Shayari in Hindi: सपनों के समंदर में…सुबह भेजने के लिए उम्मीद वाली 20 शायरियां
अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह की शुरुआत पॉजिटिव सोच और एक नई उम्मीद के साथ हो तो हम आपके लिए बेहतरीन शायरियां लेकर आए हैं। ये सभी शायरियां अपनों को भेजने के साथ ही स्टेटस पर लगाने के लिए बेहतरीन हैं।
दिन की शुरुआत हर कोई कृतज्ञता और पॉजिटिव विचारों के साथ करना चाहता है। सुबह के अच्छे विचार आपके पूरे दिन की एनर्जी तय करते हैं। एक नई सुबह हर किसी के लिए उम्मीद की किरण लेकर आती है, ऐसे में अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करना बेहतरीन आइडिया साबित हो सकता है। यहां पढ़िए 20 शायरियां जो उम्मीद से जुड़ी हैं।
1) खोल दे पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है,
जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।
इसी उम्मीद के साथ उठिए और आगे बढ़िए।
आपका दिन शुभ हो।
2) रास्ते बदल जाते हैं जब हौसले बुलंद होते हैं,
किस्मत के ताले भी मेहनत से ही खुलते हैं।
उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी काफी है,
अंधेरे तो वैसे भी रोशनी के आगे दम तोड़ते हैं।
3) सुबह का हर पल एक नया मौका है,
बीता हुआ कल तो बस एक धोखा है।
उठो और छू लो आसमान की बुलंदियों को,
आज का दिन सिर्फ और सिर्फ आपका है।
4) मुश्किलों से भागना बुजदिली है,
सामना करने में ही असली जिंदगी है।
एक नई उम्मीद के साथ मुस्कुराकर जागिए,
हर सुबह ईश्वर की दी हुई एक अनमोल सौगात है।
5) ताजा हवा में फूलों की महक हो,
सूरज की किरणों में चिड़ियों की चहक हो।
जब भी खोलो आप अपनी आंखें,
उन आंखों में बस खुशियों की झलक हो।
6) मायूस न होना जिंदगी में कभी भी,
किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है।
अगर दिल में हो आग और हौसले हों बुलंद,
तो अखबार बेचने वाला भी 'कलाम' बन सकता है।
7) जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते रहेंगे,
हम मुस्कुराकर हर गम को भुलाते रहेंगे।
उम्मीद का दीया जलाए रखना दिल में,
हम बनकर रोशनी आपके कदम सजाते रहेंगे।
8) एक नई सुबह, एक नई उम्मीद,
एक नया दिन, एक नई शुरुआत।
खुदा करे आपका हर एक पल मुस्कुराता रहे,
यही दुआ है हमारी आज के दिन की बात।
9) हर सुबह एक नया आगाज होती है,
उम्मीदों की एक नई आवाज होती है।
छोड़ दो बीते कल की कड़वाहट को,
आज में ही छिपी कल की परवाज होती है।
10) रात कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह जरूर आती है,
निराशा की हर दीवार एक दिन टूट ही जाती है।
रख हौसला और बढ़ा कदम आगे,
मंजिल खुद-ब-खुद पास चली आती है।
11) उगता हुआ सूरज आपको संदेश देता है,
हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है।
हिम्मत न हारना कभी ज़िंदगी में ऐ दोस्त,
वही चमकता है जो मुश्किलों में भी डटा रहता है।
12) नई सुबह की नई किरणें आपके जीवन में उजाला लाएं,
हर वो ख्वाब जो अधूरा है, उसे सच कर दिखाएं।
उम्मीदों का दामन कभी मत छोड़ना,
क्या पता आज का दिन आपकी तकदीर बदल जाए।
13) सुबह-सुबह एक प्यारा सा पैगाम भेजना है,
आपके दिन को खुशियों से सजाना है।
भले ही राहों में कितनी भी मुश्किलें हों,
आपको हर हाल में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाना है।
14) उम्मीदों से बंधी एक जिद्दी परिंदा है इंसान,
जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है।
अपनी इस उम्मीद को कभी मरने मत देना।
15) ये सुबह जितनी खूबसूरत है,
उतना ही हसीन आपका हर पल हो।
जितनी खुशियां आज आपके पास हैं,
उससे भी ज्यादा खुशियां आने वाले कल में हों।
16) दीपक बोलता नहीं उसका प्रकाश परिचय देता है,
ठीक उसी तरह आप अपने बारे में कुछ न बोलें।
बस अच्छे कर्म करते जाएं, वही आपका परिचय देंगे।
एक नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करें।
17) सपनों के समंदर में गोता लगाना छोड़ दो,
मेहनत की कश्ती से लहरों का रुख मोड़ दो।
उम्मीद ही तो है जो जीना सिखाती है,
इस उम्मीद के सहारे हर रिकॉर्ड तोड़ दो।
18) सूरज की पहली किरण के साथ,
एक नया विश्वास जगाना है।
जो कल न कर सके किसी वजह से,
उसे आज सच करके दिखाना है।
19) खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं,
जो हर सुबह उम्मीद का दामन थाम कर उठते हैं।
शिकवे-शिकायतों को पीछे छोड़ दीजिए,
सच्चे मुसाफिर तो बस चलते रहते हैं।
20) हर सुबह की धूप कुछ नया सिखाती है,
ज़िंदगी जीने का एक नया सलीका बताती है।
निराश मत होना कभी अपनी नाकामियों से,
यही नाकामियां तो सफलता का रास्ता दिखाती हैं।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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