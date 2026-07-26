Shayari in Hindi: लवर का बन जाएगा दिन जब उन्हें भेजेंगे रोमांटिक गुड मॉर्निंग शायरी, यहां से चुनें
पार्टनर को स्पेशल फील करवाना है तो सुबह के समय उनके साथ एक खास रोमांटिक शायरी शेयर करें। यहां हम कुछ बेहतरीन शायरी लेकर आए हैं जो वाकई आपके लवर का दिन बना सकते हैं।
ज्यादातर लोगों का अक्सर एक ही सवाल रहता है कि हर सुबह को खास कैसे बनाया जाए। ऐसे में एक तरीका है दुसरों की सुबह के खास बनाएं। आपको अगर पॉजिटिविटी और प्यार बांटना अच्छा लगता है तो सुबह के समय अपने पार्टनर को खास रोमांटिक शायरी भेज सकते हैं। यहां हम आपके लिए प्यार भरी शायरी लेकर आए हैं, इन्हें पढ़ें और अपने प्यार के साथ शेयर करें-
रोमांटिक गुड मॉर्निंग शायरी
1) सूरज की हर किरण मुस्कान दे आपको,
खिलता हुआ हर फूल खुशबू दे आपको।
हम तो बस दुआ करते हैं हर सुबह,
खुशियों से भरी जिदगी मिले आपको।
गुड मॉर्निंग
2) सुबह की पहली किरण में तेरा नाम हो,
हर पल मेरे दिल में तेरा ही मुकाम हो।
तेरी मुस्कान से ही मेरी सुबह खिलती है,
हर दिन हमारा प्यार यूं ही बेइंतहा हो।
गुड मॉर्निंग
3) तेरी याद से मेरी हर सुबह खास होती है,
तेरी मुस्कान से दिल की हर आस होती है।
रब से बस यही दुआ है मेरी,
तेरी हर सुबह खुशियों के साथ होती है।
गुड मॉर्निंग
4) सुबह की ठंडी हवाओं का सलाम हो,
फूलों की खुशबू तेरा पैगाम हो।
हर दिन तेरा खूबसूरत गुज़रे,
खुशियों से भरी हर शाम हो।
गुड मॉर्निंग
5) तेरी हंसी से मेरा दिन संवर जाता है,
तेरा नाम दिल को सुकून दे जाता है।
हर सुबह बस यही दुआ करता हूँ,
तेरा हर सपना सच हो जाता है।
गुड मॉर्निग
6) हर सुबह तेरे प्यार का एहसास हो,
तेरी हर खुशी मेरे पास हो।
दुआ है रब से बस इतनी,
तेरी जिंदगी हमेशा खास हो।
गुड मॉर्निंग
7) सुबह का उजाला तेरे संग आए,
हर खुशी तेरा दामन सजाए।
मेरी हर दुआ में बस तू ही है,
रब तुझे हर ग़म से बचाए।
गुड मॉर्निंग
8) तेरी यादों से दिन की शुरुआत होती है,
दिल में हर पल तेरी ही बात होती है।
तू हमेशा मुस्कुराती रहे,
यही मेरी हर दुआ होती है।
गुड मॉर्निंग
9) सूरज निकला है नई उम्मीदों के साथ,
तेरी मुस्कान रहे हर पल मेरे साथ।
हर सुबह तेरा चेहरा याद आए,
यही है मेरी मोहब्बत की बात।
गुड मॉर्निंग
10) चाय की मिठास से भी प्यारी तेरी बातें हैं,
सुबह की रोशनी से भी हसीन तेरी यादें हैं।
यूँ ही हमेशा मुस्कुराते रहना मेरी जान,
तेरी खुशी में ही मेरी सारी खुशियां हैं।
गुड मॉर्निंग
11) सुबह की किरणें तुझे गले लगाएँ,
हर पल नई खुशियाँ संग लाएँ।
तेरे चेहरे की मुस्कान कभी न खोए,
रब तुझे हर खुशी दिलाए।
गुड मॉर्निंग
12) तेरे बिना हर सुबह अधूरी लगती है,
तेरी याद ही सबसे ज़रूरी लगती है।
दूर होकर भी तू दिल के पास है,
यही बात सबसे प्यारी लगती है।
गुड मॉर्निंग
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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