Shayari in Hindi: सुबह के समय शेयर करें आध्यात्मिक और शांत शायरियां, अंदरूनी सुकून से दिन बनेगा खास
अगर आप सुबह की शुरुआत भगवान के स्मरण और शांति के साथ करना पसंद करते हैं तो हम आपके लिए कुछ बेहतरीन शायरियां लेकर आए हैं। ये आध्यात्मिक और शांत शायरियां सुबह के समय अपनों के साथ शेयर करने के लिए बेस्ट हैं।
आध्यात्मिक और शांत मिजाज की सुबह अंदरूनी सुकून और ईश्वर से जुड़ने का अहसास कराती है। बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत इसी तरह से करना चाहते हैं। अगर आप भी अध्यात्म से जुड़े रहकर अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो यहां देखिए कुछ खास शायरियां। ये शायरी मैसेज सुबह के समय अपनों के साथ शेयर करने के लिए बेस्ट हैं।
1) हाथ खाली हैं मगर दिल में एक आस तो है,
कोई देखे न देखे, मेरा ईश्वर मेरे पास तो है।
मुश्किलों से कह दो कि अपनी औकात में रहें,
मेरे मालिक का हाथ मेरे सर पर हर सांस में है।
2) ना कोई शिकवा, ना कोई गिला होगा,
जो मेरे हक में है, वो मुझे मिलकर रहेगा।
तेरी रजा में राजा रहना सीख लिया है मैंने,
अब जो भी तू देगा, वो मेरे लिए सबसे भला होगा।
3) तेरी चौखट पर आकर सुकून मिलता है,
भटकते हुए दिल को एक जूनून मिलता है।
दुनिया लाख कड़वी बातें करे मेरे मालिक,
तेरी याद में डूबकर हर दर्द को मरहम मिलता है।
4) सौंप दी है जिंदगी अब तेरे ही हाथों में,
जीत होगी तेरी खुशियों में, हार होगी तेरी राहों में।
तू ही मेरा माझी है, तू ही मेरी पतवार,
तू चाहे तो डूबा दे, तू चाहे तो लगा दे पार।
5) मन शांत हो तो हर कांटा भी फूल लगता है,
ईश्वर की मर्जी के आगे हर दुख फिजूल लगता है।
शिकवे छोड़कर जब से शुक्रिया कहना सीखा है,
जिंदगी का हर लम्हा कुबूल ही कुबूल लगता है।
6) जितनी शांति इस सुबह की ठंडी हवा में है,
उतनी ही ताकत ईश्वर की बंदगी की दवा में है।
चख कर देख लिया दुनिया का हर एक स्वाद,
जो सुकून तेरे नाम में है, वो न किसी नशा में है।
7) सुबह की इस खामोशी में एक अजीब सा नूर है,
जब दिल साफ हो, तो हर मंजिल पास और हर गम दूर है।
मांगना छोड़ दिया है मैंने दुनिया के इंसानों से,
मेरा दाता तो हर वक्त देने को मज़बूर है।
8) तूने जो दिया, उसका शुक्राना है,
जो नहीं मिला, वो एक बहाना है।
बस इतनी सी दुआ है तुझसे मेरे मालिक,
मेरा मन कभी भी अपनी सादगी न भुलाए।
9) सूरज की किरणें जब धरती को छूती हैं,
मानो ईश्वर की दुआएं हम पर बरसती हैं।
उठो और इस नई सुबह का दिल से स्वागत करो,
क्योंकि ये जिंदगी हमें हर रोज़ एक नया मौका देती है।
10) सुबह का उजाला और पंछियों की ये चहक,
जैसे मंदिर-मस्जिद में गूंजती कोई महक।
ईश्वर का नाम लेकर खोलो अपनी आंखें,
आज का दिन भी महकेगा, बनकर तुम्हारी महक।
11) भोर की इस बेला में प्रभु का ध्यान धरें,
नकारात्मकता को छोड़, मन में उजाला भरें।
जो बीत गया वो कल था, उसे भूल जाओ,
आज की इस सुंदर सुबह को अपने नाम करें।
12) ओस की बूंदें और हरी घास का ये नजारा,
याद दिलाता है कि कितना सुंदर है प्रभु का ये संसार सारा।
सब कुछ शांत है, सब कुछ कितना पावन है,
इस सुबह की बंदगी से ही खिलता हमारा मन है।
13) मिट्टी का पुतला हूँ, मिट्टी में ही मिल जाना है,
फिर किस बात का गुरूर, और किसे क्या दिखाना है।
दो दिन की जिंदगी है, हंसकर गुजार लो मेरे दोस्त,
यहां से खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है।
14) मंदिर भी तेरा, मस्जिद भी तेरी, और तेरा ही है यह संसार,
इंसानों ने बना दी दीवारें, पर तेरा तो बहता है अटूट प्यार।
जो दिल में झांके, उसे तू वही मिल जाता है,
व्यर्थ ही ढूंढता फिरता है बंदा तुझे बाजारों में हर बार।
15) कर्मों की इबादत ही सबसे बड़ी बंदगी है,
किसी के काम आ सको, तो ही असली जिंदगी है।
माला फेरने से क्या होगा जब मन में ही मैल हो,
दिल को साफ रखो, यही सबसे बड़ी सादगी है।
16) न रंग का भेद, न जात का कोई ठिकाना है,
उस परमपिता की नजर में तो पूरा विश्व एक घराना है।
नफरत की आग को बुझाकर प्रेम का दीपक जलाओ,
आत्मा का परमात्मा से यही तो सच्चा नाता निभाना है।
17) हे ईश्वर! बस इतनी सी रहमत मेरे अपनों पर बनाए रखना,
उनके चेहरों की मुस्कान को हमेशा सजाए रखना।
कोई दुख छुए न उन्हें, न कोई गम पास आए,
उनके कर्मों की राह पर सदा अपना नूर बरसाए रखना।
18) सुबह की पहली किरण के साथ यही दुआ है मेरी,
मिट जाए आपके जीवन से हर रात की अंधेरी।
खुशियों से भर जाए आपकी झोली इस कदर,
कि ईश्वर की कृपा बरसती रहे आप पर हर घड़ी।
19) जो मांगो वो मिल जाए, यह तो इंसानी चाहत है,
जो ईश्वर की रज़ा में मिले, वही असली राहत है।
आज का दिन आपके लिए मंगलमय और शांत हो,
दिल में प्रभु का वास और चारों तरफ चैन की आहट हो।
20) शांत मन, सुखद तन और पवित्र विचार हो,
आपके जीवन में सदा प्रेम का ही विस्तार हो।
इस खूबसूरत सुबह की आपको ढेरों शुभकामनाएं,
आपके हर नेक काम में ईश्वर की शक्ति का संचार हो।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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