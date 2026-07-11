Shayari in Hindi: हौसलों की आग जलती रहे…सफलता और रोजाना प्रेरणा के लिए पढ़ें 20+ मोटिवेशनल शायरियां

सुबह की शुरुआत उत्साह और मोटिवेशन के साथ करनी है तो सुबह के समय मोटिवेशनल शायरियां पढ़ें। ये शायरियां पढ़कर नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाने में मदद मिल सकती है। पढ़िएस सुबह अपनों को भेजने और स्टेटस पर लगाने के लिए बेस्ट शायरी।

मोटिवेशनल शायरियां आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती हैं। इन शायरियों को पढ़कर अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान लगाने की प्रेरणा मिलती है। अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा लेने के लिए एक बार यहां दी गई शायरियों को पढ़ें। ये शायरियां स्टेटस पर लगाने के साथ अपनों को भेजने के लिए बेस्ट हैं।

बेस्ट मोटिवेशनल शायरी 1) मंजिल उन्हीं को मिलती है,

जो सफर से मोहब्बत करते हैं।

2) हवाओं का रुख बदल नहीं सकता,

मगर अपने हौसलों का रंग जरूर बदल सकता हूं।

3) जो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है,

वही एक दिन सबसे आगे नज़र आता है।

4) थकान सिर्फ शरीर को होती है,

इरादे कभी नहीं थकते।

5) चिंगारी बनकर जीना सीखो,

एक दिन पूरा आसमान रोशन होगा।

6) हार को अपनी कहानी मत बनाओ,

उसे अपनी जीत की तैयारी बनाओ।

7) कदम भले ही धीरे बढ़ाओ,

पर उन्हें कभी पीछे मत हटाओ।

8) जो वक्त की कदर करता है,

वक्त उसी को मुकाम देता है।

9) खुद की पहचान बनानी है तो,

भीड़ से अलग चलना सीखो।

10) सपनों का वजन तभी हल्का लगता है,

जब मेहनत कंधों पर होती है।

उत्साह बढ़ाने वाली शायरी 11) रास्ते मुश्किल हों तो मुस्कुरा देना,

क्योंकि आसान रास्ते अक्सर मंज़िल नहीं बनाते।

12) सफलता का दरवाज़ा,

मेहनत की चाबी से ही खुलता है।

13) जो आज खुद को बदल लेता है,

कल वही दुनिया बदल देता है।

14) हौसलों की आग जलती रहे,

तो अंधेरे भी रास्ता छोड़ देते हैं।

15) किस्मत का इंतज़ार मत करो,

अपनी मेहनत से उसे लिख डालो।

16) हर ठोकर एक नया सबक देती है,

बस उसे समझने का हुनर चाहिए।

17) आसमान छूने वाले,

ज़मीन पर मेहनत करना नहीं भूलते।1

18) मुश्किलों से भागोगे तो डर बढ़ेगा,

उनका सामना करोगे तो हौसला बढ़ेगा।

19) जीत का स्वाद वही जानता है,

जिसने हार का दर्द सहा हो।

20) आज की मेहनत,

कल की सबसे बड़ी दौलत है।

21) खुद पर यकीन रखो,

दुनिया का यकीन अपने आप मिल जाएगा।

22) रात चाहे कितनी भी लंबी हो,

सुबह का सूरज ज़रूर निकलता है।

23) हर दिन एक नया मौका है,

अपने सपनों के और करीब जाने का।

24) मेहनत की राह पर चलने वाला,

कभी खाली हाथ नहीं लौटता।

25) जो अपने इरादों का सच्चा होता है,

वही अपनी तकदीर का बादशाह होता है।

आज का पसीना,

कल की पहचान बनेगा।

26) रुकना नहीं है सफर में,

मंजिल खुद कदम चूमेगी।

27) जो खुद पर जीत हासिल कर ले,