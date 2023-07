Happy Cousins Day: कजिन डे पर भाई-बहन को भेजें ये खास मैसेज, दिन बन जाएगा हैपी

ऐप पर पढ़ें

Message For Cousins in Hindi: हर किसी की लाइफ में कजिन काफी खास होते हैं। कुछ लोगों के बेस्ट फ्रेंड उनके कजिन ही होते हैं। उनके साथ अक्सर उस समय को याद किया जाता है, जिस समय सभी गर्मी की छुट्टी के दौरान मिला करते थे। समय के साथ हो सकता है कि अब आप लोगों का मिलना कम हो गया हो और दूर रह रहे कजिन से सिर्फ फोन पर बात होती हो। ऐसे में नेशनल कजिन्स डे आपका दिन है। हर साल 24 जुलाई को कजिन डे मनाया जाता है। इस खास दिन पर अपने सभी कजिन को आप कुछ स्पेशल मैसेज भेज सकते हैं। यहां देखिए हैपी कजिन डे विशेज हिंदी में (Happy Cousins Day Wishes In Hindi)

कजिन्स से कोई अनमोल नहीं,

उनका दुनिया में कोई मोल नहीं,

उनकी परछाई भी है कीमती,

उनके सिवा मेरे खजाने में और कोई नहीं।

हैपी कजिन डे

हाथ को थाम कर,

दिल छू लेने वाले बस,

एक मेरे कजिन ही हैं।

हैपी कजिन डे

वो सब समझ लेते हैं,

मेरे दिल की हर नब्ज पकड़ लेते हैं,

वो छोटे है लेकिन,

फिर भी मेरे साथ खड़े रहते हैं।

हैपी कजिन डे

संग लड़ते हैं,

फिर मनाते हैं,

कजिन ऐसे ही तो

एक दूसरे को प्यार दिखाते हैं।

हैपी कजिन डे

हर परिवार की जिंदगी अधूरी है,

कजिन की लड़ाई भी जरूरी है।

हैपी कजिन डे

कजिन मिले मुझे और क्या चाहिए,

बस इनकी खुशी इनका प्यार चाहिए।

हैपी कजिन डे

तुम्हारे कजिन क्यों बहुत खास है,

तुम उनके पास हो यही तो बात है।

हैपी कजिन डे

कजिन का प्यार एक दूसरे के लिए होता है खास,

लड़ते हैं मगर रहते हैं हमेशा साथ,

बड़े हो या छोटे, मुश्किल में एक होने वाले,

घरवालों की डांट और मार से भगाने वाले।

हैपी कजिन डे

हर खुशी में शामिल कजिन मेरे,

मेरी दौलत, मेरा खजाना कजिन मेरे,

कोई और मेरे लिए हो न हो,

सदा साथ खड़े रहते हैं कजिन मेरे।

हैपी कजिन डे

भाई कह कर जब वो बुलाती है,

मेरे कानों में चाशनी-सी घुल जाती है,

जब कह दे वो 'गुस्सा हूं',

मेरी जान मुंह को चली आती है।

हैपी कजिन डे

मुश्किलों में साथ होते हैं,

दूर रहकर भी पास होते हैं,

मेरे कजिन्स तुम्हारे कारण ही तो,

मेरी सुबह शाम आसान होती है।

हैपी कजिन डे

किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे कजिन,

जिनके लिए हम भाई-बहन हैं गहना,

उन्हें मिले जीवन में हर खुशी और उल्लास,

कभी न आए कोई दुख उनके पास।

हैपी कजिन डे

वो मुझ पर यकीन रखते हैं,

मेरे हर काम पर भरोसा करते हैं,

कहने को तो छोटे है मगर,

मुझे दोस्त बनकर सहारा देते हैं।

हैपी कजिन डे