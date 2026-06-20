Shayari In Hindi : यहां पढ़ें दिल को छू लेने वाली शनिवार स्पेशल शायरियां, शेयर करने के लिए बेहतरीन
ज्यादातर लोगों में ये आदत होती है कि वह सुबह उठते गुड मॉर्निंग विशेज भेजते हैं, हर बार एक ही तरह की विशेज भेज रहे हैं तो शनिवार की शायरी भेजकर अच्छे दिन की कामना करते हैं। यहां पढ़िए शनिवार के लिए स्पेशल शायरी-
आजकल हर किसी के दिन की शुरुआत फोन के साथ होती है। सभी लोग उठते ही सबसे पहले चेक करते हैं कि उनके पास क्या नए मैसेज आए है। इसी कड़ी में अपनों के साथ अगर आप कुछ बेहतरीन शनिवार स्पेशल शायरी शेयर करना चाहते हैं तो यहां हम कुछ बेहतरीन शायरी मैसेज लेकर आए हैं। जो स्टेटप पर लगाने और अपनों के साथ शेयर करने क लिए बेहतरीन हैं।
1) शनिवार की सुबह आई है नई उम्मीदों के साथ,
हर मुश्किल हो आसान, हर खुशी हो आपके पास।
2) शनिवार का दिन है, मुस्कुराते रहिए,
जिंदगी के हर लम्हे को सजाते रहिए।
3) सपनों को हकीकत बनाने का नाम है जिंदगी,
शनिवार की शुरुआत हो नई बंदगी।
4) आज का दिन खुशियों की सौगात लाए,
शनिवार आपके जीवन में बहार लाए।
5) मेहनत का फल जरूर मिलता है एक दिन,
शनिवार यही संदेश देता है हर क्षण।
6) सूरज की किरणें आपके आंगन में आएं,
शनिवार खुशियों की बरसात कर जाए।
7) हर सुबह नई कहानी कहती है,
शनिवार नई सफलता की राह दिखाती है।
8) दिल में उमंग और चेहरे पर मुस्कान रहे,
शनिवार आपका हर पल शानदार रहे।
9) जो बीत गया उसे भूल जाइए,
शनिवार को नई शुरुआत बनाइए।
10) खुशियों का खजाना मिले आपको हर बार,
मुबारक हो आपको यह प्यारा शनिवार।
11) भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से अब थोड़ी राहत है,
हफ़्ते भर के बाद आई सुकून की यह रंगत है।
मुस्कुरा कर स्वागत करो आज इस शनिवार का,
क्योंकि इस दिन में छुपी आराम की चाहत है।
2) अपनों के साथ और खुशियों के लिए
काम के बोझ को भूलकर अब थोड़ा मुस्कुराते हैं,
शनिवार की इस महफ़िल को अपनों से सजाते हैं।
भूल जाते हैं हफ़्ते भर की सारी थकान यारों,
चलो आज की इस शाम को हम यादगार बनाते हैं।
3) सकारात्मकता और नई शुरुआत के लिए
हफ़्ते का यह दिन दिल को एक नया करार देता है,
आने वाले कल के लिए नया एक विचार देता है।
मुस्कुरा कर गुज़ारो शनिवार का हर एक पल,
यह दिन ज़िंदगी जीने का असली उपहार देता है।
4) रविवार का इंतज़ार इस शनिवार की सुबह से होता है,
आज दिल खिड़की पर बैठकर बस ख्वाबों में खोता है।
भागने की कोई जल्दी नहीं, न दफ़्तर की कोई फिक्र,
आज तो वक़्त भी हमारे साथ जरा धीरे-धीरे सोता है।
5) सोमवार से शुक्रवार तक बस काम ही काम होता है,
शनिवार को जाकर कहीं इस दिल को आराम होता है।
ढलने न देना आज की रात को इतनी जल्दी दोस्तों,
क्योंकि इस हसीं रात के बाद ही तो हसीन इतवार होता है।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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