुशी के लिए कुछ करना ही भूल गए हैं। यही वजह है कि हर साल 20 मार्च को विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया जाता है। इस खास दिन का उद्देश्य है जिंदगी में हैप्पीनेस यानी खुशी के महत्व को दर्शाना। इस स्पेशल डे पर अपनों को खुश करने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं।

अपनों को खुश करने का तरीका (How To Make Loved Ones Happy)

1) खत लिखें

अपने मन की बात कहने के लिए खत लिखना एक पुराना तरीका है। वैसे तो ये एक पुराना तरीका है, लेकिन ये आज भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। इस खत में अपने मन की सभी बातों को लिख दें और फिर अपनों को ये दें। यकीनन उनके प्रति आपका प्यार देख कर अपनों को एक अलग खुशी मिलेगी।

2) फूलों से बनाएं दिन

रंग-बिरंगे फूल हर किसी को पसंद होते हैं। अपनों को खुश करने के लिए सुबह-सुबह उन्हें उनकी पसंद के फूल दे सकते हैं। चाहें तो फूलों के साथ एक छोटा सा खत भी लिख सकते हैं।

3) खाना पकाएं

अगर घर की महिलाओं को खुश करना है तो आप उनके लिए कुछ टेस्टी खाना पका सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट है कि आप उनके लिए सुबह की पहली मील ब्रेकफास्ट तैयार करें। ऐसा करने पर उन्हें वाकई अच्छा और स्पेशल फील होगा।

4) गेम्स खेलें

इस स्पेशल दिन को अपनों के साथ सेलिब्रेट करें और साथ ही कुछ गेम्स भी खेलें। ध्यान रखें गेम्स अपनों की पसंद के हो तो बेहतर है। ये एक मजेदार आइडिया है जो पूरी फैमिली को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा।

यह भी पढ़ें: पत्नी को खुश करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, कभी नहीं होंगी नाराज !