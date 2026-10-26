नई सुबह, नए सपने, नई मंजिल... सोमवार की शुरुआत जोश में करने के लिए पढ़ें खास मैसेज

सोमवार की सुबह जोश में शुरु करने के लिए हम आपके लिए कुछ खास मैसेज लेकर आए हैं जो आप वॉट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं या फिर अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। पढ़िए जोश देने वाले खास शायरी मैसेज-

मंडे की सुबह शेयर करने लायर मोटिवेशनल शायरी

हर सोमवार अपने साथ एक नई उम्मीद, नया जोश और कुछ नया कर दिखाने का मौका लेकर आता है। ऐसे में अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, तो बहाने छोड़कर मेहनत करना जरूरी है। याद रखिए आज की छोटी-छोटी कोशिशें ही कल बड़ी सफलता की कहानी लिख सकती हैं। मंडे की शुरुआत मोटिवेशनल शायरियों के साथ करने के लिए पढ़ें खास मैसेज।

1) हर सोमवार एक नया पैगाम लाता है,

मेहनत करने वालों के लिए मुकाम लाता है।

हार मत मानना, बस चलते रहना ऐ दोस्त,

यही दिन एक दिन सफलता का नाम लाता है।

2) आज फिर मेहनत की शुरुआत कर,

अपने सपनों से मुलाकात कर।

डर को छोड़, हौसलों को जगा,

ये मंडे है दोस्त, खुद को कामयाब कर।

3) रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ,

इरादे अपने बुलंद रख।

सोमवार से ऐसी शुरुआत कर,

कि पूरा हफ्ता तेरे नाम रहे।

4) सोमवार है, नई शुरुआत का पैगाम लेकर आ,

अपने सपनों को पूरा करने का जुनून जगा।

जो कल था अधूरा, आज उसे पूरा कर,

मेहनत इतनी कर कि किस्मत भी बोले-वाह! क्या करिश्मा कर गया।

5) ना रुकना है, ना झुकना है,

मंजिल तक पहुँचकर ही दम लेना है।

ये सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं,

अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका है।

6) हर सोमवार एक नया इतिहास बनाना है,

अपने सपनों को हकीकत में लाना है।

रुकना नहीं है अब किसी भी मोड़ पर,

इस बार हर हाल में मुकाम पाना है।

7) मेहनत को अपनी पहचान बना लो,

हर मुश्किल को आसान बना लो।

सोमवार है, शुरुआत फिर से करो,

अपनी जीत को अपना अरमान बना लो।

8) मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है,

पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

इस सोमवार बस इतना याद रखना,

मेहनत करने वालों की अलग पहचान होती है।

9) हम वो नहीं जो मुश्किलों से हार जाएंगे,

हम वो हैं जो पत्थर से रास्ते बनाएंगे।

सोमवार से जोश के साथ शुरुआत करेंगे,

और एक दिन अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाएंगे।

10) खुद पर भरोसा रख, वक्त बदल जाएगा,

आज का संघर्ष कल रंग लाएगा।

बस मेहनत की मशाल जलाए रखना,

तेरा भी दिन एक दिन जरूर आएगा।

11) आज पसीना बहा, कल नाम होगा,

तेरी मेहनत का भी एक मुकाम होगा।

मत सोच कि मुश्किलें बहुत हैं रास्ते में,

तेरे हौसलों के आगे हर मुश्किल तमाम होगा।

12) नया दिन है, नई उम्मीद जगानी है,

कामयाबी की एक नई कहानी बनानी है।

बहाने छोड़कर मेहनत में लग जा,

इस हफ्ते अपनी अलग पहचान बनानी है।

13) हार से डरकर कभी कदम रोकना नहीं,

मुश्किलों के आगे अपना सिर झुकाना नहीं।

सोमवार है, फिर एक मौका मिला है,

अब जीतने से पहले मैदान छोड़ना नहीं।

14) चेहरे पर मुस्कान, दिल में विश्वास रख,

अपने इरादों को हमेशा खास रख।

हर सोमवार एक नई उम्मीद लेकर आता है,

बस अपने अंदर जीतने का एहसास रख।

15) खामोशी से मेहनत कर, शोर मच जाएगा,

आज तेरा वक्त है, कल दौर बदल जाएगा।

बस सोमवार से अपनी शुरुआत कर,