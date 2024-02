ब्रेकअप के दर्द को कम करती हैं ये 5 बातें, एक्स को हर्ट किए बिना टॉक्सिक रिलेशन से पा सकते हैं छुटकारा

ऐप पर पढ़ें

Things to do after breakup: आज एंटी-वैलेंटाइन वीक का आखिरी दिन ब्रेकअप डे मनाया जा रहा है। यह खास दिन खासतौर पर प्यार में धोखा खाए लोग ब्रेकअप होने के बाद मनाते हैं। अगर आपको भी अपने पार्टनर से प्यार में धोखा मिला है या फिर आप अपने रिश्ते में घुटन महसूस करने की वजह से खुद को इस बंधन से आजाद करना चाहते हैं तो फॉलो करें रिलेशनशिप से जुड़े ये 5 टिप्स। ये टिप्स ना सिर्फ आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से छुटकारा पाने में मदद करेंगे बल्कि पार्टनर की फीलिंग्स को बिना ठेस पहुंचाएं सम्मानजनक ब्रेकअप करते हुए अतीत को भूलाकर जीवन में आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे।

फीलिंग्स करें शेयर -

ज्यादातर रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं या उनमें कड़वाहट भर जाती है क्योंकि कपल्स एक दूसरे के साथ खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं। बात चाहे प्यार का इजहार करने की हो या ब्रेकअप की, अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ खुलकर शेयर करें। ऐसा करने से आप हल्का महसूस करेंगे और किसी तरह की गलतफहमी के बिना आप दोनों एक दूसरे से अलग हो पाएंगे।

किसी तीसरे को न करें शामिल-

आप दोनों का रिश्ता आपका निजी मामला है। ऐसे में ब्रेकअप करते समय आप दोनों अपने रिश्ते के बारे में कैसा सोचते हैं,उसके बारे में अपने साथी से सीधा संवाद करें। अगर आपने अपना रिश्ता खत्म करने का मन बना लिया है तो कोशिश करें कि साथी से बात करते समय आप उससे अकेले में मिलें। कई बार ब्रेकअप की वजह से मन में क्रोध,घृणा और विश्वासघात जैसी भावनाएं भर जाती है। ऐसे में अगर आप पार्टनर के साथ अकेले होंगे,तो खुद की इन भावनाओं को बिना किसी को नीचा दिखाएं आसानी से शेयर कर पाएंगे।

शौक-

ब्रेकअप के बाद होने वाले तनाव से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले अपने शौक पर दोबारा ध्यान देना शुरू करें। अगर आपको सिगिंग, पेंटिंग,डांस का शौक है तो उसकी क्लास अटेंट करना शुरू कर दें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका मूड बेहतर होगा बल्कि आपको अपने अतीत को भूलाने में भी मदद मिलेगी।

दोस्तों की लें मदद-

अपने दिल से अपने एक्स की यादों को भूलाने के लिए अपने दोस्तों की मदद लें। अगर ब्रेकअप के बाद आपको अपने एक्स को भुलाना मुश्किल लग रहा है तो अपने मन की बातें अपने खास दोस्त से शेयर करके मन को हल्का फील करें।

लिस्ट करें तैयार-

ब्रेकअप के दर्द से निकलने के लिए आप अपनी पसंद-नापसंद की एक लिस्ट तैयार करें। उसके बाद रोजाना इन चीजों को एक-एक करके करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको कुछ दिन में मजा आने लगेगा और आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप की यादों से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। खुद को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, अगर ऐसा ना कर पा रहे हों तो किसी काउंसलर की मदद ले लें।