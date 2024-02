Chocolate Day 2024 Wishes: चॉकलेटी अंदाज में करें प्यार का इजहार, देखें 10+ टॉप चॉकलेट डे मैसेज

ऐप पर पढ़ें

वैलंटाइन्स वीक का चौथा दिन चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वैसे तो चॉकलेट भेजना या गिफ्ट करना बनता है। पर खाली चॉकलेट देने के बजाय अगर साथ में कार्ड और उस पर प्यार का इजहार चॉकलेटी अंदाज में किया जाए तो क्या कहने। यहां हिंदी और इंग्लिश में रोमांटिक शायरी और लव कोट्स हैं। इन्हें चॉकलेट के साथ अपने प्यार को डेडिकेट कर सकते हैं।

डेरी मिल्क ने पर्क से कहा, मैं दुनिया में सबसे स्वीट हूं

पर्क बोली, शायद तुम्हें पता नहीं

इस मैसेज को पढ़ने वाला हर चॉकलेट से स्वीट है।

हैपी चॉकलेट डे 2024

चॉकलेट डे आया है, तेरी याद लाया है

जल्दी आ जाओ स्वीटहार्ट

आपके लिए चॉकलेट का पूरा डिब्बा मंगवाया है।

Happy Chocolate Day

हर रिश्ते में विश्वास रहने दो

जुबान पर चॉकलेट की मिठास रहने दो

यही तो अंजाज है जिंदगी जीने का

न खुद उदास रहो, न दूसरों को उदास रहने दो।

हैपी चॉकलेट डे

फाइव स्टार की तरह इतराते हो

मंच की तरह इठलाते हो

कैडबरी की तरह मुस्कुराते हो

किटकैट की कसम बहुत प्यारे नजर आते हो

हैपी चॉकलेट डे



यहां क्लिक करके देखें वैलंटाइन्स डेज की लिस्ट और गिफ्ट्स

बिन पुकारे हम साथ पाओगे,

करो वादा कि सच्ची दोस्ती निभाओगे,

मतलब ये नहीं की रोज याद करना,

बस याद रखना उस वक्त जब

अकेले-अकेले चॉकलेट खाओगे

प्यार से भरी एक चॉकलेट ला दो मुझको,

आज अपने ही हाथों से खिला दो मुझको,

रिश्ता जो अपना है मोहब्बत का,

आज और मीठा बना दो उसको

Happy Chocolate Day 2024

आज चॉकलेट डे है, चॉकलेट तो खिलाओ,

मीठी मीठी कोई बात तो सुनाओ,

कब से तड़प रहे हैं हम आपके प्यार में,

आज तो हमें अपने गले से लगाओ

चॉकलेट डे मैसेज (इंग्लिश में)

Wishing you a Chocolate Day that’s as sweet and delightful as your smile. May your life be filled with your favorite chocolates!

Sending you a box full of chocolates wrapped in my love and warm wishes. Happy Chocolate Day!

Wishing you a day as sweet as chocolate and as joyful as the memories we’ve shared. Happy Chocolate Day!

Love is like swallowing hot chocolate before it has cooled off. It takes you by surprise at first, but keeps you warm for a long time. Happy Chocolate Day!

Sharing chocolates with you feels like sharing my heart. Happy Chocolate Day to my sweetheart!

Every chocolate I give you is a symbol of my deep, sweet, and rich love for you. Wishing you a delightful Chocolate Day!