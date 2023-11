Birthday Wishes: किसी खास का जन्मदिन है तो यहां देखें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में बेस्ट बर्थडे मैसेज

ऐप पर पढ़ें

जन्मदिन किसी भी शख्स की जिंदगी का खास मौका होता। हर कोई चाहता है कि उनके करीबी के बर्थडे पर वो सबसे ज्यादा स्पेशल फील करवाएं। महंगे गिफ्ट अपनी जगह हैं लेकिन जो शब्द दिल पर गहरी छाप छोड़ते हैं। अगर आप अपने दिल की बात उन तक पहुंचाना तो प्यारा सा मैसेज भेज सकते हैं। यहां देखें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा में चुनिंदा मैसेज और शायरियां।

-नए प्रभात का सुरक्षित आंचल भरा मिले यश-वैभव से,

विस्मृत हों सब गम अतीत के जो देखें हो शैशव से।

-खुशियां आपके ज़िंदगी में बेहिसाब हो, आज का हर एक पल ख़ास हो।

-ये तो इक रस्म-ए-जहाँ है जो अदा होती है,

वर्ना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है।

-हर साल जन्मदिन आपके लिए तरक्की बनके आए,

आपके लिए खुशी के नए-नए अवसर लाए।

-जन्मदिन के ये खास लम्हे तुम्हें मुबारक,

आंखों में बेस नए ख्वाब मुबारक,

जिंदगी जो लेकर आई है आपके लिए आज,

वो तमाम खुशियों की हंसीं सौगत मुबारक।

-तुम मुस्कुराती रहो जिन्दगीभर

ऐसी दिल से दुआ है हमारी

हर सुबह और हर शाम जिन्दगी

सदा महकती रहे तुम्हारी।

-आपके जीवन में हमेशा आनंद और सुख हो! जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

-सदा दूर रहो तुम गमों की परछाईं से

हो ना वास्ता कभी तुम्हारा तन्हाई से

हर ख्वाब, हर अरमान पूरा हो तुम्हारा

यही दुआ है दिल की गहराई से

-आप दीर्घायु और आरोग्य हों, और जिंदगी में हमेशा ही यश प्राप्त करें, जन्म दिवस पर यही शुभकामना है कि आपको हर कदम पर जीत मिले।

-दीर्घायुरारोग्यमस्तु,सुयशः भवतु,विजयः भवतु, जन्मदिनशुभेच्छाः।

I think today should be a national holiday, but until they make that official, let's just do our best by eating cake, drinking champagne, and blowing off as many responsibilities as possible.

When I think about some of my favorite memories, you’re always a part of them. Cheers to more fun times together. Best wishes on your birthday!