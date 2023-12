New Year Wishes: नए प्रभात का सुरक्षित आंचल भरा मिले... यहां से छांटे 2024 के लिए बेस्ट मैसेज

ऐप पर पढ़ें

नया साल एक बार फिर से नई उमंगे और अभिलाषाएं लेकर हम सबके सामने हाजिर है। जिनसे आप रोजाना संपर्क में नहीं रह पाते उन्हें अपनी याद दिलाने का यह अच्छा मौका है। उन्हें प्यारा सा शुभकामना संदेश भेजे ताकि उन्हें पता चले कि भले ही आप उनसे रोज बात नहीं कर पाते या मिल नहीं पाते लेकिन आप उनके लिए बेहद खास हैं।

नए प्रभात का सुरक्षित आंचल भरा मिले यश-वैभव से

विस्मृत हों सब गम अतीत के जो देखें हों शैशव से

नया साल आपकी सभी सदइच्छाएं पूरी करे

हैपी न्यू इयर 2024

नए वर्ष की पावन बेला में यही शुभकामना संदेश

हर दिन आए आपके जीवन में लेकर खुशियां विशेष

नव वर्ष मंगलमय हो

नया साल बनकर आया उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला

हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपरवाला

यही दुआ करता है आपका ये दोस्त निराला

हम आपके दिल में रहते हैं,

सारे दर्द आपके सहते हैं,

कोई हम से पहले विश न कर दे आपको,

इस लिए सबसे पहले हैपी न्यू ईयर कहते हैं.

हैपी न्यू ईयर 2024

आने वाले साल को सलाम

जाने वाले साल को सलाम

नये साल का पहला जाम, आपके नाम

हैपी न्यू ईयर

हैपी हैपी हैपी #हैपीन्यूईयर

रोशनी को अंधेरे से पहले,

दिलों को धड़कने से पहले,

प्यार को मोहब्बत से पहले,

खुशी को गम से पहले,

आपको और आपके परिवार को,

हैपी न्यू ईयर सबसे पहले

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से

सामना ना हो कभी आपका तन्हाइयों से

हर अरमान, हर ख्वाब आपका पूरा हो

यही शुभकामना है दिल की गहराइयों से

नए साल की शुभकामनाएं

सुनहरी धूप बरसात के बाद

थोड़ी सी हंसी हर बात के बाद

इसी तरह मुबारक हो आपको

नई सुबह 2023 की रात के बाद

आपको और आपके परिवार को नए साल की शुभकामनाएं

आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने

और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं

यह नया साल सच कर जाए

नव वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो

Keep The Smile,

Leave The Tear,

Hold The Laugh,

Leave The Pain,

Think Of Joy,

Forget The Fear,

Be Joyous,

Coz Its New Year!

Happy New Year 2024