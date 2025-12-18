Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपSilent Treatment Is Not Normal Anymore Says Relationship Expert
पार्टनर दे रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट? रिलेशनशिप कोच ने बताए संभालने के सही तरीके

पार्टनर दे रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट? रिलेशनशिप कोच ने बताए संभालने के सही तरीके

संक्षेप:

झगड़े या मतभेद के बाद अगर आपका पार्टनर बात करना बंद कर दे, तो यह सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि भावनात्मक दूरी का संकेत हो सकता है। रिलेशनशिप कोच के अनुसार, साइलेंट ट्रीटमेंट रिश्ते को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है।

Dec 18, 2025 03:55 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कभी हल्की-सी बहस, तो कभी किसी बात पर मतभेद- रिश्तों में यह सब होना आम है। लेकिन जब किसी बहस के बाद आपका पार्टनर अचानक आपसे बात करना बंद कर दे, आपको इग्नोर करने लगे या पूरी तरह चुप्पी साध ले, तो यह स्थिति भावनात्मक रूप से काफी तकलीफदेह हो सकती है। सामने वाला ना जवाब दे, ना बातचीत करे, बस आंखें घुमा दे या ठंडी प्रतिक्रिया दे, तो यह साइलेंट ट्रीटमेंट एक बड़ी कम्युनिकेशन दीवार बन जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

HT Lifestyle से बातचीत के दौरान रिलेशनशिप एक्सपर्ट और डेटिंग ऐप Aisle की हेड चांदनी गगलानी बताती हैं कि रिश्तों में चुप्पी कोई समाधान नहीं है। उनके अनुसार, मजबूत रिश्ते आपसी सहयोग और खुली बातचीत से ही टिके रहते हैं। वे साफ कहती हैं कि भावनात्मक अनुपलब्धता (emotional unavailability) को अब नॉर्मल मानने का दौर खत्म हो चुका है।

साइलेंट ट्रीटमेंट से कैसे निपटें? एक्सपर्ट के 5 अहम सुझाव

1. इगो से ऊपर इमोशनल मैच्योरिटी रखें

चांदनी के मुताबिक, साइलेंट ट्रीटमेंट अक्सर अहंकार से जुड़ा होता है। जब आपका साथी आपसे बात करना बंद कर दे, तो रक्षात्मक प्रतिक्रिया देने से दूरी और भी बढ़ जाती है। बेहतर है कि आप आरोप लगाने के बजाय समझदारी और सहानुभूति के साथ बातचीत की कोशिश करें।

2. थेरेपी की बात को महत्व दें

कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को अपनी या पार्टनर की पर्सनल फेल्योर ना मानें। चांदनी सलाह देती हैं कि कपल्स को थेरेपी या कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। इससे बातचीत के नए रास्ते खुलते हैं और रिश्ते पर लगे स्टिगमा भी कम होते हैं।

3. असंगत व्यवहार को रेड फ्लैग समझें

एक दिन बहुत प्यार और अगले दिन पूरी चुप्पी—यह भावनात्मक रूप से थका देने वाला होता है। चांदनी बताती हैं कि ऐसा व्यवहार धीरे-धीरे भरोसे को खत्म कर देता है और रिश्ते के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

4. बातचीत को महत्व दें

कम्युनिकेशन का मतलब हर वक्त बात करना नहीं, बल्कि यह भरोसा होना चाहिए कि मुश्किल वक्त में आपका पार्टनर भावनात्मक रूप से आपके साथ रहेगा। साइलेंट ट्रीटमेंट इस भरोसे को तोड़ देता है और रिश्ते की नींव कमजोर कर देता है।

5. कब दूरी बनाना जरूरी है?

अगर बार-बार कोशिशों के बावजूद सामने वाला चुप्पी को हथियार बनाए रखे, तो यह भावनात्मक अनुपलब्धता का संकेत हो सकता है। चांदनी मानती हैं कि ऐसी स्थिति में आत्म-सम्मान के लिए दूरी बनाना भी जरूरी हो जाता है (कुछ समय के लिए)।

ये भी पढ़ें:शादी से पहले ब्रेकअप क्यों होते हैं? रिलेशनशिप कोच से जानें असली वजहें

रिलेशनशिप टिप: साइलेंट ट्रीटमेंट किसी भी रिश्ते के लिए हेल्दी नहीं है। रिश्तों को बचाने के लिए संवाद, समझ और भावनात्मक मौजूदगी जरूरी है। जहां ये तीनों लगातार गायब हों, वहां खुद की इज्जत और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना सबसे सही फैसला होता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।