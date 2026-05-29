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Shayari in Hindi: अच्छे विचारों से करें दिन की शुरुआत, अपनों को सुनाएं ये शायरी

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Shayari in Hindi: दिल के रिश्तें जब रूठ जाएं को मनाना कई बार मुश्किल लगता है। उन्हें आईना दिखाना कठिन होता है। तो सुबह सवेरे इन सुविचार और सुलझी शायरियों को भेजकर दिल में उनके जगाएं एहसास और बोलें गुड मॉर्निंग।

Shayari in Hindi: अच्छे विचारों से करें दिन की शुरुआत, अपनों को सुनाएं ये शायरी

जिंदगी में कई मौके आते हैं जब अपने ही खून के रिश्तों में खटास आ जाती है। अपनों को समझाना मुश्किल हो जाता है और उन्हें ये एहसास दिलाना कि आप ज्यादा लालच में हैं और आगे दुख झेलेंगे, ये कह पाना ही असंभव दिखता है। ऐसे में बिन कहे अपने शब्दों और मनोभावों को दूसरो तक पहुंचाने का अच्छा माध्यम शायरी और कोट्स। मैसेज के जरिए अच्छे सुविचार अपनों को सेंड करें और उन्हें एहसास कराएं कि दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। उन पर केवल गलतफहमी और झूठ की परत चढ़ जाती है। आज के ये सुविचार आपके जिंदगी को नया उजाला दिखाने में मदद करेंगे। यहां पड़ें बेस्ट शायरी....

  • रूह से जुड़े रिश्तों पर

फरिश्तों के पहरे होते हैं

कोशिशें कर लो तोड़ने की

ये और भी गहरे होते हैं।

  • ताउम्र बस एक यहीं सबक याद रखिए

इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए।

  • अच्छा लगता है मुझे

रात को सोने से पहले

अपने लोगों को याद करना

जो मेरे सामने ना होते हुए भी

मेरे दिल के बहुत पास होने का

एहसास देते हैं।

  • जिनकी हंसी खूबसूरत होती है

उनके जख्म काफी गहरे होते हैं।

  • प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करता है और

दुखी व्यक्ति वह है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता है।

  • चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं

जो हमाने बिना खुश है उन्हें आजाद करते हैं।

  • चुप रहना सही लगता है

क्योंकि समझने वाला कोई नहीं

और जो समझने वाले हैं वो बातों का

मोल नहीं करते।

ये भी पढ़ें:सुबह की शुरुआत खास होती है जब गुड मॉर्निंग मैसेज से आंख खुलती है
  • जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां आग्रह नहीं होता

आग्रह तो आसक्ति का दूसरा नाम है।

  • जितना द्वेष जाता है, उतना ही प्रेम आता है

संपूर्ण द्वेष जाने पर संपूर्ण शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है।

यहीं संसार की रीति है।

  • जो साहसी होते हैं वही अपने अंदर झाक सकते हैं।”
  • प्रह्लाद जैसा विश्वास है, भीलनी जैसी आस है, मीरा जैसा इंतजार है और द्रोपदी जैसी पुकार हैं तो भगवान को आना ही पड़ता हैं।
  • मृत्यु एक नई शुरुआत की तैयारी होती है।
  • गीता के अनमोल वचन जीवन का उद्देश आत्म साक्षरता और मोक्ष प्राप्त करना हैं।
  • मुड़कर पीछे न देखना जो छूट गया वह तेरा था ही नहीं,

संबध अगर हृदय से बने है तो मन कभी भरता नहीं।

  • रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह

दूसरे को बोझ लगने लगता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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