Shayari in Hindi: फूलों जैसी महक हो तेरी…सुबह अपने प्यार को कहें दिल की बात, शायरी के साथ
हर दिन की तरह आज भी हम हाजिर हैं आपके लिए गुड मॉर्निंग शायरियां लेकर। ये शायरियां प्यार से जुड़ी है जो सुबह के समय अपने लवर को भेजने के काम आ सकती हैं। यहां पढ़ें सच्चे प्यार वाली गुड मॉर्निंग शायरियां-
सुबह का खूबसूरत नजारा देखने के बाद अगर आपको अपने प्यार की याद आ रही है तो उन्हें एक प्यार भरी शायरी भेजें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले फोन हाथ में लेते हैं और अपनी पसंद वालों को गुड मर्निंग मैसेज भेजते हैं। हर दिन की तरह आज भी हआपके लिए कुछ खास शायरियां लेकर आए हैं। आज वाली शायरी प्यार वाली हैं, पढ़ें-
1) तेरी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है,
हर सुबह तेरा नाम लेना मेरी आदत है।
गुड मॉर्निंग।
2) सूरज की किरणें तुझे छूकर जाएं,
हर गम तेरी जिंदगी से दूर हो जाए।
सुप्रभात।
3) दुआ है हर सुबह तेरे लिए खुशियां लाए,
तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए।
गुड मॉर्निंग
4) तेरे बिना सुबह अधूरी सी लगती है,
तेरी याद हर पल ज़रूरी सी लगती है।
सुप्रभात मेरी जान।
5) दिल से निकली दुआ है तेरे लिए,
हर सुबह खुशियों की ह
वा चले तेरे लिए।
गुड मॉर्निंग।
6) सुबह की पहली किरण बनकर तेरे आंगन में आऊं,
तेरी हर मुस्कान पर अपनी दुनिया लुटाऊं।
गुड मॉर्निंग मेरी जान।
7) हर सुबह तेरी यादों की महक साथ लाती है,
मेरी हर दुआ बस तेरी खुशी चाहती है।
सुप्रभात।
8) सूरज निकला है नई रोशनी के साथ,
तेरी जिंदगी भी महके हर नई बात के साथ।
गुड मॉर्निंग।
9) चांद की चांदनी गई, सूरज की किरण आई,
तेरी प्यारी सी मुस्कान मेरे दिल को भा गई।
शुभ प्रभात।
10) हर फूल आपको मुस्कुराना सिखाए,
हर सुबह नई खुशियां लेकर आए।
गुड मॉर्निंग।
11) तेरी हंसी से मेरी सुबह खिल जाती है,
तेरी याद से मेरी दुनिया सँवर जाती है।
शुभ प्रभात।
12) हर सुबह तेरा नाम होंठों पर आ जाए,
हर खुशी तेरे कदम चूमने आ जाए।
गुड मॉर्निंग।
13)फूलों जैसी महक हो तेरी जिंदगी में,
खुशियां ही खुशियां हों हर बंदगी में।
सुप्रभात।
14) सुबह का उजाला तेरे जीवन में प्यार भर दे,
हर सपना तेरा हकीकत में बदल दे।
गुड मॉर्निंग।
15) रब से बस इतनी सी दुआ है मेरी,
हर सुबह मुस्कान से शुरू हो जिंदगी तेरी।
तू हमेशा खुश रहे, यही आरजू है मेरी।
सुप्रभात
16) मेरी हर सुबह तेरे नाम से शुरू होती है,
तेरी याद ही मेरे दिल की सबसे खूबसूरत धुन होती है।
सुप्रभात।
17) रिश्ता दिल का हो तो दूरियां मायने नहीं रखतीं,
तेरी याद हर सुबह मेरे पास चली आती है।
गुड मॉर्निंग।
18) खुशियों की बहार हो, अपनों का साथ हो,
हर सुबह तेरे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हो।
सुप्रभात।
19) सुबह की ठंडी हवा तेरा पैगाम लाई है,
मेरे दिल ने फिर तुझे याद दिलाई है।
गुड मॉर्निंग।
20) हर दिन नई उम्मीदों का सवेरा हो,
तेरी जिंदगी में खुशियों का बसेरा हो।
शुभ प्रभात।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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