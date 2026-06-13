Saturday Shayari in Hindi: फुर्सत और सुकून वाली शनिवार की शायरियां, शेयर करने के अलावा स्टेटस लगाने के लिए बेस्ट
शायरियां पढ़कर मन में एक अलग खुशी होती है और उन्हें अपनों के साथ शेयर करने के लिए खुद को रोक पाना मुश्किल होता है। ऐसे में अपनों के साथ शेयर करने के लिए हम लेकर आए हैं शनिवार की बेहतरीन शायरियां।
शनिवार यानी वीकेंड का पहला दिन। रविवार की तरह ही ये दिन भी शांत और आसानी से गुजरने वाला होता है। इस दिन को और खुशनुमा बनाने के लिए अपनों के साथ कुछ शायरी शेयर करें। यहां हम वीकेंड से जुड़ी सुकून वाली शायरियां शेयर कर रहे हैं और इसके अलावा शनिवार की फुर्सत वाली सुबह और चाय की प्याली से जुड़ी शायरी शेयर कर रहे हैं। पढ़ें-
वीकेंड और सुकून वाली शायरियां
1) आई है सुबह लेकर एक नया सवेरा,
दूर हुआ है इस हफ्ते का अंधेरा।
शनिवार का दिन लाया है खुशियों की बहार,
मुबारक हो आपको सुकून भरा यह शनिवार!
हैपी सैटर्डे
2) हफ्ते भर की थकान को आज अलविदा कहते हैं,
चलो आज थोड़ी देर और बिस्तर में रहते हैं।
न कोई फाइल, न बॉस की डांट का डर,
इस वीकेंड को बस अपने नाम करते हैं।
हैपी सैटर्डे
3) काम-काज से छुट्टी मिली, अब यारों की टोली होगी,
महफिल जमेगी भारी और मस्ती की बोली होगी।
भूल जाओ सारे तनाव और खुल कर मुस्कुराओ,
क्योंकि वीकेंड की शुरुआत बड़ी धांसू होगी।
हैपी सैटर्डे
4) घड़ी की सुइयों को आज थोड़ा धीमा चल लेने दो,
भागती हुई इस जिंदगी को थोड़ा ठहर लेने दो।
बहुत भाग लिए हफ़्ते भर दुनिया के पीछे,
आज सुकून से खुद को खुद से मिल लेने दो।
हैपी सैटर्डे
5) लैपटॉप बंद है और फोन साइलेंट पर लगा है,
आज दिल में सिर्फ और सिर्फ सुकून जगा है।
चाय का मज़ा लो या लंबी तान कर सो जाओ,
इस वीकेंड का हर पल बड़ा खुशनुमा लगा है।
हैपी सैटर्डे
6) शनिवार की ये शाम और रविवार का इंतजार,
यही तो है जिंदगी का सबसे खूबसूरत अहसास।
गमों को कहो 'बाय-बाय' और खुशियों को करो 'हाय',
मुबारक हो आपको मस्ती भरा वीकेंड का त्योहार!
चाय और शनिवार की सुबह
7) आज अलार्म को भी हमने आराम दिया है,
शनिवार की सुबह ने एक हसीन पैगाम दिया है।
ठंडी हवाएं हैं और हाथ में कड़क चाय,
इस वीकेंड ने दिल को बड़ा सुकून दिया है।
8) टेबल पर रखी चाय की प्याली हो,
कोई भी कोना खुशियों से न खाली हो।
शनिवार की सुबह आपके लिए इतनी हसीन हो,
कि पूरा वीकेंड ही आपका लाजवाब हो।
शुभ शनिवार
9) भागदौड़ भरी जिंदगी को आज थोड़ा विराम देते हैं,
शनिवार की सुबह को चाय के नाम करते हैं।
न कोई जल्दी, न दफ्तर जाने की फिक्र,
बस चाय की चुस्की और अपनों का जिक्र।
10) शुक्रवार की रात गई, अब शनिवार का खुमार है,
कड़क चाय की खुशबू से महका सारा घर-बार है।
मुस्कुरा कर उठिए और स्वागत कीजिए इसका,
क्योंकि यही तो असली वीकेंड का त्योहार है!
11) मीठी सी धूप है और चाय में थोड़ी अदरक है,
शनिवार की इस सुबह में कुछ अलग ही फर्क है।
बाकी दिन तो बस कटते हैं काम की उलझनों में,
आज का दिन तो जैसे फुर्सत का स्वर्ग है।
आपका शनिवार मंगलमय हो
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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