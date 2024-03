Holi Wishes 2024: होली पर खोज रहे हैं सिंपल सा शुभकामना संदेश? यहां देंखे 10+ बेस्ट मैसेज

ऐप पर पढ़ें

होली हिंदुओं का खास त्योहार है। इस दिन लोग पुराने गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाते हैं। रंगों के इस फेस्टिवल में नाचने, गाने और खाने-पीने के साथ शुभकामनाएं देना भी जरूरी है। आप रंग खेलते हों या न खेलते हों लेकिन होली विशेज भेजना तो बनता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इस खास मौके पर शुभकामना में क्या लिखा जाए तो यहां कुछ वॉट्सऐप मैसेज, कोट्स और SMS में से चुन सकते हैं

बदरी छाई है फागुन की,

फिर हुड़दंग मचाएंगे

एक रंग में सबको रंगकर

फिर से होली मनाएंगे

आज मुबारक, कल मुबारक

होली का हर पल मुबारक

रंग बिरंगी होली में

हमारा भी एक रंग मुबारक।

प्यार के रंग से भरो पिचकारी

स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी

ये रंग ना जाने जात ना कोई बोली

मुबारक हो आपको होली।

दिलों को मिलाने का मौसम है

दूरीयां मिटाने का मौसम है

होली का त्यौहार ही ऐसा है

रंगों में डूब जाने का मौसम है

आपके जीवन के सारे कष्ट एवं दुख होलिका दहन

में जलकर राख हो जाएं, और आपके जीवन

में खुशियां ही खुशियां हों...

होलिका दहन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं...

रास रचाये गौकुल में कन्हैया

होली में बन जाये रंग रसिया

सजाये रंगों का साज हर एक के द्वारे

आज भी गोपियांरंग लिए कान्हा की राह निहारे।

रंगों की बरखा, गुलाल की फुहार

सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार

चन्दन की खुशबू, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

गुजिया की तरह हमेशा मीठी रहे आपकी बोली

खुशियों से भरी रहे आपकी झोली

आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से

Happy Holi

रूठा है कोई तो आज उसे मनाओ,

आज तो सारी गलती भूल जाओ

लगा दो आज दोस्ती का रंग सबको यारों,

आज होली मनाओ तो ऐसी मनाओ।

This Holi, may you be blessed with the shades of joy, the warmth of good friends, and the splashes of happiness. Enjoy the day to the fullest. Happy Holi.

May the canvas of your life be painted with the colours of joy, love, success, and happiness in 2024. Let Holi be the occasion to add new hues to your life.