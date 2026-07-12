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Shayari in Hindi: सबसे सुंदर स्वरूप…राधा और कृष्ण के प्रेम और भक्ति से जुड़ी शायरियां

By Avantika Jain
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राधा और कृष्ण के भक्तों की सुबह को खास बनाने के लिए आप उन्हें कुछ खास शायरियां भेज सकते हैं। आपके लिए हम राधा और कृष्ण के प्रेम और भक्ति से जुड़ी शायरियां लेकर आए हैं जो आपके मन को खुश कर सकती हैं। पढ़ें-

Shayari in Hindi: सबसे सुंदर स्वरूप…राधा और कृष्ण के प्रेम और भक्ति से जुड़ी शायरियां

सुबह की अच्छी शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीजों को पढ़ें जिससे दिमाग पर ज्यादा जोर ना पड़े और खुश या पॉजिटिव महसुस करें। इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप भगवान से जुड़ी चीजों को पढ़ें। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं राधा-कृष्ण के प्रेम और भक्ति से जुड़ी शायरियां। जो भक्तों के साथ शेयर करने के लिए बेस्ट हैं।

2 लाइन वाली राधा-कृष्ण शायरी

1) राधा बिना कृष्ण अधूरे,

जैसे सांस बिना जीवन सूने।

2) राधा की नजरों में बसा कृष्ण,

और कृष्ण की धुन में राधा का मन।

3) राधा की भक्ति, कृष्ण की शक्ति,

दोनों मिलकर बनते हैं प्रेम की यथार्थ साक्षी।

4) राधा का प्रेम त्याग है सच्चा,

कृष्ण का स्नेह समर्पण में पक्का।

5) ना धन चाहिए, ना मोक्ष की चाह,

बस राधा-कृष्ण का प्रेम रहे राह।

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6) राधा की नजरों में बसा कृष्ण,

और कृष्ण की धुन में राधा का मन।

7) शब्द कम पड़ जाते हैं,

जब राधा-कृष्ण की बात होती है।

Radha Ashtami 2024

8)जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है,

राधा-कृष्ण की जोड़ी याद आती है।

9) तेरी बंसी की धुन से ही,

मेरा मन हर पल झूमता है।

10) प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप,

राधा-कृष्ण का अटूट रूप।

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4 लाइन वाली राधा-कृष्ण शायरी

1) प्रेम हो तो राधा-कृष्ण जैसा,

भक्ति हो तो मीरा जैसी।

जिस हृदय में श्याम बस जाएं,

वह ज़िंदगी बन जाए वैसी।

2) राधे का नाम है प्रेम का सार,

श्याम का नाम है जीवन का आधार।

जो दोनों को दिल से अपना ले,

उसका हर दिन बन जाए त्योहार।

3) राधा के प्रेम में कृष्ण की मुस्कान बसती है,

कृष्ण के नाम में राधा की पहचान बसती है।

ये प्रेम नहीं केवल एक कहानी है,

ये तो भक्ति की सबसे पावन निशानी है।

4) राधे-राधे जपने से मन को सुकून मिलता है,

श्याम का नाम लेने से हर दुख दूर होता है।

जहां प्रेम में स्वार्थ न हो,

वहीं राधा-कृष्ण का सच्चा स्वरूप मिलता है।

5) राधा का प्रेम था समर्पण की मिसाल,

कृष्ण का स्नेह था जीवन का कमाल।

जो उनके चरणों में अपना मन लगा ले,

उसका हर पल बन जाए खुशियों का धमाल।

राधा रानी और भगवान कृष्ण

6) ना कोई चाहत, ना कोई अभिमान,

बस राधा-कृष्ण का रहे मन में ध्यान।

उनकी भक्ति से जीवन महक जाए,

हर सांस में बस उनका ही नाम समाए।

7) प्रेम की भाषा जिसने समझ ली,

उसने राधा-कृष्ण की लीला जान ली।

भक्ति की राह पर जो चल पड़ा,

उसने जीवन की हर मंजिल पा ली।

8) राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं,

कृष्ण बिना राधा कहां पूरे हैं।

दो नाम सही, पर एक ही प्रेम,

यही तो भक्ति के सबसे सुंदर सुर हैं।

9) मन की हर धड़कन में श्याम का नाम रहे,

होठों पर हर पल राधे-राधे का धाम रहे।

जीवन की हर राह आसान हो जाए,

जब सिर पर राधा-कृष्ण का हाथ रहे।

10) राधा का प्रेम शब्दों में कहां समाता है,

श्याम का नाम हर दिल को भाता है।

जो प्रेम में अहंकार छोड़ देता है,

उसे ही कान्हा अपने गले लगाता है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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