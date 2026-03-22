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इश्क अधूरा रहने दिया…शेर-ओ-शायरी के शौकीन हैं तो पढ़ें जाकिर खान की 10 दिल छू लेने वाली शायरियां

Mar 22, 2026 08:33 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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कॉमेडियन जाकिर खान सिर्फ स्टैंड-अप कॉमेडी नहीं करते बल्कि वह अपनी बातों के जरिए लोगों को जिंदगी का फलसफा भी समझा देते हैं। उनकी कुछ ऐसी शायरियां भी हैं, जो सीधा दिल को छू लेती हैं। चलिए आपको उनका चुनिंदा शायरियां पढ़ाते हैं।

इश्क अधूरा रहने दिया…शेर-ओ-शायरी के शौकीन हैं तो पढ़ें जाकिर खान की 10 दिल छू लेने वाली शायरियां

कई लोगों का इश्क मुकम्मल नहीं होता लेकिन इस बात टीस जिंदगीभर उस व्यक्ति के दिल में रहती है। अधूरी रह गई मोहब्बत का दर्द अक्सर शेर-ओ-शायरी के जरिए निकलता है। कुछ लोग शायरी पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो कुछ कहने के। कॉमेडियन और एक्टर जाकिर खान सिर्फ कॉमेडी नहीं करते बल्कि वह जिंदगी और प्यार का फलसफा भी कई बार शायराना अंदाज में कह चुके हैं। जाकिर खान ने कई बार दिल टूटे आशिकों और प्यार से जुड़ी ऐसी शायरियां कही हैं, जो सीधा दिल पर वार करती हैं। अगर आप शेर-ओ-शायरी के शौकीन हैं, जाकिर खान की 10 बेस्ट शायरियों को जरूर पढ़ें। आप इन शायरियों को खास दोस्तों, गर्लफ्रेंड या फिर किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं।

1-

जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं,

बस इतनी से फरमाइश है,

अब तस्वीर से नहीं,

तफ्सील से मलने क ख्वाइश है।

2-

दिलों की बात करता है जमाना,

पर आज भी मोहब्बत चेहरे से ही शुरू होती हैं।

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3-

इंतकाम सारे पूरे किए, पर इश्क अधूरा रहने दिया।

बता देना सबको की, मैं मतलबी बड़ा था।

हर बड़े मुकाम पर तन्हा ही मैं खड़ा था।

4-

हर एक दस्तूर से बेवफाई मैंने शिद्दत से हैं निभाई

रास्ते भी खुद हैं ढूंढे और मंजिल भी खुद बनाई।

5-

बे वजह बेवफाओं को याद किया है,

गलत लोगों पे बहुत वक़्त बर्बाद किया है।

6-

मैं वक्त और तुम कयामत। देखना जब हम मिलेंगे

तो इस कायनात में सबकुछ रुक जाएगा।

7-

इश्क को मासूम रहने दो किताब के आखिरी पन्ने पर

आप उसे किताबों में डालकर मुश्किल ना कीजिए।

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8-

हम दोनों में बस इतना सा फर्क है,

उसके सब लेकिन मेरे नाम से शुरू होते है

और मेरे सारे काश उस पर आ कर रुकते है।

9-

मेरे दो चार ख्वाब हैं,

जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूं,

चाहे जिंदगी गुमनाम रहे,

मौत मैं मशहूर चाहता हूं।

10-

कामयाबी हमने तेरे लिए खुद को यूं तैयार कर लिया,

मैंने हर जज्बात बाजार में रख कर इश्तेहार कर लिया।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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