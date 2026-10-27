Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सूरज जी रोज जल्दी आते हैं…सुबह के समय अपनों को भेजने के लिए 25 मजेदार शायरियां

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अपनों को एक खास मैसेज भेजकर जगाना चाहते हैं तो यहां देखिए 25 मजेदार गुड मॉर्निंग शायरियां। ये शायरी मैजेस पढ़कर यकीनन हर किसी के सुबह की शुरुआत बेहतरीन होगी। 

25 Fun Shayari in Hindi to Say Good Morning
गुड मॉर्निंग कहने के लिए 25 मजेदार शायरियां हिंदी में

सुबह के समय एक नए दिन की आगाज होती है। ऐसे में इसे सही तरीके से शुरू करना बहुत जरूरी है। जब सुबह की शुरुआत अच्छी होगी को दिन भी बेहतरीन गुजरेगा। आपके दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार शायरियां। ये अपनों को भेजने के साथ स्टेटस पर लगाने के लिए भी अच्छी हैं।

1) सुबह सुबह सूरज ने आंखें खोली,

हमने सोचा चाय पी लें थोड़ी।

फिर याद आया काम भी करना है,

पहले गुड मॉर्निंग बोलकर सोना है।

2) सुबह हुई तो फूल खिल गए,

हमारे सारे सपने हिल गए।

उठने का मन तो बिल्कुल नहीं था,

पर घरवालों के ताने मिल गए।

3) चाय की खुशबू और बिस्कुट का साथ,

सुबह सुबह याद आए आप।

उठ जाओ अब नींद के राजा,

वरना ठंडी हो जाएगी चाय की प्याली।

4) सुबह का मौसम बड़ा सुहाना है,

नींद को छोड़ना बड़ा जुर्माना है।

जो जल्दी उठ गया वो महान है,

जो सोता रहा वो भी इंसान है।

5) सूरज निकला, चिड़िया चहकी,

हमारी नींद फिर भी नहीं सरकी।

मां ने आकर कंबल खींचा,

तब जाकर सुबह की घंटी बजी।

6) गुड मॉर्निंग कहकर हम चले आए,

आपके सपनों में खलल मचाए।

अब उठ भी जाओ प्यारे दोस्त,

कब तक तकिए को गले लगाए।

7) सुबह सुबह एक बात बतानी है,

चाय के बिना जिंदगी बेईमानी है।

जो चाय पीकर भी ना जागे,

उसकी नींद बहुत पुरानी है।

ये भी पढ़ें:महानवमी की बधाई देने के लिए खोज रहे हैं खास शब्द? यहां पढ़ें 25 शानदार शायरी

8) रात गई और सुबह आ गई,

नींद हमारी फिर भी ना गई।

अलार्म ने सौ बार आवाज लगाई,

हमने हर बार उसे नींद में बुझाई।

9) फूलों ने कहा मुस्कुराते रहना,

दोस्तों ने कहा हंसते रहना।

हमने कहा पहले चाय पिला दो,

फिर जिंदगी भर खुश रहते रहना।

10) सुबह हुई तो याद तुम्हारी आई,

साथ में चाय और समोसे की याद आई।

दोस्ती अपनी बड़ी निराली है,

पेट की खातिर दुनिया भुला दी भाई।

11) सूरज जी रोज जल्दी आते हैं,

हम फिर भी देर से उठ पाते हैं।

मेहनत करने का इरादा है पक्का,

बस बिस्तर से रिश्ता है थोड़ा पक्का।

12) सुबह की किरणें कहती हैं उठ जाओ,

आलस को अब दूर भगाओ।

हमने कहा थोड़ा सब्र करो,

पहले पांच मिनट और सो लेने दो।

13) गुड मॉर्निंग का पैगाम भेजा है,

हंसी का एक जाम भेजा है।

उठ जाओ मेरे आलसी दोस्त,

तुम्हारे लिए नींद का इनाम भेजा है।

14) सुबह सुबह चेहरा खिलाना,

बेवजह किसी को ना सताना।

अगर कोई पूछे इतने खुश क्यों हो,

कहना आज नाश्ते में पराठा खाना।

15) नींद से हमारी पुरानी यारी है,

बिस्तर से मोहब्बत सबसे प्यारी है।

दुनिया कहती है सुबह जल्दी उठो,

हमने कहा ये कैसी बीमारी है।

16) सूरज निकला आसमान में,

हम खोए रहे अरमान में।

उठने का सोचा था रात को,

फिर सो गए अपने ही बयान में।

17) सुबह का पहला काम यही,

दोस्तों को सलाम यही।

जो पढ़कर भी जवाब ना दे,

समझो उसकी नींद अभी बाकी है भाई।

ये भी पढ़ें:भरोसा रखो अपने सफर पर…पढ़ें 2 लाइन वाली पॉजिटिव गुड मॉर्निंग शायरी

18) चिड़िया बोली चीं चीं चीं,

उठ जा भाई नींद हुई खत्म।

हमने बोला धीरे बोल,

सपनों में चल रहा था गोल्ड का मोल।

19) सुबह हुई और दिन निकला,

हमारा आलस फिर से चमका।

काम की लिस्ट सामने आई,

हमने चाय बनाकर छुट्टी मनाई।

20) फूलों जैसी सुबह तुम्हारी हो,

हंसी से भरी हर शाम तुम्हारी हो।

बस एक छोटी सी गुजारिश है,

उधार की चाय आज तुम्हारी हो।

21) सुबह सुबह भगवान से फरियाद करते हैं,

नींद पूरी हो ऐसी याद करते हैं।

काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा,

पहले थोड़ा और आराम करते हैं।

22.) गुड मॉर्निंग बोलना जरूरी है,

दोस्ती में थोड़ी मजबूरी है।

जवाब जल्दी दे देना दोस्त,

वरना दूसरी शायरी भी भेजनी है।

23) सुबह का सूरज बड़ा निराला है,

हमारा बिस्तर उससे भी प्यारा है।

दुनिया भाग रही है काम के पीछे,

हमने तकिए को ही गले लगा रखा है।

24) उठो दोस्त सुबह हो गई,

चाय की प्याली तैयार हो गई।

अब भी अगर तुम नहीं उठे,

तो समझो तुम्हारी नींद से हार हो गई।

25) सुबह सुबह हंसते रहो,

जिंदगी में मस्त रहते रहो।

टेंशन को मारो गोली,

चाय पियो और बोलो गुड मॉर्निंग जी।

ये भी पढ़ें:मंजिल मिलेगी बस...पढ़ें सोशल मीडिया पर शेयर करने लायक गुड मॉर्निंग शायरी
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
shayari in hindi
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपसूरज जी रोज जल्दी आते हैं…सुबह के समय अपनों को भेजने के लिए 25 मजेदार शायरियां