पार्टनर दे रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट? रिलेशनशिप कोच ने बताए संभालने के सही तरीके

संक्षेप: झगड़े या मतभेद के बाद अगर आपका पार्टनर बात करना बंद कर दे, तो यह सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि भावनात्मक दूरी का संकेत हो सकता है। रिलेशनशिप कोच के अनुसार, साइलेंट ट्रीटमेंट रिश्ते को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है।

कभी हल्की-सी बहस, तो कभी किसी बात पर मतभेद- रिश्तों में यह सब होना आम है। लेकिन जब किसी बहस के बाद आपका पार्टनर अचानक आपसे बात करना बंद कर दे, आपको इग्नोर करने लगे या पूरी तरह चुप्पी साध ले, तो यह स्थिति भावनात्मक रूप से काफी तकलीफदेह हो सकती है। सामने वाला ना जवाब दे, ना बातचीत करे, बस आंखें घुमा दे या ठंडी प्रतिक्रिया दे, तो यह साइलेंट ट्रीटमेंट एक बड़ी कम्युनिकेशन दीवार बन जाता है।

HT Lifestyle से बातचीत के दौरान रिलेशनशिप एक्सपर्ट और डेटिंग ऐप Aisle की हेड चांदनी गगलानी बताती हैं कि रिश्तों में चुप्पी कोई समाधान नहीं है। उनके अनुसार, मजबूत रिश्ते आपसी सहयोग और खुली बातचीत से ही टिके रहते हैं। वे साफ कहती हैं कि भावनात्मक अनुपलब्धता (emotional unavailability) को अब नॉर्मल मानने का दौर खत्म हो चुका है।

साइलेंट ट्रीटमेंट से कैसे निपटें? एक्सपर्ट के 5 अहम सुझाव 1. इगो से ऊपर इमोशनल मैच्योरिटी रखें चांदनी के मुताबिक, साइलेंट ट्रीटमेंट अक्सर अहंकार से जुड़ा होता है। जब आपका साथी आपसे बात करना बंद कर दे, तो रक्षात्मक प्रतिक्रिया देने से दूरी और भी बढ़ जाती है। बेहतर है कि आप आरोप लगाने के बजाय समझदारी और सहानुभूति के साथ बातचीत की कोशिश करें।

2. थेरेपी की बात को महत्व दें कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को अपनी या पार्टनर की पर्सनल फेल्योर ना मानें। चांदनी सलाह देती हैं कि कपल्स को थेरेपी या कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। इससे बातचीत के नए रास्ते खुलते हैं और रिश्ते पर लगे स्टिगमा भी कम होते हैं।

3. असंगत व्यवहार को रेड फ्लैग समझें एक दिन बहुत प्यार और अगले दिन पूरी चुप्पी—यह भावनात्मक रूप से थका देने वाला होता है। चांदनी बताती हैं कि ऐसा व्यवहार धीरे-धीरे भरोसे को खत्म कर देता है और रिश्ते के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

4. बातचीत को महत्व दें कम्युनिकेशन का मतलब हर वक्त बात करना नहीं, बल्कि यह भरोसा होना चाहिए कि मुश्किल वक्त में आपका पार्टनर भावनात्मक रूप से आपके साथ रहेगा। साइलेंट ट्रीटमेंट इस भरोसे को तोड़ देता है और रिश्ते की नींव कमजोर कर देता है।

5. कब दूरी बनाना जरूरी है? अगर बार-बार कोशिशों के बावजूद सामने वाला चुप्पी को हथियार बनाए रखे, तो यह भावनात्मक अनुपलब्धता का संकेत हो सकता है। चांदनी मानती हैं कि ऐसी स्थिति में आत्म-सम्मान के लिए दूरी बनाना भी जरूरी हो जाता है (कुछ समय के लिए)।