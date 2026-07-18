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Shayari In Hindi: जीवन से जुड़े 30+ प्रेरणादायक संदेश, वॉट्सऐप ग्रुप में भेजने के लिए बेहतरीन

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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लाइफ से जुड़े प्रेरणादायक संदेश आपके मूड को काफी हद तक बू्स्ट कर सकते हैं। इस तरह के मैसेज आपको लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं। यहां पढ़ें ऐसे ही कुछ बेहतरीन संदेश।

Shayari In Hindi: जीवन से जुड़े 30+ प्रेरणादायक संदेश, वॉट्सऐप ग्रुप में भेजने के लिए बेहतरीन

अगर आपकी सुबह अच्छी है तो आपका दिन खुद-ब-खुद अच्छा हो जाएगा। दिन की अच्छी शुरुआत के लिए आप कुछ अच्छी चीजों को पढ़ सकते हैं। ऐसे में प्रेरणादायक संदेश सबसे अच्छे होते हैं। इन्हें पढ़कर अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से बढ़ने का हौसला मिलता है। यहां हम ऐसे ही कुछ संदेश लेकर आए हैं। जिन्हें पढ़कर आपका मूड बूस्ट होगा। अपनी सुबह बेहतरीन बनाने के साथ आप अपनों की सुबह को भी अच्छा बना सकते हैं, वो भी इन संदेशों शेयर करके। यहां पढ़ें लाइफ से जुड़े प्रेरणादायक संदेश।

1) जीवन में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत हैं। सुप्रभात

2) जो आज का सम्मान करता है, वही कल का मालिक बनता है।

3) छोटी-छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशियां छिपी होती हैं।

4) हर सुबह एक नई कहानी लिखने का मौका देती है।

5) अपने विचारों को सकारात्मक रखें, जीवन सुंदर लगेगा।

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6) सफलता का रास्ता मेहनत और विश्वास से होकर गुजरता है।

7) हर सुबह खुद से एक वादा करें कि आज कुछ अच्छा करेंगे।

8) खुश रहना भी एक कला है, इसे हर दिन सीखिए।

9) अच्छे कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं।

10) समय का सम्मान करें, समय आपको सम्मान देगा।

11) हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाने आती है।

12) जीवन में उम्मीद कभी मत छोड़िए। सुप्रभात!

13) हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे खास बनाइए।

14) सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान लगने लगती है।

15) मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुप्रभात!

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16) अपने सपनों पर विश्वास रखें, मंजिल जरूर मिलेगी।

17) जो खुद पर भरोसा करता है, वही आगे बढ़ता है।

18) जीवन में प्रेम और विनम्रता सबसे बड़ी दौलत हैं।

19) हर सुबह नई ऊर्जा और नई प्रेरणा लेकर आती है।

20) दूसरों की खुशी में खुश होना सबसे बड़ी इंसानियत है।

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21) जो बदल सकता है, उसे बदलें, जो नहीं बदल सकता, उसे स्वीकारें।

22) हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करें और मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करें।

23) कठिन समय भी एक दिन गुजर जाता है, उम्मीद बनाए रखें।

24) अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी।

25) हर दिन एक नई उम्मीद और नई प्रेरणा लेकर आता है।

26) सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर सुबह नए जोश के साथ उठते हैं।

27) जिंदगी खूबसूरत है, बस उसे देखने का नजरिया खूबसूरत होना चाहिए। सुप्रभात!

28) हर सुबह भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है।

29) सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए मेहनत की जाती है। सुप्रभात!

30) मुस्कान से दिन की शुरुआत करें, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं।

31) हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का अवसर है।

32) अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें, दिन शानदार बनेगा।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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