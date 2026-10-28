फूलों सी महकती रहे…पार्टनर को भेजने के लिए यहां पढ़ें 20 रोमांटिक शायरियां

पार्टनर से दूर हों या फिर कभी उनसे पहले जाग जाएं तो उनकी सुबह को खुशहाल बनाने के लिए उन्हें एक खास रोमांटिक शायरी भेजें। यहां हम आपके लिए पार्टनर को भेजने लायक 20 रोमांटिक शायरियां लेकर आए हैं। पढ़िए-

पार्टनर को सुबह भेजने के लिए रोमांटिक शायरी इन हिंदी

अक्सर बिजी शेड्यूल में पार्टन को अपने दिन की बात कहना कुछ लोग भूल जाते हैं। वहीं कुछ लोग कहना चाहते हैं तो उन्हें शब्द नहीं मिलते। ऐसे में हम आपके लिए 20 रोमांटिक शायरियां लेकर आए हैं दो पार्टनर को सुबह भेज सकते हैं। या फिर चाहें तो सुबह की चाय या नाश्ता करते समय आप अपने पार्टनर को ये शायरियां सुना सकते हैं। पढ़िए, सुबह की रोमांटिक शायरियां-

1) सुबह की पहली किरण तुम्हारा नाम ले,

मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारा पैगाम दे।

जब भी खोलो तुम अपनी प्यारी आंखें,

मेरी मोहब्बत तुम्हें सबसे पहले सलाम दे।

2) सुबह उठते ही तुम्हारा ख्याल आता है,

तुम्हारा चेहरा मेरे होंठों पर मुस्कान लाता है।

कैसे बताऊं कितना प्यार है तुमसे,

तुम्हारा नाम ही मेरे दिल को सुकून पहुंचाता है।

3)फूलों सी महकती रहे तुम्हारी सुबह,

खुशियों से चमकती रहे तुम्हारी हर राह।

मेरी हर दुआ में बस तुम ही शामिल हो,

तुम्हारे बिना अधूरी है मेरी हर चाह।

4)सुबह की धूप भी फीकी लगती है,

जब तक तुम्हारी मुस्कान नहीं दिखती है।

तुम हंस दो तो दिन खूबसूरत हो जाए,

तुम्हारी खुशी से मेरी दुनिया सजती है।

5) हर सुबह तुम्हें प्यार से याद करते हैं,

अपने दिल में तुम्हें आबाद करते हैं।

दूर होकर भी तुम पास लगते हो,

हम हर पल तुमसे मोहब्बत बेहिसाब करते हैं।

6) काश हर सुबह तुम्हारे साथ हो,

मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ हो।

न देखना पड़े कभी दूरियां हमें,

हमारी हर सुबह प्यार की सौगात हो।

7) सुबह की हवा तुम्हें मेरा संदेश दे,

खिलता हुआ फूल तुम्हें प्यार का एहसास दे।

मेरी जान, तुम्हारी हर सुबह इतनी हसीन हो,

कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान हर गम को मिटा दे।

8) मेरी सुबह का उजाला हो तुम,

मेरे दिल का सबसे प्यारा ख्याल हो तुम।

लाखों चेहरे हैं इस खूबसूरत दुनिया में,

मेरे लिए उन सबमें बेमिसाल हो तुम।

9) तेरी यादों से मेरी सुबह सजती है,

तेरी बातों से मेरी दुनिया महकती है।

तू रहे हमेशा मेरे दिल के करीब,

मेरी हर दुआ बस यही कहती है।

10) सूरज की किरणें तुम्हें प्यार दें,

फूलों की खुशबू तुम्हें बहार दें।

मेरी तरफ से एक प्यारा सा पैगाम,

तुम्हारी सुबह खुशियों के नाम हो तमाम।

11) ना चांद चाहिए, ना सितारों की फरमाइश है,

मेरे दिल को बस तुम्हारे प्यार की ख्वाहिश है।

हर सुबह तुम्हारा साथ मिल जाए,

मेरी जिंदगी की बस इतनी सी गुजारिश है।

12) सुबह की ठंडी हवा में तुम्हारा एहसास है,

मेरे दिल के हर कोने में तुम्हारा वास है।

तुम दूर रहकर भी मेरे पास रहते हो,

क्योंकि मेरी हर धड़कन में तुम्हारा नाम खास है।

13) तुम्हारी हंसी मेरी पहचान बन जाए,

तुम्हारी खुशी मेरी जान बन जाए।

हर सुबह जब तुम मुस्कुराकर उठो,

वो पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाए।

14) सुबह-सुबह तुम्हें याद करना अच्छा लगता है,

तुम्हारे ख्यालों में खो जाना अच्छा लगता है।

पता नहीं क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ,

पर हर पल तुम्हारा हो जाना अच्छा लगता है।

15) हर सुबह तुम्हारी सलामती की दुआ करता हूं,

तुम्हारी खुशियों की हर पल कामना करता हूं।

तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी ना आए,

बस यही ख्वाहिश हर रोज अपने रब से करता हूं।

16) तुम्हारी आंखों में सुबह का नूर दिखता है,

तुम्हारी बातों में प्यार भरपूर दिखता है।

तुम्हें देखकर भूल जाता हूं सारी दुनिया,

तुममें ही मुझे मेरा सुकून दिखता है।

17) सूरज निकले तो तुम्हारा चेहरा याद आए,

हवा चले तो तुम्हारी खुशबू साथ लाए।

मेरी हर सुबह इतनी खूबसूरत हो जाए,

कि मेरा दिल बस तुम्हें ही चाहता जाए।

18) हर सुबह तुम्हारा दीदार मिलता रहे,

मेरे दिल को तुम्हारा प्यार मिलता रहे।

जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए,

मुझे हर जन्म में तुम्हारा साथ मिलता रहे।

19) मेरी हर सुबह तुम्हारे नाम हो,

मेरी हर खुशी तुम्हारे नाम हो।

चाहे हजार मुश्किलें आएं जिंदगी में,

मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे नाम हो।

20) सुबह की शुरुआत तुम्हारी याद से होती है,

मेरे दिन की हर खुशी तुम्हारी बात से होती है।

तुम साथ रहो तो हर लम्हा खास लगता है,