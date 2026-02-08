Hindustan Hindi News
सिद्धांत चतुर्वेदी ने दे दिया बेस्ट कपल गोल, लेडी लव को वैलेंटाइन डे पर यूं फील कराएं स्पेशल

संक्षेप:

Valentine Day Special Couple Idea: गर्लफ्रेंड ने इस बार वैलेंटाइन डे स्पेशल बनाने के लिए बोला है। और आपका बजट कीमती गिफ्ट देने का नहीं है तो टेंशन ना लें। एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की तरह इस मोमेंट को रीक्रिएट कर गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर लें।

Feb 08, 2026 02:42 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
वैलेंटाइन वीक चल रहा है। अब लड़कियां तो इस हफ्ते अपने लवर से कुछ ना कुछ स्पेशल चाहती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्पेशल बहुत कीमती तोहफे ही हों। छोटे-छोटे प्यारभरे गेस्चर भी दिन को खास बना सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा फिल्मी हैं और अपनी लेडी लव को वैलेंटाइन वीक पर प्रपोज करना चाहते हैं या फिर वैलेंटाइन डे को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो सिद्धांत चतुर्वेदी की तरह इस काम को जरूर कर दें।

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर का प्यार भरा मोमेंट

इन दिनों एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर आने वाली रोमांटिक फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। और इसी प्रमोशन के दौरान सिद्धांत चतुर्वेदी ने मृणाल ठाकुर के साथ कुछ ऐसा किया जो किसी भी लड़की को इंप्रेस कर सकता है।

कर दी गुलाब के फूलों की बारिश

दरअसल, सिद्धांत चतुर्वेदी ने प्रमोशनल इवेंट के दौरान मृणाल ठाकुर के ऊपर रोज पेटल्स की बारिश कर दी। फिल्मी प्रमोशन के लिए एक ब्यूटीफुल व्हाइट छाते में ढेर सारे गुलाब की पंखुड़ियों को भरा गया था और उसे प्यारी सी नॉट लगाकर बांधा गया था। फिर स्टेज पर ही सिद्धांत इस छाते को मृणाल के पास आते ही खोलते हैं। जिससे फूलों की बारिश हो जाती है।

ब्वॉयफ्रेंड के लिए है बेस्ट आइडिया

अब अगर आपकी गर्लफ्रेंड या लेडी लव इस वैलेंटाइन कुछ स्पेशल मोमेंट की डिमांड कर रही है तो आप इस लवली मोमेंट को रीक्रिएट कर सकते हैं। साथ ही किसी की मदद से छिपकर इस मोमेंट को कैमरे में कैप्चर भी करवा लें। इस तरह हो रही फूलों की बारिश आपकी गर्लफ्रेंड को जरूर पसंद आएगी। साथ ही लेडी लव की वैलेंटाइन को स्पेशल बनाने की डिमांड भी पूरी हो जाएगी। यहीं नहीं फ्यूचर में कैमरे में कैद इस मोमेंट को देखकर अपने प्यारभले पल को यादकर गर्लफ्रेंड हमेशा आपसे इंप्रेस होगी।

