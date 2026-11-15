Shayari In Hindi: रूठी पत्नी को मनाने के लिए भेजें ये 25 खूबसूरत शायरियां, मुस्कुराकर लगा लेंगी गले
पत्नी रूठ गई है और मनाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है, तो आप कुछ लफ्जों का जादू चलाएं। उन्हें रोमांटिक शायरियां भेजकर अपने दिल की बात कहे और गुस्सा शांत करें। आपकी वाइफ इन्हें पढ़ते ही गुस्सा थूक देंगी और आपको गले लगा लेंगी।
पत्नी आपकी खुशी का पूरा ध्यान रखती है और आपके हर छोटे-बड़े काम याद भी रखती हैं लेकिन अगर कोई छोटी बात आप भूल जाए तो वह नाराज हो जाती हैं। अगर आपकी पत्नी भी आपसे गुस्सा हो जाती हैं और आपको मनाना नहीं आता है, तो बस कुछ खूबसूरत लफ्जों से उन्हें मना लें। हम आपके साथ कुछ शायरियां शेयर कर रहे हैं, जिन्हें भेजकर आप उन्हें मना सकते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान भी ला सकते हैं। तो चलिए यहां कुछ रोमांटिक शायरियां पढ़ें।
पत्नी के लिए 25 रोमांटिक शायरियां-
1. तुम हो तो मेरी हर शाम रंगीन है,
मेरी जिंदगी की हर खुशी तुमसे ही है।
2. तेरी मुस्कान में मेरा सुकून बसता है,
तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा रास्ता है।
3. तुमसे ही रोशन मेरी हर राह है,
तुम साथ हो तो हर ख्वाब आसान है।
4. मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल,
जब तुम कहती हो- “मैं हमेशा साथ हूं।”
5. तेरी आंखों का प्यार हर दिन जीत जाता है,
मेरा दिल हर बार तुझ पर ही हार जाता है।
6. तू नाराज भी हो तो प्यारी लगती है,
क्योंकि तू मेरी है- यही बात काफी लगती है।
7. तू साथ हो तो मौसम भी झुक जाते हैं,
तेरे बिना दिन भी सूने लग जाते हैं।
8. मेरे दिल की रानी भी तू,
मेरी हर कहानी भी तू।
9. तेरे साथ सब कुछ पूरा लगता है,
तेरे बिना दिल अधूरा लगता है।
10. तेरी बातों में प्यार की गहराई है,
तेरे होने से ही मेरी दुनिया सजाई है।
11. तेरी नजरों ने दिल को अपना बना लिया,
हर दर्द को जैसे हवा बना दिया।
12. तू दूर हो तो बेचैनी बढ़ जाती है,
तू पास हो तो दुनिया मुस्कुराती है।
13. तेरी यादें ही मेरा सहारा हैं,
तू ही मेरी दुनिया, तू ही किनारा है।
14. तेरी मुस्कान दिन बना देती है,
तेरी एक नजर दिल सजा देती है।
15. तू है तो घर में जान है,
वरना सब कुछ सुनसान है।
16. तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी रात,
तेरे बिना अधूरी मेरी हर बात।
17. हर ख्वाब में तू, हर एहसास में तू,
मेरे दिल की हर धड़कन में बस तू।
18. तेरे चेहरे की चमक सबसे निराली है,
तेरी मौजूदगी ही मेरी खुशहाली है।
19. तू साथ है तो कमी कुछ भी नहीं,
तेरे बिना खुशी भी खुशी नहीं।
20. तू हंस दे तो किस्मत चमक जाए,
तू रूठ जाए तो दिल सिसक जाए।
21. तेरी मोहब्बत का नूर मेरी,
आंखो पर छाया है तेरी इश्क
से ही मुझे जीना आया है।
22. हम वो नही जो तुम्हारे गम में छोड़ देंगे,
हम वो हैं तुम्हारी सांसे रुके तो,
अपनी सांस छोड़ देंगे।
23. कुछ इस तरह तेरी
आगोश में खो गए,
जैसे दो जिस्म एक जान हो गए।
24. पता नहीं कितना प्यार हो गया है तुमसे,
गुस्सा होने पर भी तुम्हारी बहुत याद आती है।
25. जैसा मांगा था खुदा से वैसा ही यार मिला मुझे,
ऊपर वाले से और कुछ नहीं चाहिए,
खुशनसीब हूं मैं जो आपसे इतना प्यार मिला मुझे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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