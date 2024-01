Birthday Wishes: जन्मदिन पर भेजें ये शुभकामना संदेश, देखें अलग-अलग भाषाओं में प्यारे मैसेज

ऐप पर पढ़ें

किसी के जन्मदिन पर मुस्कुराहट या हंसी से बढ़कर और क्या गिफ्ट हो सकता है। अगर आप अपने किसी खास इंसान को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो गिफ्ट से पहले उन्हें प्यारा से मैसेज या शायरी भेज सकते हैं। यह मैसेज किस भाषा में होगा, इसका चुनाव आपको करना है। आपकी मदद के लिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में कुछ स्पेशल विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेज हैं। आप यहां नजर डाल सकते हैं।

जन्मदिन के ये खास लम्हे मुबारक,

आखों में बसे नए ख्वाब मुबारक,

जिंदगी जो लेकर आई है, आपके लिए आज,

उन तमाम खुशियों की हसीं सौगात मुबारक..!

खुशी से हमेशा बीते तुम्हारा ये हर दिन

हर सुहानी रात हो,

जिस तरफ कदम आपके पड़ें,

वहां फूलों की बरसात हो।

जन्मदिन शुभ हो

मैं लिख दूं तुम्हारी खुशियां चांद-सितारों से

मैं मनाऊं तुम्हारा जन्मदिन फूलों-बहारों से

ऐसी खूबसूरत दुनिया लेकर आऊं मैं कि...

सारी महफिल सज जाए हसीं नजारों से

हैपी बर्थडे

सुनहरी सी धूप बरसात के बाद

थोड़ी सी हसी हर बात के बाद

इसी तरह मुबारक हो आपको

जीवन का नया साल, बीते साल के बाद।

जन्मदिन की शुभकामनाएं

इंग्लिश में बर्थडे विशेज

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday!

May you be gifted with life’s biggest joys and never-ending bliss. After all, you yourself are a gift to earth, so you deserve the best. Happy birthday.

Be happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you! You are a wonderful person! May you be given more birthdays to fulfill all of your dreams!

संस्कृत में जन्मदिन की शुभकामनाएं

त्वं जीव शतं वर्धमान:।

जीवनस्य सकलकामनासिद्धिरस्तु।

जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे।

शं तनोतु ते सर्वदा मुदम्।।

स्वत्यस्तु ते कुशल्मस्तु चिरयुरस्तु।

विद्या विवेक कृति कौशल सिद्धिरस्तु।

सुदिनम् सुदिना जन्मदिनं तव।।