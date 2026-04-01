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Shayari In Hindi: नाराज पत्नी को मनाने के लिए 10 दिल छू लेने वाली शायरियां, पलभर में गायब होगा गुस्सा

Apr 01, 2026 05:52 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और तकरार भरा होता है लेकिन अगर बीवी रूठ जाए तो उसे मनाना मुश्किल हो जाता है। नाराज पत्नी को मनाने के लिए हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली कुछ खूबसूरत शायरियां लाए हैं, जिन्हें सुनते ही उनका गुस्सा गायब हो जाएगा।

Shayari In Hindi: नाराज पत्नी को मनाने के लिए 10 दिल छू लेने वाली शायरियां, पलभर में गायब होगा गुस्सा

पति-पत्नी का रिश्ता प्यार, विश्वास और हल्की-फुल्की नोंक-झोंक से ही खास बनता है। अगर इस रिश्ते में रूठना-मनाना न हो, तो इसकी मिठास भी अधूरी लगती है। अक्सर छोटी-छोटी बातों पर पत्नी नाराज हो जाती हैं और फिर उन्हें मनाना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। हालांकि ये गुस्सा ज्यादा देर का नहीं होता, लेकिन हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे प्यार और अपनापन दिखाते हुए मनाए।

अगर आपकी पत्नी भी किसी बात पर रूठ गई हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आसान और असरदार तरीका- शायरी का जादू। जब सीधे शब्द काम न आएं, तो दिल छू लेने वाली शायरियां कमाल कर जाती हैं। ये चुनिंदा शायरियां न सिर्फ आपकी फीलिंग्स को बयां करेंगी, बल्कि पलभर में आपकी वाइफ का गुस्सा भी दूर कर देंगी। तो चलिए, पढ़ते हैं रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए 10 दिल छू लेने वाली शायरियां।

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नाराज पत्नी को मनाने के लिए 10 रोमांटिक शायरियां-

1- मेरी प्रिय, तुम जब मुस्कुराती हो, मेरा दिन रौशन हो जाता है, मैं सोचता हूं तुम न होती तो मेरा जीवन भी अधूरा रह जाता।

2- मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना है। मेरी भाग्यलक्ष्मी हो तुम, तुम्हारा और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे।

3- मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो तुम, जिसे हर दिन तुम्हारे साथ बिताना और जीना सुकून देता है।

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4- जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि तुम बिन मेरी दुनिया अधूरी है।

5- तुम्हारी बांहों में मुझे सुकून सा मिलता है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी तो नहीं हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती मोती हो जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं।

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6- जब से तुमसे मिला हूं मेरी जिंदगी बदल गई है। तुमने मुझे जिंदगी जीने का सही तरीका और सच्चे प्यार का मतलब सिखाया है।

7- तुम्हारी आवाज मेरे कानों में एक सुरीले संगीत की तरह आती है, जिसे सुनकर मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है।

8- तुम्हारी इन आंखों में मुझे अपनी मंजिल मिलती है, तुम मेरा वो सपना हो जिसे मैं जिंदगी भर देखना और अपने पास रखना चाहता हूं।

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9- हमारी बातें कभी खत्म न हो और हमारा साथ जन्मों-जन्मों तक बना रहे, तुम्हारा साथ पाकर अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूं।

10- तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो, ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन आज तुमसे यह बताना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और हमेशा करता रहूंगा।

खास सलाह- इन शायरियों को आप पढ़कर सुना भी सकते हैं और रूठी वाइफ को मनाने के लिए इन शायरियों में से एक शायरी खत में लिखकर उनके पास रख दें। जब वह इसे खोलकर पढ़ेंगी, तो उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान खिल जाएगी।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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