सूरज जी रोज जल्दी आते हैं…सुबह के समय अपनों को भेजने के लिए 25 मजेदार शायरियां

अपनों को एक खास मैसेज भेजकर जगाना चाहते हैं तो यहां देखिए 25 मजेदार गुड मॉर्निंग शायरियां। ये शायरी मैजेस पढ़कर यकीनन हर किसी के सुबह की शुरुआत बेहतरीन होगी।

गुड मॉर्निंग कहने के लिए 25 मजेदार शायरियां हिंदी में

सुबह के समय एक नए दिन की आगाज होती है। ऐसे में इसे सही तरीके से शुरू करना बहुत जरूरी है। जब सुबह की शुरुआत अच्छी होगी को दिन भी बेहतरीन गुजरेगा। आपके दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार शायरियां। ये अपनों को भेजने के साथ स्टेटस पर लगाने के लिए भी अच्छी हैं।

1) सुबह सुबह सूरज ने आंखें खोली,

हमने सोचा चाय पी लें थोड़ी।

फिर याद आया काम भी करना है,

पहले गुड मॉर्निंग बोलकर सोना है।

2) सुबह हुई तो फूल खिल गए,

हमारे सारे सपने हिल गए।

उठने का मन तो बिल्कुल नहीं था,

पर घरवालों के ताने मिल गए।

3) चाय की खुशबू और बिस्कुट का साथ,

सुबह सुबह याद आए आप।

उठ जाओ अब नींद के राजा,

वरना ठंडी हो जाएगी चाय की प्याली।

4) सुबह का मौसम बड़ा सुहाना है,

नींद को छोड़ना बड़ा जुर्माना है।

जो जल्दी उठ गया वो महान है,

जो सोता रहा वो भी इंसान है।

5) सूरज निकला, चिड़िया चहकी,

हमारी नींद फिर भी नहीं सरकी।

मां ने आकर कंबल खींचा,

तब जाकर सुबह की घंटी बजी।

6) गुड मॉर्निंग कहकर हम चले आए,

आपके सपनों में खलल मचाए।

अब उठ भी जाओ प्यारे दोस्त,

कब तक तकिए को गले लगाए।

7) सुबह सुबह एक बात बतानी है,

चाय के बिना जिंदगी बेईमानी है।

जो चाय पीकर भी ना जागे,

उसकी नींद बहुत पुरानी है।

8) रात गई और सुबह आ गई,

नींद हमारी फिर भी ना गई।

अलार्म ने सौ बार आवाज लगाई,

हमने हर बार उसे नींद में बुझाई।

9) फूलों ने कहा मुस्कुराते रहना,

दोस्तों ने कहा हंसते रहना।

हमने कहा पहले चाय पिला दो,

फिर जिंदगी भर खुश रहते रहना।

10) सुबह हुई तो याद तुम्हारी आई,

साथ में चाय और समोसे की याद आई।

दोस्ती अपनी बड़ी निराली है,

पेट की खातिर दुनिया भुला दी भाई।

11) सूरज जी रोज जल्दी आते हैं,

हम फिर भी देर से उठ पाते हैं।

मेहनत करने का इरादा है पक्का,

बस बिस्तर से रिश्ता है थोड़ा पक्का।

12) सुबह की किरणें कहती हैं उठ जाओ,

आलस को अब दूर भगाओ।

हमने कहा थोड़ा सब्र करो,

पहले पांच मिनट और सो लेने दो।

13) गुड मॉर्निंग का पैगाम भेजा है,

हंसी का एक जाम भेजा है।

उठ जाओ मेरे आलसी दोस्त,

तुम्हारे लिए नींद का इनाम भेजा है।

14) सुबह सुबह चेहरा खिलाना,

बेवजह किसी को ना सताना।

अगर कोई पूछे इतने खुश क्यों हो,

कहना आज नाश्ते में पराठा खाना।

15) नींद से हमारी पुरानी यारी है,

बिस्तर से मोहब्बत सबसे प्यारी है।

दुनिया कहती है सुबह जल्दी उठो,

हमने कहा ये कैसी बीमारी है।

16) सूरज निकला आसमान में,

हम खोए रहे अरमान में।

उठने का सोचा था रात को,

फिर सो गए अपने ही बयान में।

17) सुबह का पहला काम यही,

दोस्तों को सलाम यही।

जो पढ़कर भी जवाब ना दे,

समझो उसकी नींद अभी बाकी है भाई।

18) चिड़िया बोली चीं चीं चीं,

उठ जा भाई नींद हुई खत्म।

हमने बोला धीरे बोल,

सपनों में चल रहा था गोल्ड का मोल।

19) सुबह हुई और दिन निकला,

हमारा आलस फिर से चमका।

काम की लिस्ट सामने आई,

हमने चाय बनाकर छुट्टी मनाई।

20) फूलों जैसी सुबह तुम्हारी हो,

हंसी से भरी हर शाम तुम्हारी हो।

बस एक छोटी सी गुजारिश है,

उधार की चाय आज तुम्हारी हो।

21) सुबह सुबह भगवान से फरियाद करते हैं,

नींद पूरी हो ऐसी याद करते हैं।

काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा,

पहले थोड़ा और आराम करते हैं।

22.) गुड मॉर्निंग बोलना जरूरी है,

दोस्ती में थोड़ी मजबूरी है।

जवाब जल्दी दे देना दोस्त,

वरना दूसरी शायरी भी भेजनी है।

23) सुबह का सूरज बड़ा निराला है,

हमारा बिस्तर उससे भी प्यारा है।

दुनिया भाग रही है काम के पीछे,

हमने तकिए को ही गले लगा रखा है।

24) उठो दोस्त सुबह हो गई,

चाय की प्याली तैयार हो गई।

अब भी अगर तुम नहीं उठे,

तो समझो तुम्हारी नींद से हार हो गई।

25) सुबह सुबह हंसते रहो,

जिंदगी में मस्त रहते रहो।

टेंशन को मारो गोली,