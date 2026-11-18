गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील करवाना है या फिर इंप्रेस करना है, लेकिन शब्द समय नहीं आ रहे हैं कि क्या कहें। तो आप कुछ खूबसूरत शायरियां उन्हें भेज सकते हैं। आपके लिखे लफ्जों को पढ़कर वह दिल की बात आसानी से समझ जाएंगी।

शायरी इन हिंदी

गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए लड़के क्या कुछ नहीं करते हैं, कभी नाम पर टैटू करा लेते हैं, तो कभी चांद-सितारे तोड़ लाने की बात करते हैं। आप इतनी बड़ी बातों के पीछे ना पड़ते हुए सिंपल सी लव शायरियां गर्लफ्रेंड को भेज सकते हैं। आपके प्यार भरे शब्दों से गर्लफ्रेंड इंप्रेस हो जाएगी और आपको प्यार से गले भी लगाकर आई लव यू कह देगी। हम आपके लिए कुछ चुनिंदा शायरियां लेकर आए हैं, जिन्हें आप गर्लफ्रेंड को भेज सकते हैं।

गर्लफ्रेंड के लिए लव रोमांटिक शायरी

1. तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई,

तेरी खुशी मेरी जान बन गई।

कुछ इस तरह जुड़ा है रिश्ता तुझसे,

तू मेरी जिंदगी का सबसे हसीन अरमान बन गई।

2. चांद भी फीका लगता है तेरे नूर के आगे,

फूल भी झुक जाते हैं तेरे हुस्न के आगे।

कैसे बयां करूं मोहब्बत अपनी,

हर लफ्ज कम पड़ जाता है तेरे प्यार के आगे।

3. तुमसे मिलकर ये एहसास हुआ,

जैसे हर ख्वाब मेरा खास हुआ।

अब तो बस एक ही ख्वाहिश है मेरी,

हर जन्म में तेरा ही साथ हो मेरा।

4. तेरी आंखों में खो जाने को जी चाहता है,

तेरे करीब आने को जी चाहता है।

मोहब्बत तो बहुत है तुमसे मेरी,

हर रोज तुम्हें और चाहने को जी चाहता है।

5. ना चांद चाहिए, ना सितारों की फरमाइश है,

बस तेरे साथ जीने की ख्वाहिश है।

तू रहे हमेशा मेरी जिंदगी में,

मेरे लिए बस इतनी सी आजमाइश है।

6. तेरी हंसी से मेरी सुबह होती है,

तेरी यादों में हर शाम खोती है।

तू साथ रहे बस उम्रभर मेरे,

मेरी हर दुआ में यही बात होती है।

7. तुम मेरी धड़कन, तुम मेरा सुकून हो,

मेरी हर खुशी का सबसे खूबसूरत जुनून हो।

लाखों चेहरे देखे हैं इस दुनिया में,

पर मेरे लिए सिर्फ तुम ही सबसे हसीन हो।

8. हर पल तेरा ख्याल आता है,

तेरा चेहरा आंखों में मुस्कुराता है।

कैसे बताऊं कितना प्यार है तुमसे,

तेरे बिना तो दिल भी उदास हो जाता है।

9. तेरे साथ हर लम्हा खास लगता है,

तेरे बिना सब कुछ उदास लगता है।

तू जो थाम ले मेरा हाथ उम्रभर,

तो जिंदगी का हर रास्ता आसान लगता है।

10. मेरी हर सुबह तेरे नाम हो जाए,

मेरी हर शाम तेरे नाम हो जाए।

बस इतनी सी तमन्ना है मेरी,

मेरी पूरी जिंदगी तेरे नाम हो जाए।

11. तेरी मुस्कान में कुछ ऐसा असर है,

तुझे देखकर हर दिन थोड़ा बेहतर है।

12. तू पास हो तो दिल को सुकून मिलता है,

तेरे बिना भी बस तेरा ही ख्याल मिलता है।

13. मेरी हर खुशी का पता तुमसे होकर जाता है,

दिल तुम्हारा नाम लेते ही मुस्कुराता है।

14. तुम मिले तो जिंदगी को वजह मिल गई,

वरना खुशियां भी जैसे अधूरी लगती थीं।

15. तेरी एक नजर ने दिल को अपना बना लिया,

बिना कुछ कहे ही प्यार समझा दिया।

16. तू मेरी पसंद नहीं, मेरी आदत बन गई,

तेरी मौजूदगी ही मेरी राहत बन गई।

17. जिस पल में तेरा साथ मिल जाता है,

वही पल मेरे लिए खास बन जाता है।

18. तुम्हारी बातें दिल में उतर जाती हैं,

और तुम्हारी यादें रातों को जगा जाती हैं।

19. प्यार का मतलब तुमसे मिलने के बाद समझा,

दिल ने पहली बार किसी को अपना कहा।

20. तुम्हारे साथ बिताया हर पल प्यारा लगता है,

तुम दूर रहो तो भी दिल तुम्हारा लगता है।

21. तुम्हें सोचते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है,

शायद इसी को दिल की सच्ची खुशी कहते हैं।

22. तुम्हारे साथ चुप रहना भी अच्छा लगता है,

क्योंकि तुम्हारे पास हर खामोशी बोलती है।

23. तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो,

जिसे पढ़कर हर बार दिल खुश होता है।

24. तुमसे जुड़ी हर बात संभालकर रखी है,

दिल ने तुम्हारी हर याद सहेजकर रखी है।

25. मुझे दुनिया की बड़ी खुशियां नहीं चाहिए,