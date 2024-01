Happy Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर करीबियों को दें शुभकामनाएं, भेजें ये बेस्ट मैसेज

ऐप पर पढ़ें

Best Message For Makar Sankranti 2024 In Hindi: मकर संक्रांति साल का पहला बड़ा त्योहार है। देशभर में इस का त्योहार को अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। ये दिन हर साल 14 या 15 को सेलिब्रेट किया जाता है। सभी राज्‍यों में मकर संक्रांति को मनाने का अंदाज भी अलग होता है। इस दिन को सूर्य भगवान का पर्व भी कहा जाता है। क्योंकि इस दिव से सूर्य उत्तरायण हो जाता है और इसे शुभ माना जाता है। इस खास मौके पर अपनों को दोस्‍तों को विश करना चाहते हैं तो यहां से चुनकर भेजें बेस्ट मैसेज-

तिलगुड़ का लड्डू और खिचड़ी खूब खाएं,

आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।

भुला दो मन की हर रार,

घर में आये खुशियों की फुहार,

आपके जीवन में रहे हर दिन बहार,

मुबाराक हो मकर संक्रांति का त्योहार।

तिलकुट की खुशबू, दही-चिवड़ा की बहार

मुबारक हो आपको, मकर संक्रांति का त्योहार

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

मीठी बोली, मीठी जुबान,

मकर संक्रांति पर यही है पैगाम

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।

गंगा-यमुना के तट पर उमड़ा जन सैलाब,

और भगवान सूर्य का आशीर्वाद,

यही है मकर संक्रांति के पर्व का उल्लास,

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।

जैसे ही मकर संक्रांति की धूप आपके द्वार आए,

सभी दुःख और कष्ट दूर हो जाएं।

मकर संक्रांति की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

मंदिर की घंटी, आरती की थाली

नदी के किनारे सूरज की लाली,

जिन्दगी में आए खुशियों की बहार

आपको मुबारक हो संक्रांति का त्यौहार

हैप्पी मकर संक्रांति 2024

सूरज की राशि बदलेगी

तो बहुतों की किस्मत चमकेगी,

साल का यह पहला पर्व

बस खुशियों से भरा होगा।

हैप्पी मकर संक्रांति 2024

सूरज की रौशनी से ताजगी आपके जीवन में बहाए।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।

तिल हम हैं, और गुड़ आप, मिलकर बनाएंगे मकर संक्रांति का प्रसाद।

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।

Happy Makar Sankranti 2024 Wishes: हैपी मकर संक्रांति कहने के लिए यहां से चुनिए मैसेज, त्योहार बन जाएगा खास