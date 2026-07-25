Shayari in Hindi: जीवन में सबसे अमीर…यहां पढ़िए गहरे विचारों वाली 25 शायरियां

अच्छे विचार आपके नजरिए को काफी हद तक बदल सकते हैं। अगर आप अच्छी चीजों को पढ़ते हैं तो आपकी सोच और व्यवहार भी प्रभावित होता है। ऐसे में यहां हम गहरे विचारों वाली 25 शायरियां लेकर आए हैं। पढ़िए-

सुकून और दुआ वाली शायरियां

गहरे विचारों को पढ़ने से व्यक्ति के सोचने का तरीका काफी हद तक बदल जाता है। वहीं गहरे विचारों को पढ़ना लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने की क्षमता विकसित कर सकता है। अच्छे गहरे विचारों को पढ़ने से कई तरह के और भी फायदे मिल सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करना चाहते हैं तो अच्छे विचारों को पढ़ें। यहां पढ़िए सुबह पढ़े और शेयर करने लायक गहरे विचारों वाले शायरी मैसेज।

गहरी विचारों वाली 25 शायरियां 1) सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं,

यह हर दिन खुद को फिर से बेहतर बनाने का पैगाम है।

जो बीत गया, उसे अनुभव बनाकर छोड़ दो,

और जो आने वाला है, उसे मुस्कुराकर अपनाओ।

गुड मॉर्निंग

2) हर नई सुबह यह याद दिलाती है,

कि अंधेरी रात चाहें कितनी भी लंबी हो,

उजाले का रास्ता कभी बंद नहीं होता।

उम्मीद जिंदा रखिए, मंजिल खुद कदम चूमेगी।

गुड मॉर्निंग

3) जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि

हर सुबह हमें एक नया मौका देती है,

कल की गलतियों को सुधारने का,

और आज को यादगार बनाने का।

गुड मॉर्निंग

4) समय की कीमत वही समझता है

जो सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है।

इसलिए हर सुबह को एक नई शुरुआत मानिए,

और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाइए।

गुड मॉर्निंग

5) दूसरों को बदलने की कोशिश में

पूरा जीवन निकल सकता है,

लेकिन खुद को बदलने का निर्णय

एक पल में नई शुरुआत कर देता है।

गुड मॉर्निंग

6) लाइफ का सबसे सुंदर सत्य यह है कि

हर सुबह ईश्वर हमें एक नया अवसर देता है।

बीते हुए कल का बोझ छोड़कर,

आज को पूरी निष्ठा से जीना ही बुद्धिमानी है।

सुप्रभात

7) समय और शब्द दोनों अनमोल हैं।

एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं।

इसलिए हर सुबह सोच-समझकर बोलिए,

और हर पल का सम्मान कीजिए।

गुड मॉर्निंग

8) हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है,

जो बीत गया उसे भूलना सिखाती है।

आज का दिन तुम्हारे हाथ में है,

इसे मुस्कुराकर जीना ही असली जीत है।

गुड मॉर्निंग

9) जिंदगी आईने की तरह होती है,

जैसी मुस्कान दोगे, वैसी ही लौटकर आएगी।

इसलिए हर सुबह अपने दिल में

उम्मीद और प्रेम का दीप जलाइए।

गुड मॉर्निंग

10) जो लोग परिस्थितियों से नहीं,

अपने विचारों से हार जाता है,

वह मंजिल के बहुत करीब होकर भी

खुद को दूर समझता है।

गुड मॉर्निंग

11) किस्मत अवसर देती है,

लेकिन कर्म पहचान बनाते हैं।

हर नई सुबह अपने सपनों के लिए

एक नया कदम बढ़ाइए।

सुप्रभात।

12) सूरज हर दिन उगता है,

क्योंकि उसे पता है कि अंधेरा स्थायी नहीं।

इसी तरह उम्मीद भी बनाए रखिए,

मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं होतीं।

गुड मॉर्निंग

13) सूरज रोज इसलिए चमकता है,

क्योंकि वह कल के बादलों का हिसाब नहीं रखता।

आप भी हर सुबह नई शुरुआत कीजिए।

गुड मॉर्निंग

14) जीवन में सबसे अमीर वही है,

जिसके पास संतोष, सच्चाई और अच्छे रिश्ते हों।

गुड मॉर्निंग

15) दूसरों की कमियां गिनने से पहले

अपने भीतर की अच्छाइयों को बढ़ाइए।

यही सच्ची प्रगति है।

गुड मॉर्निंग

16) सफलता उन लोगों को मिलती है

जो सपने देखकर सोते नहीं,

बल्कि जागकर उन्हें पूरा करते हैं।

गुड मॉर्निंग

17) जो बीत गया, वह अनुभव है।

जो आने वाला है, वह अवसर है।

और जो आज है, वही सबसे बड़ा उपहार है।

गुड मॉर्निंग

18) जीवन की सबसे बड़ी जीत

दूसरों को हराने में नहीं,

खुद को बेहतर बनाने में है।

गुड मॉर्निंग

19)हर सुबह यह याद दिलाती है कि

अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता।

धैर्य रखिए, उजाला अपना रास्ता बना ही लेता है।

गुड मॉर्निंग

20)अगर रास्ता कठिन है,

तो समझ लीजिए मंज़िल भी खास होगी।

आसान राहें अक्सर साधारण जगहों तक ही ले जाती हैं।

गुड मॉर्निंग

21) रिश्ते शब्दों से नहीं,

भावनाओं से निभाए जाते हैं।

जहां अपनापन हो,

वहीं जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है।

गुड मॉर्निंग

22) पेड़ कभी अपने फल का शोर नहीं मचाते,

नदियां अपने पानी का घमंड नहीं करतीं।

महान वही है, जो अपनी अच्छाई को

खामोशी से जीता है।

गुड मॉर्निंग

23) हर सुबह सिर्फ़ सूरज नहीं उगता,

हमारी उम्मीदें भी फिर से जन्म लेती हैं।

इसलिए बीते कल की धूल झाड़कर,

आज को नई मुस्कान के साथ अपनाइए।

गुड मॉर्निंग

24)जो इंसान अपने विचारों को जीत लेता है,

उसे दुनिया की कोई हार नहीं हरा सकती।

गुड मॉर्निंग

25)जिंदगी हर किसी को एक जैसा समय देती है,

फर्क सिर्फ इतना है कि

कोई शिकायत में गुजार देता है,

तो कोई सफलता की कहानी लिख देता है।