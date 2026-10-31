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शनिवार की सुबह के लिए पढ़ें खास शाही सोच और दमदार अंदाज वाली 20 शानदार शायरियां

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत शाही अंदाज और दमदार एटीट्यूड के साथ करना चाहते हैं, तो ये रॉयल गुड मॉर्निंग आपके लिए खास साबित हो सकती हैं। यहां पढ़ें शनिवार की शानदार 20 शायरियां और अपने दोस्तों-करीबियों के साथ शेयर करें।

Shayari in Hindi to send to your loved ones on Saturday morning
शनिवार की सुबह अपनों को भेजने के लिए शायरी इन हिंदी

हर किसी का अपना एक अंदाज होता है, लेकिन शाही अंदाज की बात ही अलग है। अगर आप भी एटीट्यूड से भरपूर सुबह के मैसेज खोज रहे हैं तो यहां पढ़ें चुनिंदा रॉयल गुड मॉर्निंग शायरियां। ये शायरियां शनिवार से जुड़ी हैं और अपनों के अलावा दोस्तों को भेजने के लिए भी बेस्ट हैं। पढ़ें 20 खास गुड मॉर्निंग शायरियां।

1) सूरज की तरह चमकिए, चांद की तरह शान रखिए,

दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपना अलग मुकाम रखिए।

शनिवार का हर पल खुशियों से आबाद रहे,

आपके चेहरे पर हमेशा शाही मुस्कान रहे।

2) अंदाज अपना शाही, सोच अपनी नवाबी है,

शनिवार की सुबह है, जिंदगी भी लाजवाबी है।

ये भी पढ़ें:सूरज जी रोज जल्दी आते हैं…सुबह के समय अपनों को भेजने के लिए 25 मजेदार शायरियां

3) हम वहां खडे होते हैं जहां मायने बदल जाते हैं,

हमारे अंदाज देखकर जमाने के नजरिए बदल जाते हैं।

शनिवार की सुबह मुबारक हो,

आपके दिन भी शाही और इरादे बुलंद हों।

4) रुतबा पैसों से नहीं, किरदार से होता है,

इंसान बडा अपने विचार से होता है।

शनिवार की सुबह बस यही पैगाम है,

शाही जिंदगी वही जीता है जिसके दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान है।

5) नवाबों जैसी जिंदगी हो,

चेहरे पर शाही नूर हो।

हर दिन खुशियों से रोशन हो,

और हर ख्वाब आपका जरूर पूरा हो।

6) ना किसी से जलन, ना किसी से मुकाबला रखते हैं,

हम तो अपनी जिंदगी में शाही अंदाज रखते हैं।

शनिवार की सुबह है, मुस्कुराते रहिए,

अपनी पहचान हमेशा सबसे खास रखिए।

7) हमारा अंदाज ही हमारी पहचान है,

मुस्कुराना हमारी शान है।

शनिवार की सुबह हो आपके नाम,

खुशियों से भरा रहे आपका हर मुकाम।

8) ना किसी से जलन, ना किसी से मुकाबला रखते हैं,

हम तो अपनी जिंदगी में शाही अंदाज़ रखते हैं।

शनिवार की सुबह है, मुस्कुराते रहिए,

अपनी पहचान हमेशा सबसे खास रखिए।

9) नवाबों जैसी जिंदगी हो,

चेहरे पर शाही नूर हो।

हर दिन खुशियों से रोशन हो,

और हर ख्वाब आपका जरूर पूरा हो।

10) रुतबा पैसों से नहीं, किरदार से होता है,

इंसान बड़ा अपने विचार से होता है।

शनिवार की सुबह बस यही पैगाम है,

शाही जिंदगी वही जीता है जिसके दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कान है।

11) हम वहां खड़े होते हैं जहां मायने बदल जाते हैं,

हमारे अंदाज़ देखकर जमाने के नजरिए बदल जाते हैं।

शनिवार की सुबह मुबारक हो,

आपके दिन भी शाही और इरादे बुलंद हों।

ये भी पढ़ें:भरोसा रखो अपने सफर पर…पढ़ें 2 लाइन वाली पॉजिटिव गुड मॉर्निंग शायरी

12) अंदाज अपना शाही, सोच अपनी नवाबी है,

शनिवार की सुबह है, जिंदगी भी लाजवाबी है।

13) सूरज की तरह चमकिए, चांद की तरह शान रखिए,

दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपना अलग मुकाम रखिए।

शनिवार का हर पल खुशियों से आबाद रहे,

आपके चेहरे पर हमेशा शाही मुस्कान रहे।

14) हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं,

दूसरों के भरोसे नहीं जीते हैं।

रुतबा और रॉयल अंदाज रखते हैं,

तभी तो हम सबसे अलग दिखते हैं।

15) ना किसी के आगे झुकने का शौक है,

ना किसी को झुकाने का ख्वाब है।

अपनी दुनिया के खुद नवाब हैं,

बस यही अपने जीने का अंदाज है।

16) हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझना,

हम अपने उसूलों से पहचाने जाते हैं।

अंदाज भले ही शाही रखते हैं,

मगर दिल से रिश्ते निभाते हैं।

17) ना दौलत का घमंड, ना शोहरत का नशा है,

अपनी पहचान बनाने का अलग ही मजा है।

हमारी शख्सियत ही हमारी शान है,

और हमारा अंदाज ही हमारी पहचान है।

18) भीड का हिस्सा बनना हमारी फितरत नहीं,

अपनी अलग पहचान बनाना आदत है।

हम वहां अपनी जगह बनाते हैं,

जहां लोग पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं।

19) शनिवार की सुबह है, अंदाज नवाबी रखिए,

चेहरे पर मुस्कान और सोच लाजवाबी रखिए।

दुनिया तो चलती रहेगी अपने हिसाब से,

आप अपनी जिंदगी का रुतबा शाही रखिए।

20) हमसे जलने वालों की भी अलग कहानी है,

हमारी सादगी में भी एक शाही निशानी है।

हम किसी के मोहताज नहीं जनाब,

अपनी जिंदगी के खुद ही महाराजा हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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