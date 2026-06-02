Shayari in Hindi: मंगलवार का दिन हो जाएगा शुभ, स्टेटस लगाने के साथ अपनों को भेजें मंगल की शुभकामना शायरियां

मंगल के दिन को हनुमान जी का दिन माना जाता है। आज मंगलवार के दिन अगर आप अपने स्टेटस को खास शायरी के साथ अपड़ेट करना चाहते हैं तो यहां हम कुछ बेहतरीन शायरी विशेज लेकर आए हैं जो आपके स्टेटस पर भी लगा सकते हैं और अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।

कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो जागृत हैं और अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। वे बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति के साक्षात प्रतीक हैं। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन अपनों के साथ मंगल की शुभकामनाएं शेयर करनी है या फिर स्टेटस लगाना है तो यहां देखिए खास शायरियां।

1) मंगलवार का दिन है आया, संग अपने खुशियां लाया,

बजरंगबली के चरणों में जिसने भी शीश झुकाया,

संकट मोचन ने उसकी बिगड़ी को बनाया,

उसके जीवन में फिर कभी कोई दुःख न आया।

शुभ मंगलवार

2) करते हैं सब दिल से हनुमान जी की पूजा,

इनके जैसा देव जगत में कोई नहीं है दूजा,

जो भी लेता है नाम सच्चे मन से इनका,

दूर हो जाता है पल में हर अंधेरा उनका।

आपका मंगलवार मंगलमय हो

3) राम जी के भक्त, भक्तों के भगवान,

संकट मिटाते हैं हमारे वीर हनुमान,

इनके दर पर जो भी आता है अपनी झोली फैलाए,

खाली हाथ वो कभी अपने घर वापस न जाए।

जय श्री राम, शुभ मंगलवार

4) निराश मत होना कभी अपने जीवन की राहों से,

बजरंगबली देख रहे हैं तुम्हें अपनी निगाहों से,

बस एक बार पुकार कर तो देखो उन्हें दिल से,

वो खुद खींच लाएंगे तुम्हें हर बड़ी मुश्किल से।

मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं

5) जिनके सीने में सदा बसते हैं प्रभु श्री राम,

उन महावीर हनुमान को हमारा बारंबार प्रणाम,

हर संकट से वो हमें हंसकर बचाते हैं,

अपने भक्तों के जीवन में खुशियों के फूल खिलाते हैं।

शुभ मंगलवार

6) मंगलवार का यह सवेरा आपके जीवन में प्रकाश लाए,

बजरंगबली की कृपा से आपके बिगड़े काम बन जाएं,

मिले हर मोड़ पर कामयाबी और खुशियों का बसेरा,

सदा मुस्कुराता रहे आपके परिवार का यह सवेरा।

सुप्रभात, शुभ मंगलवार

7) बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं हनुमान,

रखते हैं अपने हर एक भक्त का पूरा ध्यान,

मंगलवार को जो भी आए इनके पावन द्वार,

उसका हो जाता है जीवन में बेड़ा पार।

शुभ मंगलवार

8) कष्ट मिटें, संकट कटें, मिटे मन का हर संताप,

जब मुख से निकले निरंतर हनुमान जी का जाप,

मंगलवार का पावन दिन आपके जीवन को महकाए,

हमारी तरफ से आपको इस दिन की ढेरों शुभकामनाएं।

9) दुखों का साया कभी आपके पास न आए,

खुशियां आपके घर का रास्ता कभी न भूल पाए,

बजरंगबली का आशीर्वाद रहे आपके सिर पर सदा,

यही दुआ है हमारी इस मंगलवार खुदा से सदा।

मंगलमय मंगलवार

10) सच्चे दिल से जो ले नाम महावीर हनुमान का,

रास्ता आसान हो जाता है उसके हर मुकाम का,

न डर रहता है काल का, न किसी संकट की छाया,

ऐसा अद्भुत है बाबा आपकी भक्ति का साया।

जय वीर हनुमान

सुख, समृद्धि और शांति

11) मंगल को आएं आपके जीवन में मंगल समाचार,

बजरंगबली बरसाएं आप पर खुशियां अपार,

मिट जाएं दिल की दूरियां और बढ़े आपस में प्यार,

मुबारक हो आपको यह पावन मंगलवार।

12) हनुमान जी के चरणों में जिसने पा लिया स्थान,

उसका तो बदल जाता है सारा जहान,

धन-धान्य और सुख-समृद्धि से भर जाता है घर,

फिर नहीं रहता जीवन में किसी बात का डर।

शुभ मंगलवार

13) सुबह का सूरज आपको नई उम्मीद देकर जाए,

बजरंगबली का आशीर्वाद आपके हौसलों को बढ़ाए,

जो भी सपने संजोए हैं आपने अपनी आंखों में,

इस मंगलवार वो सब हकीकत में बदल जाएं।

14) चलो आज मिलकर हनुमान जी का गुणगान करें,

उनके पावन चरणों में अपना शीश झुकाएं,

दूर हो जाएं जीवन की सारी बाधाएं पल में,

आओ खुशियों भरा यह मंगलवार मनाएं।

जय श्री राम

15) हाथ जोड़कर करें विनती, सुन लो हे अंजनी के लाल,

अपने भक्तों को सदा खुश रखना और रखना निहाल,

कोई कमी न रहे जीवन में किसी भी मोड़ पर,

बस अपनी कृपा दृष्टि रखना हम सब पर हर हाल।

मंगलवार की बधाई

16) दुनिया के दुखों से अगर मन कभी घबराए,

तो चुपके से जाकर हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाए,

मिलेगी ऐसी शांति जो कहीं और मिल न पाए,

बजरंगबली की भक्ति ही जीवन की नाव पार लगाए।

17) संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा,

इस पावन मंत्र से ही बदल जाती है सबकी तकदीर,

मंगलवार का दिन आपके जीवन में लाए नई उमंग,

सदा बनी रहे आप पर बाबा की कृपा का रंग।

शुभ मंगलवार

18) राम का नाम लेकर जो भी कदम बढ़ाते हैं,

हनुमान जी खुद आकर उनकी राह बनाते हैं,

डर की क्या औकात जो सामने टिक पाए,

जब संकट मोचन खुद रक्षा करने आएँ।

जय बजरंगबली

19) रिद्धि-सिद्धि और सुख-शांति का वास हो,

आपके दिल में सदा अटूट विश्वास हो,

मंगलवार का यह सुंदर दिन आपके लिए खास हो,

और बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके पास हो।

आपका दिन शुभ हो

20) गूंज उठता है सारा जहां 'जय श्री राम' के नारों से,

महक उठती है जिंदगी हनुमान जी के विचारों से,

जो भी जुड़ जाता है सच्चे मन से इनके दरबार से,

वो कभी खाली नहीं लौटता संकट मोचन के द्वार से।