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मंजिल मिलेगी बस...पढ़ें सोशल मीडिया पर शेयर करने लायक गुड मॉर्निंग शायरी

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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सुबह के समय अपनों को मैसेज भेजना या फिर स्टेटस पर कुछ पॉजिटिव मैसेज लिखना पसंद है तो आपके लिए हम लेकर आए हैं दो लाइन वाली शायरियां जो अपनों के साथ शेयर करने के लिए बेस्ट हैं। 

Good morning Shayari suitable for sharing on social media in the morning
सुबह के समय सोशल मीडिया पर शेयर करने लायक गुड मॉर्निंग शायरी

हर किसी का मॉर्निंग रूटीन अलग होता है। कुछ लोग सुबह के समय ऑफिस जाने की जल्दी में होते हैं तो कुछ लोग तसल्ली के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत चाहें किसी भी तरह से हो लेकिन सुबह-सुबह फोन पर एक दूसरे के साथ पॉजिटिव मैसेज शेयर करना कुछ लोगों को काफी अच्छा लगता है। ऐसे में हम आपके लिए 30 शायरी लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया पर आसानी से शेयर की जा सकती हैं। ये छोटी, याद रहने वाली और भावनात्मक शायरियां हैं जिन्हें पढ़कर हर किसी के दिन की अच्छी शुरुआत होगी।

1) मंजिल मिलेगी, बस चलते रहना,

मुश्किलों में भी हंसते रहना।

2) मुस्कुराकर शुरू करो अपना दिन,

खुशियों से भर जाएगा जीवन।

3) हर सुबह एक नई उम्मीद लाती है,

जीने की नई वजह दे जाती है।

4)सुबह की किरण यही पैगाम लाए,

आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान आए।

5) सुबह खूबसूरत, नजारे हसीन हों,

आपके दिन के पल खुशियों से रंगीन हों।

6) दिल में सुकून, चेहरे पर नूर हो,

आपकी हर ख्वाहिश जरूर पूरी हो।

7) इरादे मजबूत, हौसले बुलंद रखो,

हर सुबह खुद पर विश्वास रखो।

8) फूलों जैसी महकती रहे जिंदगी,

हंसी-खुशी में गुजरती रहे जिंदगी।

9) कल की चिंता को आज पर मत लाना,

नई सुबह है, खुलकर मुस्कुराना।

10) आपकी हर सुबह खास हो,

हर दुआ आपके दिल के पास हो।

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11) सुबह नई, उम्मीद नई,

खुशियों से भरी हो जिंदगी आपकी।

12) रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो,

सुबह हमेशा नई उम्मीद लेकर आती है।

13) हर पल को खुशी से जीना सीखो,

छोटी बातों में खुशियां ढूंढना सीखो।

14) दोस्ती का एहसास बना रहे,

हर दोस्त के चेहरे पर विश्वास बना रहे।

15) सपने देखो और उन्हें सजाना सीखो,

गिरकर फिर से उठ जाना सीखो।

16) ओस की बूंदें, सूरज की लाली,

सुबह लगती है सबसे निराली।

17) खुद पर भरोसा बनाए रखना,

हर हाल में आगे कदम बढ़ाते रहना।

18) रिश्तों में प्यार, बातों में मिठास हो,

आपकी सुबह खुशियों के पास हो।

19)हर सुबह भगवान का साथ मिले,

जीवन में खुशियों की बरसात मिले।

20) हर किरण आपके लिए सौगात बने,

आपका हर दिन खुशियों की बात बने।

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21) हर सुबह किस्मत बदलने का पैगाम है,

उठो, आज तुम्हारे नाम का दिन है।

22) सूरज की तरह चमकना है तो जलना पड़ेगा,

दुनिया में नाम करना है तो बदलना पड़ेगा।

23) सुबह ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए,

मेहनत ऐसी करो कि इतिहास बन जाए।

24) सुबह का वक्त अनमोल खजाना है,

जो जाग गया, उसे आगे जाना है।

25) शोर नहीं, अपना काम बोलने दो,

आज मेहनत करो, कल नाम होने दो।

26) किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ दो,

कर्म से अपनी नई राह जोड़ दो।

27) मुश्किलें आएं तो घबराना मत,

अपनी मंजिल से नजर हटाना मत।

28) मन शांत, इरादे मजबूत रखो,

हर सुबह दिल में उम्मीद का दीप रखो।

29) हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते जाओ,

एक दिन खुद पर गर्व कर पाओ।

30) दिन की शुरुआत दुआ से करो,

हर काम की शुरुआत अच्छी सोच से करो।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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